С победой Трампа политическая задача ВСУ по удержанию Курской области себя исчерпала

ВСУ скоро отойдут из Курской области. Киев готовит население к новой зраде

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политическая задача удержать Курскую область с победой Дональда Трампа на выборах президента США перестала стоять перед Киевом, поэтому на Украине готовят общество к очередной "зраде".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Сырский и Безуглая готовят Украину к поражению ВСУ в Курской области

ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский написал в Telegram пост о задачах ВСУ в Курской области. По его словам, вторжение в область было превентивным шагом, чтобы "оккупант" не захватил Сумскую область, "как Харьковскую". Сырский описывает потери ВС РФ и считает, что задача по "уничтожению россиян на территории РФ" выполняется.

На этот пост отреагировала в Telegram депутат Рады Марьяна Безуглая, которая считает, что Сырский умолчал о потерях ВСУ и последствиях курской авантюры для фронта в ДНР, и предложила ему "лично остаться" в Курской области.

"Сырский подвёл к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнём с облегчением", — уточнила депутат.

Очевидно, что оба, как принято говорить, "актора" совместно работают на то, чтобы украинцы свыклись с очередной "зрадой". Между тем вопрос об отводе — непростой, потому что не понятно, готова ли приграничная инфраструктура Сумской области к обороне и удержанию границы.

Отступление ВСУ из Курской области назревает и необходимо

На самом деле отступление действительно назревает по нескольким причинам.

1. Налицо серьёзные успехи ВС РФ и истощение сил ВСУ. ВС РФ, проведя две удачные контратакующие операции, освободили уже половину захваченной ВСУ территории (OSINT-проект WarMapper сообщает, что российские войска за октябрь отбили в области 85,9 квадратных километра), нарушив снабжение противника. Накануне российская армия выбила ВСУ из Глушковского района и вышла на государственную границу, начав восстанавливать линию "зубов дракона". Авантюра с "ударом во фланг" из Глушковского района наступающим россиянам на Любимовку была купирована полностью — две украинские бригады стёрты о село Весёлое.

Telegram-канал Win-Win сообщает, что попытки контрударов на Любимовку и Николаево-Дарьино привели к продвижению ВС РФ на ряде участков фронта в приграничной зоне до 1,5 километра. Произошло и заметное продвижение в направлении Суджи.

Вероятно, ликвидирован котёл с двумя тысячами солдат под Ольгином, о котором говорил Владимир Путин.

Российская артиллерия исправно уничтожает резервы ВСУ в районе Суджи и в Сумской области, поэтому дефицит техники и людей у противника ощущается. Потери новых образцов западной техники и бронемашин в курской операции у ВСУ, по данным упомянутого источника, превысили $12,6 млрд, убитыми — 11 тысяч человек, тяжелоранеными и потерявшими конечности — свыше 19 тысяч.

2. Главной целью операции ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС с "обменом" её на Запорожскую АЭС. Если эта цель не реализована, то нет смысла продолжать удерживать лучшие силы ВСУ в Курской области, когда налицо обрушение фронта у Курахова.

3. В Курской области перед ВСУ стояла политическая задача — не сдаваться, чтобы администрация Джо Байдена продолжала выделять помощь. Но выборы в США состоялись, победил Дональд Трамп, и прогноз для Украины на сокращение помощи стал очевидностью. Сейчас Владимиру Зеленскому надо принимать реальность, а чтобы украинцы ещё сохраняли иллюзии — снять Сырского, повесив на него все провальные планы 2024 года.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.





Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський, род. 26 июля 1965, Новинки, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками ВСУ (2019—2024), главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 8 февраля 2024 года.



Марьяна Владимировна Безуглая (укр. Мар'яна Володимирівна Безугла; род. 17 мая 1988, Киев) — украинский политик. Народный депутат Украины IX созыва (с 2019 года). Член партии «Слуга народа».

