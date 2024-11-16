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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 16 ноября.

Освобождение ДНР

Почти 50% Курахово находится под контролем ВС РФ, в городе идут бои. По словам советника Дениса Пушилина Яна Гагина, российская армия уже находится в центре, до полного окружения Курахово — считанные километры.

Продолжается давление армии РФ с южной, северной и восточной сторон. Восточные фланги Курахово находятся под давлением русских воинов, которые пытаются закрепиться в частном секторе. Один из штурмов школы №3 закончился успехом. К югу от Курахово российские войска продвигаются по рубежу Максимовка — Ясная Поляна к дороге Донецк — Запорожье, что станет следствием перекрытия логистики ВСУ.

Армия РФ владеет инициативой на всех участках фронта, заявил генерал-майор из Германии Кристиан Фройдинг, возглавляющий организацию помощи Киеву в Минобороны ФРГ. Российская группировка освобождает территории быстрее, чем всегда. Особенно стремительно ВС РФ двигаются в Донбассе.

Курск

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать приграничные районы. Штурмовики с боями продвинулись в лесопосадках у Малой Локни. В Ольговском лесу пресечена попытка боевиков ВСУ вырваться из окружения. Ударами БПЛА уничтожено 10 бандеровцев и БТР.

У Дарьино отражено две контратаки 36-й бригады ВСУ численностью 40 человек. Уничтожено 25, а в ходе отражения контратак сорвана попытка переброски подкреплений из Журавки. Артиллерия и беспилотники уничтожили националистов.

В районе Новоивановки сорвана попытка выдвижения двух штурмовых групп 47-й бригады численностью 30 человек — уничтожено 10, остальные бежали. Общее продвижение ВС РФ составило до 1200 м.

Тылы Украины

Спецоперация географически расширяется — накануне российские флаги были подняты в Черниговской области. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. Русские разведчики через плохо охраняемую границу зашли на украинскую территорию — в Черниговскую область, и в населённых пунктах Муравьи и Гремяч.

Своих планов по действиям на территории Черниговской области командование ВС РФ не раскрывает.

Пришла информация по вчерашним ударам по Одессе. Отмечается, что армия России взорвала два склада с 155 мм снарядами и сухой ангар для хранения катеров. Между этими складами находились зенитный ракетный комплекс Gepard и две РЛС. Всё уничтожено.

Также есть сообщение об ударе по ж/д узлу в Одесской области, в городе Раздельная. Там уничтожен военный груз, а также нарушена цепь поставок из Румынии, сообщает пророссийское подполье.

"Прилёт был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в сёлах за десять километров от Раздельной. Как минимум на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", — подчёркивают подпольщики.

А в Купянске армия России закрепилась на сахарном заводе. Русская группировка после массированной артподготовки зашла на территорию предприятия. В город сейчас подтягивается резерв для продолжения штурмов. Противник пытается выбить бойцов армии России с помощью обстрелов и дронов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово запорожье
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