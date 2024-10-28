Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага

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Министерство нацобороны КНР недавно объявило, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили ракету с имитацией боеголовки в Тихий океан.

Отмечается, что межконтинентальная баллистическая ракета упала точно в указанную зону. Это первый случай с 1980 года, когда НОАК провела запуск ракеты в международных водах.

Запуск был частью учений, соответствовал международному праву и не был направлен против какой-то страны, подчеркнули в Китае. А пока эксперты обсуждали тип ракеты, появились данные, что МБР была запущена с мобильной установки на о. Хайнань, самой южной провинции КНР. Размеры и характеристики изделия указывают, что это была Dong Feng-31 AG — одна из самых современных ракет НОАК.

О чём речь

Dong Feng-31 (DF-31) AG — это одна из самых современных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в арсенале Народно-освободительной армии Китая. Эта ракета представляет собой значительный шаг вперед в развитии китайских стратегических вооружений и играет ключевую роль в укреплении ядерного щита страны.

Ключевые особенности ракеты DF-31 AG

Высокая точность: оснащена системой индивидуального наведения боевых блоков, что позволяет поражать несколько целей с высокой точностью.

Большая дальность: способна поражать цели на межконтинентальных расстояниях, покрывая практически всю территорию потенциальных противников.

Мобильность: базируется на мобильной пусковой установке, что затрудняет её обнаружение и уничтожение.

Способность преодолевать ПРО: оснащена средствами преодоления противоракетной обороны, что повышает её живучесть.

Ядерная боеголовка: несёт на борту несколько независимо наводимых боевых блоков, что увеличивает её боевую эффективность.

Технические характеристики

Дальность: около 12 000 км, Точность: КВО (круговое вероятное отклонение) составляет около 150 метров, Боевая часть: несколько термоядерных боевых блоков индивидуального наведения, Тип топлива: твердотопливная, Способ запуска: Холодный пуск из транспортно-пускового контейнера.

Значение для Китая

DF-31 AG играет важную роль в военной стратегии Китая. Она позволяет сдерживать потенциальных противников, поскольку наличие таких ракет делает любую военную агрессию против Китая крайне рискованной.

Также наличие данного оружия укрепляет международный статус — DF-31 AG демонстрирует высокий уровень развития китайской оборонной промышленности и укрепляет позиции Китая как великой державы.

Ну и, наконец, ракета обеспечивает ядерное сдерживание. Она является одним из основных элементов ядерной триады Китая, наряду с подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками.

Будущее DF-31 AG

DF-31 AG — это мощное и современное оружие, которое значительно усилило военный потенциал Китая. Эта ракета является одним из символов растущей военной мощи Китая и его стремления к обеспечению своей безопасности. Китайские военные эксперты продолжают совершенствовать DF-31 AG.

В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё большей дальностью, точностью и боевой мощностью. Кроме того, DF-31 AG может стать основой для создания новых поколений межконтинентальных баллистических ракет.

China Test DF 31 ICBM That Can Carry Multiple Nuke Warheads