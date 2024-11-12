Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка

ВС РФ начали наступление на запорожском направлении, которое долго не было задействовано. Первоочередная цель — взятие важного логистического узла Великая Новосёлка.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

Украинские источникии сообщают о начале прорыва ВС РФ на Запорожье

Украинский генштаб сообщает в Telegram, что на времьевском направлении (село Времьевка примыкает с запада к Великой Новосёлке) "противник совершил 14 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя" (Ровнополь расположен на границе ДНР и Запорожской области между Великой Новосёлкой и Гуляйполем). При поддержке авиации на ореховском направлении за прошедшие сутки ВС РФ однажды атаковали позиции ВСУ вблизи Новоандреевки, добавил генштаб ВСУ.

Украинский паблик DeepState подчеркнул, что за сутки ВС РФ углубились примерно на три километра на двух участках — у Ровнополя и Новодаровки, наступая с юга. По данным паблика, направление движения может иметь целью обойти Великую Новосёлку с запада. С востока город уже блокирован российскими войсками, наступающими от Угледара.

Также Deep State сообщил, что россияне атаковали вчера ещё на одном участке этого направления — в районе Гуляйполя (западнее Великой Новосёлки).

"На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 километров, между тем — уже около девяти километров", — пишет в Telegram украинский военнослужащий "Офицер+".

Украинские аналитики считают, что у россиян идёт пока разведка боем, а если ВСУ не перекинут резервы на этот участок фронта, то будет масштабный прорыв ВС РФ с выходом на трассу на Запорожье.

Времьевский выступ ликвидирован

12 ноября российские источники подтвердили освобождение Ровнополя и продвижение к окраинам Новодаровки. Оба населённых пункта противник занял в ходе летнего наступления 2023 года на Времьевском выступе.

Российские военкоры пишут, что после долгого перерыва пошло движение западнее от Левадного и в районе Гуляйполя в направлении на Дорожнянки, Малиновку, Приютное.

ВС РФ будут наступать на Запорожье по привычной схеме

Скорее всего, удар ВС РФ на запорожском направлении будет носить разрезающий характер сразу в нескольких местах, как это делается в последнее время, так как у противника есть проблемы с концентрацией сил везде. С наступлением на этом направлении ликвидируется опасность удара ВСУ на Токмак и дальше в Крым.

Великая Новосёлка важна тем, что является последним качественным укрепрайоном на южнодонецком направлении. К западу от города идут поля без серьёзной застройки до самого Днепра. Взятие населённого пункта даёт возможность выхода в тыл линии обороны врага и движения вплоть до Запорожья.

Уточнения

Запоро́жье — город расположенный на реке Днепр. Население — 710,1 тыс. чел. (2022). Речной порт и важный транзитный железнодорожный узел. Индустриальный центр с развитым машиностроением, чёрной и цветной металлургией, химической и строительной промышленностью.



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