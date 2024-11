Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны

8:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Если верить статье в Washington Post (WP), написанной сотрудником Архива национальной безопасности Нейтом Джонсом (Nate Jones), имитационная боевая группа ВМС США была разгромлена за десять минут противником, который начал свои атаки с коммерческих судов и с использованием других нетрадиционных средств. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo

Результаты недавно опубликованного отчёта о результатах учений Millennium Challenge 2002, которые обошлись казне в $250 млн, предвещали "те самые проблемы, с которыми Соединённые Штаты столкнутся во время вторжения в Ирак в 2003 году и прочих произошедших с тех пор конфликтов".

Джонс запросил документ во время своей работы в Архиве национальной безопасности в 2013 году и после того, как наткнулся на статью 2002 года в Army Times, в которой были приведены слова генерал-лейтенанта морской пехоты Пола Ван Рипера (Paul Van Riper), возглавлявшего антиамериканские силы во время Millennium Challenge.

Статья Ван Рипера противоречила официальному 752-страничному итоговому отчёту по результатам Millennium Challenge 2002, в котором военные игры были названы "важной вехой", а потеря целой группы авианосцев описана как "относительно неудачная".

Ван Рипер резко раскритиковал "Вызов тысячелетия", назвав это мероприятие "сфальсифицированным". После одиннадцати лет и проверок пятью различными агентствами Пентагон наконец ответил на запрос обязательного обзора рассекречивания (MDR), согласившись частично рассекретить документ.

"Когда авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив, она подверглась внезапной атаке противника, запустившего ракеты с коммерческих судов и бесшумных самолётов, которые быстро подавили её системы противоракетной обороны. Девятнадцать американских кораблей, включая авианосец, были уничтожены и потоплены в течение 10 минут", — таков зачин заметки в WP.

Далее читаем.

"После неожиданного и унизительного "проигрыша" в июле 2002 года военные должностные лица в Командовании объединённых сил в Норфолке приостановили военную игру, "сняли с мели" корабли и возобновили учения. Они также наложили ограничения на тактику противника. После перезапуска вооружённые силы США победили своих противников в более традиционной симуляции боёв".

Напомним, в то время Пентагон рекламировал "Вызов тысячелетия 2002" как "крупнейший совместный военный эксперимент, когда-либо проводившийся Соединёнными Штатами". После двух лет подготовки в манёврах приняли участие более 13 500 военнослужащих, и они проходили на протяжении трёх недель в июле и августе 2002 года.

Millennium Challenge 2002 напоминала гораздо более усложнённую версию развлекательных настольных военных игр: участники имитировали конфликт на 17 площадках, пока военные проводили манёвры в военной компьютерной сети. Судьи использовали компьютерные модели для определения результатов своих атак и других операций.

Имитация конфликта сочеталась с реальными тренировками войск и проверкой техники в девяти точках в США. Командующий Межвидовым командованием Вооружённых сил США генерал Бак Кернан (Buck Kernan), который руководил военной игрой, в публичных выступлениях тогда описывал противоборствующие силы как "очень-очень решительные… это свободная игра. [У Ван Райпера] есть возможность победить здесь".

"Во многих отношениях Millennium Challenge 2002 был репетицией войны в Ираке 2003 года, — говорится в статье WP. — После проведения игры тогдашний министр обороны Дональд Х. Рамсфелд направил Кернану записку с просьбой написать доклад, который содержал бы развёрнутый ответ на вопрос: "Чему, по вашему мнению, вы научились в ходе "Вызовов тысячелетия" и какие методы мы должны применить к Ираку?".

Кернан проигнорировал просьбу прокомментировать ситуацию, хотя в официальном отчёте, опубликованном в 2012 году Командованием объединённых сил о "Вызовах тысячелетия" 2002 года, говорилось, что учения "предоставляли аналогичную сложную ситуацию" войны в Ираке.

Чтобы находящиеся под его командованием "Красные" победили превосходящие военные силы США, Ван Рипер решил нанести "Синим" превентивный удар. Он спланировать свою атаку так, чтобы лишить американцев технологических преимуществ, включая возможность перехвата электронных и радиосообщений. Для передачи конфиденциальных сообщений использовались курьеры, общение с экипажами самолётов происходило при помощи сигнальных фонарей.

После того, как его внезапная атака сымитировала уничтожение авианосной группы, атмосфера в командовании Норфолка, где Ван Рипер возглавлял свою команду, была "шокирующей".

"Там было просто тихо. Такого никогда раньше не случалось на учениях. … Я не думаю, что [Командование объединённых сил] знало, что делать", — сказал он в интервью The Post.

Однако судья военной игры определил, что успешная атака Ван Рипера "не произошла бы" в реальной войне, и постановил, что все, кроме четырёх виртуальных кораблей США, будут "сняты с мели" и военная игра будет продолжена.

Эксперт по военным играм и автор книги Red Team: How to Succeed By Thinking Like the Enemy ("Красные": как добиться победы, думая, как враг") Мика Зенко (Micah Zenko) в интервью отметил, что Ван Рипер, возможно, не учёл полную картину в своём желании продолжать играть. Он сказал, что Командованию объединённых сил США было поручено "оценивать, проектировать и проводить чрезвычайно сложную и тщательно продуманную военную игру… если для этого потребуется "снятие с мели" морских сил "Синих", они это сделают".

Зенко отметил: из числа участвующих сил 20 процентов отрабатывали боевые стрельбы на базах США, включая базу ВВС Неллис, штат Невада, и Форт-Ирвин, штат Калифорния. Если бы авианосная группа США не была снята с мели, эти боевые учения не могли бы быть реалистично проведены.

Тем не менее Зенко похвалил отчёт Ван Рипера за его "сокрушительность в конкретных критических замечаниях".

Ван Рипер в своем отчете отметил, что конечная значимость устранения реалистичных военных игр в Millennium Challenge 2002 заключалась в том, что это создало учения, для которых "результат был предопределен". Таким образом, он отметил, что учения не были полезным испытанием способности вооруженных сил США совершить вооружённое вторжение на территорию другой страны.

После того, как авианосную группу США "сняли с мели", на Ван Рипера наложили другие ограничения, отметил он в отчёте. Среди прочего, "Красным" Ван Рипера было запрещено использовать химическое оружие против Штатов.

Потеряв независимость, которая, по его мнению, была неотъемлемой частью военной игры, Ван Рипер покинул пост командующего, но продолжал следить за манёврами в качестве советника.

Согласно его заключению, результаты Millennium Challenge 2002 "нужно рассматривать в свете того факта, что командующий [США] не действовал против 'думающего и адаптивного' противника, который мог бы победить" после того, как американский флот был снят с мели. "Отсутствие 'думающего и адаптивного' противника, действующего против [сил США], окажет очень существенное влияние на оценку" концепций ведения боевых действий США.

Ван Рипер полагает, что общественность, "безусловно", должна была прочитать этот отчёт ещё в 2002 году — "они могли бы рассекретить его на следующий день". Самое печальное, на его взгляд, что "некоторые из вещей, которые мы узнали, никогда не были преданы гласности".

Уточнения

Millennium Challenge 2002 («Вызов тысячелетия 2002») — масштабные учения, проведённые вооруженными силами США в середине 2002 года.



Пол Ван Рипер (род. 5 июля 1938, в Браунсвилле, штат Пенсильвания) — генерал-лейтенант корпуса морской пехоты США (в отставке).



Межвидовое командование Вооружённых сил США или Командование объединённых войск США (англ. United States Joint Forces Command, USJFCOM) — бывшее единое командование Вооружённых сил США.