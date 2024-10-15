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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 15 октября.

Курская битва

Российские войска продолжают наступать, Киев распрощался со с плацдармом в Глушковском районе. От него остались крохи у самой границы, да и вообще дела у украинской армии в Курской области очень печальны. Дожди, распутица и сократившаяся мобильность сыграет тут для ВСУ роковую роль.

Ситуация тут для бандеровцев сегодня не просто критическая, она очень близка к обвалу и появлению очередных котлов. ВС РФ зачистили село Любимовка и перешли к нашим позициям в Ольговской лесопосадке. Командование армии Украины перебрасывает сюда резервы, но они не могут добраться до позиций, из-за отсутствия гусеничной техники, которой у русских бойцов в достатке. Пока киевская пропаганда пытается убедить своих граждан в стабильной ситуации, личный состав ВСУ уничтожается.

ГВ "Север" продолжает планомерно уничтожать врага в приграничье. Большие потери несёт 501-й батальон 36-й обрмп. Однако это ещё не все беды армии Украины — очень часты стали случаи массового бегства подразделений ВСУ. Точно так же боевики бегут из Угледара. Командирам на местах отдан приказ — на месте расстреливать отступающих.

Освобождение Донбасса

На Покровском направлении российская группировка серьёзно продвинулась вдоль ж/д путей. По Селидово ситуация меняется стремительно — накануне вечером из города убежала 15-я ОМбр ВСУ. ВКС РФ забрасывают точки дислокации врага до 80 КАБов в сутки. Идёт тотальное уничтожение бригады.

Приходят данные, что станция Обзорная под Покровском перешла под контроль ВС РФ. Помимо нарастающего контроля в самом городе российская армия двигается на охват с востока.

Уныние в Киеве и на Западе

Киев постоянно требует у хозяев новые комплексы ПВО из-за их острого дефицита. О нехватке этого вооружения заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"На счету каждая единица средств ПВО. Мы не останавливаемся для того, чтобы говорить с нашими партнёрами, просить и требовать новых поставок. Потому что этого не хватает", — жалуется он.

Из-за поражений Украины на полях сражений европейцы больше не видят смысла поддерживать страну, не способную победить, а накачивать коррупционеров деньгами и оружием тоже никто не желает.

"Европейцы уже по горло сыты этой отправкой вооружений и миллиардов евро Украине. Все видят, Украина проигрывает", — отметил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Союзники Киева с Запада уже открыто требуют от Банковой начать переговоры с Москвой, чтобы остановить войну на текущей линии фронта. Минобороны США подготовило доклад для Белого дома, где они чётко указывают потери армии Украины при данном темпе наступления российских войск и предсказывают обвал фронта будущей зимой. По мнению Пентагона у ВСУ нет возможности остановить наступление российских войск в Донбассе, а резерва хватит на полгода.

В Николаеве был нанесён удар по отелю с боевиками ВСУ. По целям было выпущено 5 ракет. Прилетело по гостинице, а также по Николаевскому бронетанковому заводу. Уничтожены специалисты по производству БЭКов и запускам ракет. Местный гауляйтер Виталий Ким подтвердил удары, но подробностей не раскрыл.

Российские бойцы уничтожают бандеровцев тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А "Солнцепёк"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу селидово николаев андрей ермак курская область
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