БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО

С мест боевых действий на Украине в российский тыл отправляется очередная поставленная украинской армии американская БМП M2 Bradley.

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По информации, захвачена она была в приграничье Курской области воинами подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии армии России.

Боевые машины пехоты M2 Bradley стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Магура", оснащённой натовской техникой и подготовленной Западом. Боевой путь данной БМП состоит из постоянных конфузов и поражений, которые начались в Запорожской области в печальном "контрнаступе" армии Украины.

Затем "в активе" 47-й омбр ВСУ было бегство из Авдеевки и беспомощность в стабилизации линии фронта, продвинувшейся до Покровска. В результате перекупленные в 47-ю бригаду бедолаги из 157-й отдельной бригады (пополненной мобиками) массово попадают в плен российским бойцам. И не помогает "вундерваффе" — БМП M2 Bradley.

О чём речь

M2 Bradley — это американская боевая машина пехоты, разработанная в 1970-х годах и по сей день остающаяся одной из самых известных и широко используемых БМП в мире. Она предназначена для перевозки пехоты на поле боя, обеспечения её огневой поддержки и разведки.

Ключевые особенности M2 Bradley

Вооружение: оснащена 25-мм автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом TOW, что позволяет ей эффективно поражать как пехоту, так и бронированную технику противника.

Бронирование: имеет алюминиевую броню, обеспечивающую защиту от стрелкового оружия и осколков. Некоторые модификации оснащены дополнительной броней для повышения уровня защиты.

Мобильность: обладает высокой мобильностью благодаря мощному двигателю и подвеске.

Десантное отделение: вместимость десантного отделения позволяет перевозить до 7 пехотинцев.

Модификации

За время своего существования БМП Bradley претерпела несколько модернизаций, направленных на улучшение её боевых характеристик и адаптацию к новым угрозам. Среди наиболее известных модификаций:

M2A1: улучшенная броня, новые системы управления огнём и стабилизации вооружения. M2A2: дополнительная динамическая защита, улучшенные системы связи и навигации. M2A3: новая система управления огнём, улучшенная бронезащита и другие модернизации.

"Ожидаемая" роль на поле боя на Украине

БМП Bradley должна была сыграть важную роль в вооружённом конфликте на Украине.

Декларировалось, что она используется для:

Перевозки пехоты: быстрая доставка пехоты в район боевых действий.

Огневой поддержки пехоты: оказание огневой поддержки пехоте во время наступления и обороны.

Разведка: из-за своих малых размеров и манёвренности, Bradley использовалась для ведения разведки.

Эвакуация раненых: в некоторых случаях Bradley может использоваться для эвакуации раненых с поля боя.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Мобильность: быстрое перемещение по полю боя.

Защита (по мнению США): обеспечивает довольно средний уровень защиты экипажа и десанта.

Недостатки

Относительно слабое бронирование: алюминиевая броня не обеспечивает полной защиты от современных противотанковых средств.

Ограниченный боекомплект: боекомплект автоматической пушки весьма ограничен.

Вывод

Несмотря на возраст, Bradley продолжает оставаться одной из основных боевых машин пехоты в НАТО. Из-за довольно неудовлетворительных показателей в СВО, Запад планирует модернизировать эту машины, повышая её боевых качества.

Уточнения

Вундерва́ффе (от нем. Wunderwaffe букв. «чудо-оружие») — термин, введённый в оборот во время Второй мировой войны германским министерством пропаганды, как совокупное название ряда масштабных исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений (напр., реактивная авиация, крылатые ракеты и т. д.) либо создание новых единиц артиллерии и бронетехники, своими габаритами некоторые опытные образцы иногда многократно перекрывали уже созданные («Maus», E-100) или ещё создающиеся образцы вооружений.



Американская БМП M2 Bradley || Обзор