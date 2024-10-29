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Петр Ермилин

В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска в очередной раз захватили танк Abrams под Покровском, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут о том, сколько подобных образцов может оставаться у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

Подразделения российской армии захватили основной боевой танк M1A1 Abrams украинской армии недалеко от города Покровск в Донецкой области, что еще больше сокращает и без того весьма ограниченное количество оставшихся на вооружении Украины танков, поставленных США. "Абрамс" находился на вооружении 47-й механизированной бригады, элитный статус которой определил ее приоритетность в получении новейшей военной техники страны.

Наряду с "Абрамсами" бригада также получила от украинской армии самый мощный из поставляемых в Европу танков Leopard 2A6, в то время как ее мотопехотные батальоны используют недавно отремонтированные американские боевые машины Bradley, а 1-й самоходно-артиллерийский батальон — американские гаубицы M109.

Российские войска захватили несколько танков "Абрамс" с тех пор, как 23 февраля эти машины были впервые замечены на вооружении, причем первая подтвержденная потеря танков произошла всего через три дня, за чем последовала череда дальнейших потерь в течение следующих двух месяцев. Кульминацией этого стал временный отвод войск с линии фронта в апреле, после чего уровень бронетанковой защиты был повышен. Тем не менее, с тех пор потери продолжали происходить часто.

По мере того как количество танков Abrams на украинском вооружении быстро сокращается, изображения боевых машин, захваченных или уничтоженных, становятся все более редкими. Тем не менее, опубликованное 14 сентября изображение подтвердило утверждения российских источников о том, что был захвачен еще один танк Abrams. Публикация этого фото последовала за публикацией двух предыдущих фото, подтверждающих потери двух других танков M1A1 в бою — первого танка вблизи села Волчье на Покровском направлении в Донбассе, а второго — в том же регионе вблизи населенного пункта Бердичи. Кадры, опубликованные примерно за неделю до этого, подтвердили серьезные повреждения другого танка Abrams, который был захвачен и отбуксирован российскими войсками недалеко от стратегически расположенного города Авдеевка вместе с Leopard 2A6.

Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены в плен, причем большинство поражений, заснятых на пленку, были достигнуты с помощью управляемой артиллерии или одноразовых беспилотных летательных аппаратов "камикадзе".

Было подтверждено, что одно особенно заметное поражение было совершено российским танком Т-72Б3 после того, как они обменялись выстрелами, в то время как другие танки были брошены. Интервью западных СМИ с украинским персоналом подчеркивают неудовлетворенность работой "Абрамса", ссылаясь как на технические проблемы, такие как уязвимость электронных компонентов к образованию конденсата, так и на их уязвимость к российскому огню.

Серьезной проблемой также была серьезная нехватка осколочно-фугасных снарядов, совместимых со 120-мм пушкой танка. Сообщается, что из-за огромных размеров "Абрамсов" они привлекают к себе особенно большое количество огня, в то время как их гораздо более крупные габариты по сравнению с танками советского производства на Украине, такими как Т-80 и Т-64, облегчают их прицеливание.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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