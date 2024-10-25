Подводная лодка в степях Украины. Как Россия потопила весь теневой флот Киева

3:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западные аналитики признаются, что российские ракетные удары по портам Украины уничтожили уже не менее двух десятков кораблей для "чёрных перевозок".

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Отбой зерновой сделки

Практически, здесь речь идёт об уничтожении почти всего теневого украинского флота, который якобы задействован в "зерновых сделках". Не секрет, что под этой ширмой Киев занимался экспортом-импортом оружия. Также западные зарубежные эксперты отмечают, что на очереди у российских ракет — железнодорожная инфраструктуры Украины: тяговые подстанции, железнодорожный узлы, тоннели и тому подобное.

Кстати, один из таких ракетных ударов недавно пришёлся по электрической подстанции все той же Одессы. Как сообщили местные ресурсы, русские массово применяют баллистику по морской инфраструктуре Украины. В день летит не менее трёх-пяти ракет. Это говорит только о том, что ракет у российской армии очень много и она их отнюдь не экономит. И если раньше в месяц армия России выпускала по портам от 60 до 80 баллистических ракет в месяц, то сегодня эта цифра перевалила далеко за сотню.

Напомним, что недавно в одесском порту "с радаров исчезло" грузовое судно, которое имело прописку панамы. Именно на этих контейнеровозах украинская армия устанавливает радиолокационные системы (РЛС) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ATACMS. И это уже далеко не первый корабль, который был утоплен в акватории Одессы.

Также в эти же дни информация объективного контроля сообщила, что в порту было уничтожено судно с личным составом. Сам корабль в это время стоял на разгрузке.

Октябрьские "подарки"

Да и вообще весь этот месяц (октябрь) ракетные прилёты были там почти ежедневно. Уничтожались не только гражданские сухогрузы и контейнеровозы, но и уничтожались припортовые склады и помещения. Например, неделю назад, 18 октября, одесситы видели гигантское пламя после взрывов. По всей вероятности, были уничтожены склады с горючим. Буквально через три дня, 21 и 22 октября — всё это повторилось.

Вот и получается, что благодаря жёсткой новой тактике армии Российской Федерации, стремительно растёт только украинский "подводный флот".

Также надо отметить, что предзнаменованием новой тактики стала полная ликвидация ракетного дивизиона дивизиона ВСУ, который два года обстреливал полуостров Крым. Сами крымчане, да и все россияне чрезвычайно рады, что Крым наконец-то избавился от террористических обстрелов.

Очередь за Карпатами

Нет смысла говорить, что порты в одесской области — это главные ворота, через которые Украина снабжается оружием, топливом и военной техникой. Очень надеемся, что армия России сегодня надолго прикрыла эти хабы.

К бабке не ходи, такой разгром морской инфраструктуры Незалежной нам очень нужен. Остается только вопрос, почему этого не сделано было ранее?

Так же напрашивается вопрос и о последовательности действий наших вооружённых сил. Если мы уничтожаем морской трафик, то логично, что Киев будет применять сухопутные коммуникации. Главным образом, это будет сделано через Карпаты. Ведь именно там есть система тоннелей, по которому из стран НАТО на Украину идут вооружение и техника.

Может и настало время ударить по Бескидскому тоннелю?

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.



Удар нанесён по цели врага в порту Одессы: мощный пожар и столб дыма на месте прилёта