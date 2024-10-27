С мест боевых действий на Украине в российский тыл отправляется очередная поставленная украинской армии американская БМП M2 Bradley.
По информации, захвачена она была в приграничье Курской области воинами подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии армии России.
Боевые машины пехоты M2 Bradley стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Магура", оснащённой натовской техникой и подготовленной Западом. Боевой путь данной БМП состоит из постоянных конфузов и поражений, которые начались в Запорожской области в печальном "контрнаступе" армии Украины.
Затем "в активе" 47-й омбр ВСУ было бегство из Авдеевки и беспомощность в стабилизации линии фронта, продвинувшейся до Покровска. В результате перекупленные в 47-ю бригаду бедолаги из 157-й отдельной бригады (пополненной мобиками) массово попадают в плен российским бойцам. И не помогает "вундерваффе" — БМП M2 Bradley.
M2 Bradley — это американская боевая машина пехоты, разработанная в 1970-х годах и по сей день остающаяся одной из самых известных и широко используемых БМП в мире. Она предназначена для перевозки пехоты на поле боя, обеспечения её огневой поддержки и разведки.
За время своего существования БМП Bradley претерпела несколько модернизаций, направленных на улучшение её боевых характеристик и адаптацию к новым угрозам. Среди наиболее известных модификаций:
БМП Bradley должна была сыграть важную роль в вооружённом конфликте на Украине.
Декларировалось, что она используется для:
Несмотря на возраст, Bradley продолжает оставаться одной из основных боевых машин пехоты в НАТО. Из-за довольно неудовлетворительных показателей в СВО, Запад планирует модернизировать эту машины, повышая её боевых качества.
Вундерва́ффе (от нем. Wunderwaffe букв. «чудо-оружие») — термин, введённый в оборот во время Второй мировой войны германским министерством пропаганды, как совокупное название ряда масштабных исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений (напр., реактивная авиация, крылатые ракеты и т. д.) либо создание новых единиц артиллерии и бронетехники, своими габаритами некоторые опытные образцы иногда многократно перекрывали уже созданные («Maus», E-100) или ещё создающиеся образцы вооружений.
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