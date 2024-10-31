Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Представляем сводку с фронта на четверг, 31 октября.

Освобождение Донбасса

Армия России вступила в городскую черту Курахово, приступив к сковыванию украинского гарнизона ВСУ. Вопреки ожиданиям, что населённый пункт будут брать в окружение, группировка РФ пошла по другому плану — передовые порядки ВС РФ вступили в городскую черту и продвигаются по пр. Запорожскому.

Армия Украины там массово оставляют позиции, в Курахово паника и военные стали выезжать из населённика, который два месяца Киев готовил к обороне. ВС РФ создают большой котёл для противника, организовав удар на линии Шахтёрское — Новоукраинка — Богоявленка, что вынуждает националистов оставлять позиции и бежать.

Город Покровск закрыт на выезд, его готовят к обороне — в течение недели-другой за населённик и его окрестности начнутся сражения. Если бойцы группировки "Центр" не собираются менять планы, то Покровск сперва блокируют логистически, затем физически, а потом его попытаются взять. За этот город Киев планирует биться по-серьёзному. Правда, такие же планы у ВСУ были на Авдеевку, Очеретино, Селидово. В ближайшие дни станет понятно, что Генштаб Украины стянул сюда для обороны.

После затишья, связанного с отдыхом ВС РФ и перегруппировкой после освобождения Селидова, артиллеристы и боевая авиация России постепенно уплотняют работу на рубеже Новопавловка — Даченское (5 километров к югу от города). По всей вероятности, сражению за Покровск скоро дадут старт.

ВСУ подтягивают сюда резервы из Харьковской области и приграничного района с Белоруссией. Много подразделений прибывает со стороны Павлограда и Днепропетровска, есть части с Запорожского и Херсонского направления.

Курский фронт

Киевская власть готовится к непростым решениям. К примеру, к выходу из Курского приграничья. Готова ли Сумская область к принятию обороны и удержанию госграницы. После объявления результатов американских выборов Владимир Зеленский может приказать отступать и снять главкома ВСУ Александра Сырского, повесив на него все провалы 2024 года.

Также бывший президент накануне заявил, что

Зеленский заявил, что при ситуации, когда соотношение численности солдат в зоне боёв составляет 1 к 8 в пользу России, украинской армии стоит отступить.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет "один к восьми", когда становится выбор: остаться и погибнуть — то, конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей", — отметил Зеленский.

"Потерь нет"

Технический персонал ВВС Украины по приказу Сырского переведён в пехоту. О приказе перевести в пехоту авиатехников заявила депутатша Рады Марьяна Безуглая.

Буквально накануне украинская пресса была ошарашена новостями о переводе 20 процентов медиков в штурмовики, как появилась ещё одна шокирующая новость. По всей вероятности, потери настолько большие, что их необходимо постоянно восполнять. Количество мобилизованных уже недостаточно, да и поймать их нужно, а авиатехники вот они — на базах.

Плюс самолётов стало мало и работы у техперсонала почти нет, а те самолёты, что остались — являются носителями натовского оружия, поэтому ими занимаются авиатехники с Запада.

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Кураховской городской общины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения. Осенью 2024 года Курахово оказался на линии боевого соприкосновения.



Солдаты ВСУ, бегите: Украина отступает на фронте из-за нехватки войск, соотношение 8:1