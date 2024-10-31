Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Представляем сводку с фронта на четверг, 31 октября.

Освобождение Донбасса

Армия России вступила в городскую черту Курахово, приступив к сковыванию украинского гарнизона ВСУ. Вопреки ожиданиям, что населённый пункт будут брать в окружение, группировка РФ пошла по другому плану — передовые порядки ВС РФ вступили в городскую черту и продвигаются по пр. Запорожскому.

Армия Украины там массово оставляют позиции, в Курахово паника и военные стали выезжать из населённика, который два месяца Киев готовил к обороне. ВС РФ создают большой котёл для противника, организовав удар на линии Шахтёрское — Новоукраинка — Богоявленка, что вынуждает националистов оставлять позиции и бежать.

Город Покровск закрыт на выезд, его готовят к обороне — в течение недели-другой за населённик и его окрестности начнутся сражения. Если бойцы группировки "Центр" не собираются менять планы, то Покровск сперва блокируют логистически, затем физически, а потом его попытаются взять. За этот город Киев планирует биться по-серьёзному. Правда, такие же планы у ВСУ были на Авдеевку, Очеретино, Селидово. В ближайшие дни станет понятно, что Генштаб Украины стянул сюда для обороны.

После затишья, связанного с отдыхом ВС РФ и перегруппировкой после освобождения Селидова, артиллеристы и боевая авиация России постепенно уплотняют работу на рубеже Новопавловка — Даченское (5 километров к югу от города). По всей вероятности, сражению за Покровск скоро дадут старт.

ВСУ подтягивают сюда резервы из Харьковской области и приграничного района с Белоруссией. Много подразделений прибывает со стороны Павлограда и Днепропетровска, есть части с Запорожского и Херсонского направления.

Курский фронт

Киевская власть готовится к непростым решениям. К примеру, к выходу из Курского приграничья. Готова ли Сумская область к принятию обороны и удержанию госграницы. После объявления результатов американских выборов Владимир Зеленский может приказать отступать и снять главкома ВСУ Александра Сырского, повесив на него все провалы 2024 года.

Также бывший президент накануне заявил, что

Зеленский заявил, что при ситуации, когда соотношение численности солдат в зоне боёв составляет 1 к 8 в пользу России, украинской армии стоит отступить.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет "один к восьми", когда становится выбор: остаться и погибнуть — то, конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей", — отметил Зеленский.

"Потерь нет"

Технический персонал ВВС Украины по приказу Сырского переведён в пехоту. О приказе перевести в пехоту авиатехников заявила депутатша Рады Марьяна Безуглая.

Буквально накануне украинская пресса была ошарашена новостями о переводе 20 процентов медиков в штурмовики, как появилась ещё одна шокирующая новость. По всей вероятности, потери настолько большие, что их необходимо постоянно восполнять. Количество мобилизованных уже недостаточно, да и поймать их нужно, а авиатехники вот они — на базах.

Плюс самолётов стало мало и работы у техперсонала почти нет, а те самолёты, что остались — являются носителями натовского оружия, поэтому ими занимаются авиатехники с Запада.

 

Уточнения

Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Кураховской городской общины. До укрупнения Покровского района в 2020 году входил в состав Марьинского района, будучи городом районного значения. Осенью 2024 года Курахово оказался на линии боевого соприкосновения.

Солдаты ВСУ, бегите: Украина отступает на фронте из-за нехватки войск, соотношение 8:1
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск селидово
Обсудить
Новости Все >
Хороший мальчик: как на самом деле собака понимает смысл человеческих слов
Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта
Эти растения привлекают опылителей в сад: обратите на них внимание
Как защититься от простуды: лучшие советы для крепкого иммунитета
Простой способ продлить свежесть сыра: как сахар помогает уберечь сыр от заветривания и порчи
Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания
Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике
Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу
Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год
Мраморная говядина: в чем отличие от обычной и как выбрать лучшую вырезку
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей
Авто
Надежные авто, которые не боятся АИ-92: топ лучших моделей Аудио 
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
В России собираются начать контролировать деятельность риелтеров
Каким типам диабета подвержены кошки и собаки? Как определить и бороться?
Врач предупредила о серьёзной опасности царапин кошки: может закончиться плачевно
Почему кошки более привередливы в еде, чем собаки?
Зимняя заготовка с баклажанами: вкусный рецепт на каждый день
Эти 8 продуктов помогут укрепить иммунитет и очистить организм
Очистить мельхиоровые столовые приборы легко: просто используйте эти средства
Кошачий язык: как питомцы выражают эмоции
Caмыe cлaдкиe copтa мopкoви по итогам сезона 2024 года
Как повысить плодородие почвы: секреты успешных агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.