Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 16 октября.
Армия РФ фактически завершила окружение Селидово с трёх сторон. На украинские позиции сброшены десятки бомб, а с юга, севера и востока российская группировка проводит разведку боем. Российская армия к востоку от города зашла на территорию завода ЖБИ. Со дня на день ожидается штурм всего населённого пункта.
Чтобы избежать дальнейшего обвала фронта, ВСУ продолжают укреплять оборонительную линию Новоукраинка — Богоявленка, продолжая усиливать позиции северо-западнее и северо-восточнее Угледара. Устанавливаются комплексы РЭБ и станции связи. Кроме того, националисты резко нарастили число разведывательных полётов БПЛА, опасаясь штурмов ВС РФ.
Киев сейчас стремится укомплектовать 72-ю омбр до штатной численности. Например, из Николаева переброшен резерв — 123-я бригада ТрО. Также сообщается о недостаточном количестве вооружения для отражения русского наступления.
В приграничных районах Курской области продолжает наступать группировка ВС РФ "Север". За сутки есть весьма значительные продвижения у Любимовки, Малой Локни и Викторовки. Отражено несколько контратак бандеровцев общей численностью до 70 боевиков, из них уничтожено 40, двое взяты в плен. Также ВСУ там потеряли три танка и две ББМ.
В Глушковском районе продолжается зачистка лесопосадок. Враг пытался контратаковать, но безуспешно, и с потерями ушёл к Павловке. Общее продвижение армии России в Курской области — 7000 м. Несмотря на плохие погодные условия, интенсивность боёв очень высокая. ВСУ, контратакуя, несут колоссальные потери в технике и личном составе.
Помимо мобилизантов в бессмысленные штурмы отказываются идти и элитные подразделения. Из-за недостатка живой силы штурмовики армии Украины в срочном порядке добираются наёмниками, которые уничтожаются.
По оценкам западным аналитиков, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации достигли 1,8 млн человек, из них 780 тысяч убитыми. Только с июня по середину октября этого года потери украинской армии были "знаменательными и ошеломляющими" — до 65000 человек ежемесячно, и сейчас достигло цифры — 310 тысяч. Ни одна армия в мире не может выдержать такие потери в течение длительного времени, эти потери являются нетерпимыми.
В своё время украинский проект UA War Infographics сообщает, что армия России за последние два месяца освободила в 5,5 раз больше территорий, чем за 2023 год. По мнению авторов ресурса, причина этого — изменение в тактике российских бойцов и дефицит оружия у ВСУ.
Байка про орды военных из Северной Кореи придумывается администрацией Зеленского неспроста. По всей вероятности, уже скоро последует слив украинских позиций в Курской области и заодно в Донбассе. Списывать это Банковая будет, по обыкновению, на недостаточное финансирование от Запада и плохую помощь от него.
К провалам на фронте, которые были очевидны адекватным экспертам, кроме пиарщиков киевского режима, припишут ещё и головорезов с КНДР, против которой ещё попытаются и санкции ввести. По логике изворотливых украинских деятелей — проиграть "ордам русских с корейцами" не так обидно, как компактной группировке ВС РФ. Именно так вскоре будет это всё подаваться общественности.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.