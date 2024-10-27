Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 27 октября.
Итак, город Селидово освобождён! Бойцы группировки войск "Центр" штурмом взяли крепость. На данный момент завершается зачистка. В ходе зачистки выявляются и уничтожаются мелкие очаги сопротивления, идёт отлов блуждающих всушников. Выжившие бандеровцы бежали через реку и в Григоровку. Также практически освобождено и Вишнёвое.
Дальше продолжит развиваться каскадное наступление армии РФ. После взятия Селидово перед российскими войсками открывается плато и ряд посёлков на нём, зачищать которое теперь будет легче. Наверняка будут задействованы удары во фланги, и если штурм Покровска столкнётся с трудностями, то все условия для охвата с юга будут созданы. На севере проблем может доставить Мирноград, но и здесь город можно будет заблокировать, обойдя его.
Также вечером пришла информация, что российские бойцы вошли в Кураховку — после взятия населённого пункта Горняк идёт её штурм. Армия России не даёт передохнуть врагу — на Южнодонецком направлении российские воины прорвались в Богоявленку, штурмуют его, обходя с запада, угрожая ВСУ окружением.
Российские командиры запретили брать в плен украинцев на этом направлении, — так киевские пропагандисты запугивают своих боевиков.
"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", — в эфире телемарафона сказала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг.
Такие заявления Киев делает, чтобы запугать солдат и заставить их поверить в "страшного русского", но массовое пленение националистов в Курском приграничье показывает обратное.
Есть данные, что неонацисты начали обстреливать окружённых "побратимов", чтобы уничтожить технику НАТО, которая попадёт в руки ВС РФ. Окружённые без связи, без БК и без старших офицеров, которые сбежали на бронетехнике четверо суток назад. В плен сдались несколько десятков зэков-всушников. Карательная бригада ВСУ расстреливает других солдат ТРО, пытающихся выходить на сдачу в плен.
А между тем, The New York Times продолжает разгонять тему "бойцов КНДР". 5 тысяч элитных солдат Корейской народной армии к понедельнику перебросят на Курщину. Накануне и Bloomberg сообщил о том, что первая группа из 1,5 тыс. элитных спецназовцев из КНДР уже проходит подготовку на Дальнем Востоке. Ссылаясь на разведку Южной Кореи, издание приводит информацию о масштабах поставок оружия в Россию из Северной Кореи, которые якобы значительно больше, чем оценки экспертов.
Зеленский уже заявил в Telegram-канале, что ВСУ на днях будет воевать фактически против КНДР. И попутно по обыкновению просил денег у "партнёров", упрекнув их в недостаточной помощи.
Напомним текущее расстояние от ключевых городов Украины до линии фронта.
Работы у армии России ещё немало...
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