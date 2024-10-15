Самолёт Су-24. Мощный фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За прошедшую неделю бойцы российской армии заметили повышенную активность пилотов украинских ВВС в далёком тылу Незалежной — на Западной Украине.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY-SA 3.0

Речь идёт об аэродроме базирования носителей натовских ракет Storm Shadow — самолётов Су-24М.

Ракетные удары такими бомбардировщиками не отмечались довольно долго, но пять последних дней лётчики ВВСУ активно тренируются с аэродрома Староконстантинов, летая над Винницкой и Хмельницкой областью по 4-6 боевых машин сразу в сопровождении пяти-шести самолётов МиГ-29.

Хотя это не является прямым доказательством ожидания удара, но на такую активность надо обратить внимание, поскольку комплексных ударов не было из-за израсходования запасов. Однако Су-24 - весьма опасная машина, и пора бы нашим "Искандерам" нанести очередной визит на Староконстантинов.

О чём речь

Су-24 (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Он был разработан для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Ключевые характеристики Су-24

Крыло изменяемой стреловидности: позволяет оптимизировать лётные характеристики самолёта в зависимости от режима полёта.

Высокая манёвренность: Су-24 способен выполнять сложные манёвры, что затрудняет его перехват.

Мощное вооружение: самолёт может нести широкий спектр вооружения, включая управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы и торпеды.

Электронное оборудование: Су-24 оснащён современным на тот момент радиоэлектронным оборудованием, позволяющим эффективно выполнять боевые задачи.

История создания и применения

Разработка: самолёт был разработан в ОКБ Сухого и принят на вооружение в 1975 году.

Боевое применение: Су-24 активно использовался в различных вооруженных конфликтах, включая Афганскую войну и другие.

Модификации: за время своей службы Су-24 неоднократно модернизировался, что позволило повысить его боевые возможности.

Преимущества и недостатки

Преимущества: высокая эффективность при выполнении боевых задач, большая дальность полёта, мощное вооружение.

Недостатки: высокая стоимость эксплуатации, моральное устаревание некоторых систем.

Современное состояние

В настоящее время Су-24 продолжает состоять на вооружении ряда стран, но постепенно выводится из эксплуатации и заменяется более современными самолётами. Тем не менее, эта боевая машина остаётся важным элементом военной истории и символом советского авиастроения.

Основные модификации Су-24

Су-24: базовая модель. Су-24М: модернизированная версия с улучшенным оборудованием. Су-24МК: экспортная модификация.

Вывод

Самолёт Су-24 — это проверенный временем фронтовой бомбардировщик, способный выполнять сложные задачи по уничтожению целей в условиях активного противодействия со стороны противника. Хотя данный самолёт уже устаревает по современным стандартам, он остаётся эффективным средством для нанесения ударов благодаря постоянной модернизации и широкому арсеналу вооружения.

Фронтовой бомбардировщик Су-24