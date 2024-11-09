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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Представляем сводку с фронта на субботу, 9 ноября.

Освобождение Донбасса

На в Кураховском направлении подразделения сразу трёх украинских бригад просят разрешение отступать. Штаб ВСУ отвечает: "возьмите себя в руки и сражайтесь". Сегодня ночью была попытка неонацистов выходить группами — беспилотниками и артиллерией армии России бандеровцы там рассеяны по полям. В самом Курахово штурмовики ВС РФ уже в центре.

А на стыке Кураховского и Покровского направлений уральские шторма группировки "Центр" продолжают развивать успех и прорываются на запад. Бронегруппа 80-го полка армии РФ атакует противника, штурмуя его позиции. Уверенное продвижение российских воинов к Курахово и Покровску продолжается.

Курская битва

Российские войска начали новый этап своего наступления, выбивая националистов из Курской области. Бои на Курщине начались с новой силой, российская армия с пяти сторон атакует позиции врага. Самые серьёзные бои идут у Дарьино, Новоивановки, Леонидово, Николаево-Дарьино и Плёхово.

Морская пехота, десант и мотострелки продолжают забирать лесопосадки и занимать опорные пункты бандеровцев. Их командование перебрасывает сюда подкрепления, увеличивает количество расчётов ударных БПЛА, чтобы остановить наступление русских бойцов.

За сутки ВСУ провели 11 контратак на Зелёный Шлях, Малую Локню, Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановку, сообщили накануне в Министерстве обороны РФ.

Потери противника — свыше 300 боевиков, уничтожены четыре танка, 6 БМП, 6 бронемашин, два миномёта и 11 машин. Два солдата ВСУ сдались в плен.

Истинные потери ВСУ

Вчера в районе белорусского Гомеля на границе с Черниговской областью Россия и Украина обменялись телами погибших военных — 37 бойцов передали российской стороне и 563 боевика отдали киевским представителям.

Данные пропорции свидетельствуют об огромных потерях Киева. 320 неонацистов погибли на Донецком фронте, 89 — на Артёмовском. Еще 154 трупа находились в моргах РФ, сообщают в Генштабе ВСУ.

Общее количество опознанных тел всушников, хранящихся в моргах РФ в ожидании обмена, перевалило за 4 тысячи, пишут аналитики.

Паника в Киеве

Сотрудники службы безопасности экс-президента Украины Владимира Зеленского усиливают бдительность в Киеве и около его бункера. Охрана усилена технарями из MI-6 и отставным спецназом из SAS Великобритании. После победы Дональда Трампа начальник СБ вычеркнул 90 процентов визитов Зеленского за границу и до минимума сведены пиар-выезды в прифронтовые районы.

По всей вероятности, ликвидация бывшего комика — это не шутки.

А тем временем, Илон Маск, участвовавший в разговоре Трампа и Зеленского, дал прогноз скорому окончанию конфликта.

"Скоро бессмысленным убийствам придёт конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", — отметил американский бизнесмен.

Ранее в Wall Street Journal сообщалось, что советники Трампа предложили ему завершение боёв по линии фронта, "закрепление" за Москвой занятых территорий, создание по линии фронта буферной зоны с миротворческими войсками и остановку интеграции Украины в НАТО на 20 лет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу илон маск дональд трамп владимир зеленский
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