Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага

Министерство нацобороны КНР недавно объявило, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая успешно запустили ракету с имитацией боеголовки в Тихий океан.
Отмечается, что межконтинентальная баллистическая ракета упала точно в указанную зону. Это первый случай с 1980 года, когда НОАК провела запуск ракеты в международных водах.
Запуск был частью учений, соответствовал международному праву и не был направлен против какой-то страны, подчеркнули в Китае. А пока эксперты обсуждали тип ракеты, появились данные, что МБР была запущена с мобильной установки на о. Хайнань, самой южной провинции КНР. Размеры и характеристики изделия указывают, что это была Dong Feng-31 AG — одна из самых современных ракет НОАК.
Dong Feng-31 (DF-31) AG — это одна из самых современных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в арсенале Народно-освободительной армии Китая. Эта ракета представляет собой значительный шаг вперед в развитии китайских стратегических вооружений и играет ключевую роль в укреплении ядерного щита страны.
DF-31 AG играет важную роль в военной стратегии Китая. Она позволяет сдерживать потенциальных противников, поскольку наличие таких ракет делает любую военную агрессию против Китая крайне рискованной.
Также наличие данного оружия укрепляет международный статус — DF-31 AG демонстрирует высокий уровень развития китайской оборонной промышленности и укрепляет позиции Китая как великой державы.
Ну и, наконец, ракета обеспечивает ядерное сдерживание. Она является одним из основных элементов ядерной триады Китая, наряду с подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками.
DF-31 AG — это мощное и современное оружие, которое значительно усилило военный потенциал Китая. Эта ракета является одним из символов растущей военной мощи Китая и его стремления к обеспечению своей безопасности. Китайские военные эксперты продолжают совершенствовать DF-31 AG.
В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё большей дальностью, точностью и боевой мощностью. Кроме того, DF-31 AG может стать основой для создания новых поколений межконтинентальных баллистических ракет.
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