За прошедшую неделю бойцы российской армии заметили повышенную активность пилотов украинских ВВС в далёком тылу Незалежной — на Западной Украине.
Речь идёт об аэродроме базирования носителей натовских ракет Storm Shadow — самолётов Су-24М.
Ракетные удары такими бомбардировщиками не отмечались довольно долго, но пять последних дней лётчики ВВСУ активно тренируются с аэродрома Староконстантинов, летая над Винницкой и Хмельницкой областью по 4-6 боевых машин сразу в сопровождении пяти-шести самолётов МиГ-29.
Хотя это не является прямым доказательством ожидания удара, но на такую активность надо обратить внимание, поскольку комплексных ударов не было из-за израсходования запасов. Однако Су-24 - весьма опасная машина, и пора бы нашим "Искандерам" нанести очередной визит на Староконстантинов.
Су-24 (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Он был разработан для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
Разработка: самолёт был разработан в ОКБ Сухого и принят на вооружение в 1975 году.
Боевое применение: Су-24 активно использовался в различных вооруженных конфликтах, включая Афганскую войну и другие.
Модификации: за время своей службы Су-24 неоднократно модернизировался, что позволило повысить его боевые возможности.
Преимущества: высокая эффективность при выполнении боевых задач, большая дальность полёта, мощное вооружение.
Недостатки: высокая стоимость эксплуатации, моральное устаревание некоторых систем.
В настоящее время Су-24 продолжает состоять на вооружении ряда стран, но постепенно выводится из эксплуатации и заменяется более современными самолётами. Тем не менее, эта боевая машина остаётся важным элементом военной истории и символом советского авиастроения.
Самолёт Су-24 — это проверенный временем фронтовой бомбардировщик, способный выполнять сложные задачи по уничтожению целей в условиях активного противодействия со стороны противника. Хотя данный самолёт уже устаревает по современным стандартам, он остаётся эффективным средством для нанесения ударов благодаря постоянной модернизации и широкому арсеналу вооружения.
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