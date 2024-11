Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Представляем сводку с фронта на вторник, 12 ноября.

Донбасс

Вечером поступила информация о приказе Вооружённых сил Украины отходить из Курахово из-за чудовищных потерь.

Российские бойцы начали штурмы посёлка Дальнего, обходя главный город с юга, угрожая окружением и ударом в тыл.

"Русские пытаются из Максимильяновки прорываться в н. п. Дальнее! Российские войска уже вышли на окраину села, тем самым, пытаются выйти в тыл в район сильного укрепа возле Успеновки. Это может привести к окружению юго-западнее. После этого, русские будут двигаться к реке. Волчья и карман с юга от Курахово захлопнется!" — пишут боевики ВСУ.

Вечером пришла информация, что в Курахово шторма ВС РФ совершили серьёзный рывок и ведут бои у школы №3 на пр. Запорожском. А это практически центр.

Курская область

ВС РФ вернули уже половину оккупированной части Курщины и получили приказ вернуть весь регион до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом пишут западные СМИ.

Например, со ссылкой на источники в военной разведке Британии, The Telegraph сообщает, что Москва также стремится использовать там контрнаступление, чтобы набрать обороты и ворваться в Сумскую область.

Для Зеленского и его команды важнее удержать позиции там, чем в Донбассе, поэтому все резервы и военная техника отправляются в Курскую область, пока в ДНР обваливается фронт. Киев держит там больше войск, чем на юге ДНР, пишет El Pais, ссылаясь на украинских офицеров. Причём под Курском задействованы лучшие бригады ВСУ, и каждую декаду там проводят ротации. Под Курахово ротации проводятся примерно через месяц.

В начале октября военные источники США заявили изданию Bloomberg, что с таким потенциалом Киев сможет оставаться на территории России "ещё несколько месяцев, а то и дольше".

Запорожье

В ближайшие дни российская армия планирует начать наступление на Запорожье. Об этом заявил спикер украинских Сил обороны юга Владислав Волошин.

На Запорожском фронте российская группировка войск численно превышает украинские силы, а основная цель готовящегося русского удара — Запорожье, отметил он.

По словам аналитиков, удар русских войск здесь будет носить разрезающий характер сразу в нескольких местах, поскольку у бандеровцев проблемы с концентрацией и на Гуляй Поле, и западнее у Херсона и Никополя. Перебросить части ВСУ сюда быстро не получится, потому как перебрасывать некого и неоткуда. Можно, конечно, снять со Славянска и Часова Яра. Но тогда тамошние проблемы превратятся в катастрофу.

СВО

Офис президента Украины вовсю пытается договориться с Вашингтоном на разрешение ударов вглубь российских территорий. Команда Зеленского надеется на решение уходящего президента США, обещавшему Киеву это безумие после выборов.

А тем временем, по экс-войсковой части ПВО в Харькове нанесён мощный ракетный удар. Объекты части сейчас используются в качестве ПВД украинских формирований. В результате прилёта уничтожены около 70 военных ВСУ, ранены более сотни, заявил изданию РИА "Новости" координатор сопротивления.

С утра Киевская область под ударом. Цели — РЛС и мобильные комплексы Patriot и Iris-T, которые были вычислены во время вчерашней атаки.

