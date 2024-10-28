Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние

Российские войска продолжают успешно выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на понедельник, 28 октября.
Ряд украинских ресурсов сообщает, что не успела армия Украины выйти из Селидова, как "поплохело" и на других рубежах к западу от Селидова. В районе Новотроицкого и Шевченко ВСУ попытались перегруппировать резервы и новые части (ТрО). Многие укроаналитики начали подвывать, что на линии Кураховка — Горняк в окружение попали два (по другой информации четыре) батальона ВСУ. Сообщается, что они не успели выскочить.
А между тем российские эксперты отмечают, что на Угледарском участке фронта — такого рода прорывов ещё не было. Если оценивать группировку "Восток" в целом, то можно подчеркнуть, что за двухнедельную подготовку наступления ВКС РФ и артиллеристы выбивали обнаруженного врага, стирая его резервы. Параллельно проводились обманные действия на линии Максимильяновка — Катериновка — Богоявленка. В итоге туда были стянуты и там обескровлены резервы ВСУ. И, наконец, удар на всех участках, шириной до 25 км.
В результате, на сегодня ВС РФ прошли это всё за сутки и уже добивают бандеровцев в Новоукраинке, Шахтерском и Богоявленке. Ну и накануне поздно вечером пришла информация, что Вишнёвое перешло в состав РФ.
Продолжается движение бойцов "Севера" в районе Новоивановки и Плехово. ВСУ подтянули новые резервы и предприняли 8 попыток контратак: пять в районе Новоивановки, остальные в районе Русской Конопельки и Плехово. Все атаки противника отражены, потери врага — 50 боевиков из 70.
Ударом "Искандера" поражён пункт дислокации резервистов 82-й бригады ВСУ в районе Юнаковки. Уничтожено около 60 националистов, ББМ и 9 единиц автотехники. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 1300 метров.
Последние совещания администрации Зеленского проходят в "пессимистичных тонах", хотя на совещаниях все пытаются докладывать хорошие новости, но атмосфера происходящего и осознание поражения формируют основной гнетущий фон. Вся надежда на "наступление надежды", которое экс-президент Украины требует от Генштаба в первой половине ноября. Если, и оно сорвётся, то для Киева будет всё печально.
Да и вообще на Украине всё сейчас развивается в самом худшем сценарии, а Курская авантюра ничего не изменила, а лишь ухудшила положение армии Незалежной. Многие уже признают, что стране светит только сценарий утраты территорий, дефицита техники, живой силы и увеличения разрухи. На таком фоне Киев уже давно зачищает и готовится к будущей борьбе за власть.
А тем временем, американский ресурс U.S. News and World Report опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по их реальной боеспособности:
Данный рейтинг кроме боевого потенциала (численность войск, количества оружие и т. д.), учитывает боевой опыт, участие армии в вооружённых конфликтах.
Поэтому в первый раз ВС РФ выходят на 1 место, хотя до этого всегда были на "лишь в тройке" месте после КНР и США, а Израиль обгоняет даже ядерный Китай, из-за постоянных войн против Ливана, Палестины и Ирана.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.