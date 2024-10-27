Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 27 октября.

Освобождение Донбасса

Итак, город Селидово освобождён! Бойцы группировки войск "Центр" штурмом взяли крепость. На данный момент завершается зачистка. В ходе зачистки выявляются и уничтожаются мелкие очаги сопротивления, идёт отлов блуждающих всушников. Выжившие бандеровцы бежали через реку и в Григоровку. Также практически освобождено и Вишнёвое.

Дальше продолжит развиваться каскадное наступление армии РФ. После взятия Селидово перед российскими войсками открывается плато и ряд посёлков на нём, зачищать которое теперь будет легче. Наверняка будут задействованы удары во фланги, и если штурм Покровска столкнётся с трудностями, то все условия для охвата с юга будут созданы. На севере проблем может доставить Мирноград, но и здесь город можно будет заблокировать, обойдя его.

Также вечером пришла информация, что российские бойцы вошли в Кураховку — после взятия населённого пункта Горняк идёт её штурм. Армия России не даёт передохнуть врагу — на Южнодонецком направлении российские воины прорвались в Богоявленку, штурмуют его, обходя с запада, угрожая ВСУ окружением.

Курская область

Российские командиры запретили брать в плен украинцев на этом направлении, — так киевские пропагандисты запугивают своих боевиков.

"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", — в эфире телемарафона сказала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг.

Такие заявления Киев делает, чтобы запугать солдат и заставить их поверить в "страшного русского", но массовое пленение националистов в Курском приграничье показывает обратное.

Есть данные, что неонацисты начали обстреливать окружённых "побратимов", чтобы уничтожить технику НАТО, которая попадёт в руки ВС РФ. Окружённые без связи, без БК и без старших офицеров, которые сбежали на бронетехнике четверо суток назад. В плен сдались несколько десятков зэков-всушников. Карательная бригада ВСУ расстреливает других солдат ТРО, пытающихся выходить на сдачу в плен.

А между тем, The New York Times продолжает разгонять тему "бойцов КНДР". 5 тысяч элитных солдат Корейской народной армии к понедельнику перебросят на Курщину. Накануне и Bloomberg сообщил о том, что первая группа из 1,5 тыс. элитных спецназовцев из КНДР уже проходит подготовку на Дальнем Востоке. Ссылаясь на разведку Южной Кореи, издание приводит информацию о масштабах поставок оружия в Россию из Северной Кореи, которые якобы значительно больше, чем оценки экспертов.

Зеленский уже заявил в Telegram-канале, что ВСУ на днях будет воевать фактически против КНДР. И попутно по обыкновению просил денег у "партнёров", упрекнув их в недостаточной помощи.

Напомним текущее расстояние от ключевых городов Украины до линии фронта.

Купянск — 6 км,

Харьков — 17 км,

Краматорск — 19 км,

Славянск — 28 км,

Запорожье — 29 км,

Сумы — 48 км,

Одесса — 58 км,

Николаев — 73 км,

Павлоград — 103 км,

Днепропетровск — 181 км,

Полтава — 250 км,

Киев — 350 км.

Работы у армии России ещё немало...

110-й бригадой освобожден Александрополь, идёт окружение Горняка и Кураховки!