Президент России Владимир Путин сегодня, 29 октября, по видеоконференцсвязи из Москвы провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал из ситуационного центра за ходом учений.
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — отметил Путин.
Позже Минобороны сообщило о проведении успешных учебных запусков ядерных ракет. Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" была запущена с космодрома Плесецк, и достигла своей цели на полигоне Кура на Камчатке.
РС-24 "Ярс" — это современная российская межконтинентальная баллистическая ракета, являющаяся одним из самых мощных и точных видов стратегического вооружения. Она разработана для замены устаревающих ракетных комплексов и способна поражать цели на межконтинентальных расстояниях с высокой точностью.
Существует несколько модификаций ракеты "Ярс", отличающихся количеством боевых блоков и другими характеристиками.
После запуска ракета выходит на заданную траекторию, преодолевает атмосферу и выходит в космос. На завершающем этапе полета боевые блоки отделяются от ракеты-носителя и самостоятельно направляются к целям.
"Ярс" играет важную роль в системе стратегического сдерживания России. Она позволяет гарантировать безопасность страны. Наличие таких ракет делает любую военную агрессию против России крайне рискованной. Получается, что это грозное оружие призвано укреплять международный статус страны — "Ярс" демонстрирует высокий уровень развития российской оборонной промышленности.
Ну и, конечно, ракета обеспечивает ядерное сдерживание, поскольку является одним из основных элементов ядерного триады России.
Разработка и совершенствование ракетного комплекса "Ярс" продолжается. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с еще более высокими характеристиками.
Прямое сравнение "Ярса" с американскими МБР затруднено из-за закрытости некоторых данных. Однако, можно провести анализ на основе доступной информации:
"Ярс" по многим параметрам не уступает, а по некоторым и превосходит американские аналоги. Он обладает высокой точностью, способностью нести несколько боевых блоков, а также высокой мобильностью. Кроме того, российская ракета обладает эффективными средствами преодоления противоракетной обороны.
"Ярс" является одной из основ ядерного арсенала РФ и представляет собой элемент стратегического сдерживания. Высокая мобильность, способность к быстрому развёртыванию и возможность преодолевать ПРО позволяют "Ярсу" оставаться эффективным и устойчивым к угрозам, обеспечивая безопасность и возможность ответного удара в случае нападения на страну.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.