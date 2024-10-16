Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов с КНДР

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 16 октября.

Освобождение Донбасса

Армия РФ фактически завершила окружение Селидово с трёх сторон. На украинские позиции сброшены десятки бомб, а с юга, севера и востока российская группировка проводит разведку боем. Российская армия к востоку от города зашла на территорию завода ЖБИ. Со дня на день ожидается штурм всего населённого пункта.

Чтобы избежать дальнейшего обвала фронта, ВСУ продолжают укреплять оборонительную линию Новоукраинка — Богоявленка, продолжая усиливать позиции северо-западнее и северо-восточнее Угледара. Устанавливаются комплексы РЭБ и станции связи. Кроме того, националисты резко нарастили число разведывательных полётов БПЛА, опасаясь штурмов ВС РФ.

Киев сейчас стремится укомплектовать 72-ю омбр до штатной численности. Например, из Николаева переброшен резерв — 123-я бригада ТрО. Также сообщается о недостаточном количестве вооружения для отражения русского наступления.

Курская битва

В приграничных районах Курской области продолжает наступать группировка ВС РФ "Север". За сутки есть весьма значительные продвижения у Любимовки, Малой Локни и Викторовки. Отражено несколько контратак бандеровцев общей численностью до 70 боевиков, из них уничтожено 40, двое взяты в плен. Также ВСУ там потеряли три танка и две ББМ.

В Глушковском районе продолжается зачистка лесопосадок. Враг пытался контратаковать, но безуспешно, и с потерями ушёл к Павловке. Общее продвижение армии России в Курской области — 7000 м. Несмотря на плохие погодные условия, интенсивность боёв очень высокая. ВСУ, контратакуя, несут колоссальные потери в технике и личном составе.

Помимо мобилизантов в бессмысленные штурмы отказываются идти и элитные подразделения. Из-за недостатка живой силы штурмовики армии Украины в срочном порядке добираются наёмниками, которые уничтожаются.

Унылая арифметика для Зеленского

По оценкам западным аналитиков, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации достигли 1,8 млн человек, из них 780 тысяч убитыми. Только с июня по середину октября этого года потери украинской армии были "знаменательными и ошеломляющими" — до 65000 человек ежемесячно, и сейчас достигло цифры — 310 тысяч. Ни одна армия в мире не может выдержать такие потери в течение длительного времени, эти потери являются нетерпимыми.

В своё время украинский проект UA War Infographics сообщает, что армия России за последние два месяца освободила в 5,5 раз больше территорий, чем за 2023 год. По мнению авторов ресурса, причина этого — изменение в тактике российских бойцов и дефицит оружия у ВСУ.

Пугалка про КНДР

Байка про орды военных из Северной Кореи придумывается администрацией Зеленского неспроста. По всей вероятности, уже скоро последует слив украинских позиций в Курской области и заодно в Донбассе. Списывать это Банковая будет, по обыкновению, на недостаточное финансирование от Запада и плохую помощь от него.

К провалам на фронте, которые были очевидны адекватным экспертам, кроме пиарщиков киевского режима, припишут ещё и головорезов с КНДР, против которой ещё попытаются и санкции ввести. По логике изворотливых украинских деятелей — проиграть "ордам русских с корейцами" не так обидно, как компактной группировке ВС РФ. Именно так вскоре будет это всё подаваться общественности.