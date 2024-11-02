Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит

В последний день октября в Одесской области российская армия нанесла удар по мосту в Затоке, который проходит через днестровский Лиман.

Фото: Flickr by Marcin Kargol, CC BY 2.0

С начала российской спецоперации по этому путепроводу прилетало уже не раз, но работает мост до сих пор. Многие военные аналитики признали стратегическое значение данного моста, но почему до сих пор он стоит и не уничтожен?

Зачем Украине мост в Затоке

Самые первые и наиболее результативные удары по нему наносились в конце апреля 2022 года. Мост повредили, однако его вскоре отремонтировали и открыли для движения. Военные аналитики объяснили удары армии России так: путепровод хотят ликвидировать, чтобы закрыть доступ из Румынии в Одесскую область. Ведь не секрет, что весной 2022 года оттуда шла весьма серьёзная часть военного груза НАТО для Вооружённых сил Украины.

Что перевозили через мост

Те апрельские удары попали на начало активных поставок западной техники в ВСУ. Весной того же года киевская власть среди всей западной помощи получила три пакета от Вашингтона по 800 млн долларов каждый. Пентагон отгрузил практически всё серьёзное оружие, которое у него было. Напомню, тогда дефицит у Киева был критическим.

Если говорить о качественном составе, то Киеву в тот раз поставили 11 вертолётов Ми-17, радиолокационные радары, БТР М113, сотню самоходных артиллерийских установок 155-мм плюс 200 тыс. снарядов и тому подобное. Кстати, особенно остро нуждался Киев в то время именно на Южном участке и переброска данного вооружения весьма помогла киевской власти.

В начале 2023 года через мост хотели поставлять вооружение очередных трёх пакетов (названных суперпакетами) военной помощи на 6,5 млрд долларов. И в опору моста в те дни выскочил БЭК, на борту которого было 250 кг взрывчатки. Правда, мост опять лишь временно вывели из строя.

Весенние прилёты 2023 года попали на начало подготовки "знаменитого" провального контрнаступа Сырского. И удары по мосту в Затоке в августе 2023 года пришлись на дату отправки дополнительного вооружения вместо потерянного в Запорожье и на Донецком направлении. В основном здесь были БМП и танки.

А так ли важен можно в Затоке?

До 2023 года сухопутная граница между Польшей/Румынией и Украиной отсутствовала, погранпереходы для караванов с вооружением организовывались всюду, где была автотрасса. И сейчас это не изменилось: эти дороги дадут возможность обезопасить логистику Киеву в том случае, если все мосты на Украине армия России "сложит".

Но нельзя не признавать, что мост в Затоке — это безальтернативный вариант логистики для ВСУ. Но и использовать его безопасно постоянно тоже нельзя. Попытка Киева переключиться на морские порты не увенчались успехом, поскольку российские ракеты очень быстро дали понять, что это поспешный вариант.

Разрушить мост в Затоке вполне нам под силу. Однако возможно, этого не происходит из-за того, что существует некая оперативная и стратегическая необходимость. По всей вероятности, ВС РФ контролируют трафик через это, так называемое, бутылочное горлышко, пишет "Военная хроника". Может быть здесь заложен хитрый ход, на истощение запасов оружия и боеприпасов Запада. А полностью предотвращать его доставку, по всей вероятности, нам пока не выгодно, потому что пришло ещё время...

Уточнения

Зато́ка (тур. Bugaz) — посёлок Каролино-Бугазской сельской общины в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Расположен на Каролино-Бугазской косе, между Днестровским лиманом и Чёрным морем, порт-пункт Бугаз. Железнодорожная станция (Бугаз) на линии Одесса — Измаил.



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