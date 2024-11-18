Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 18 ноября.

Эскалация

Сегодняшний обзор начнём с темы, которая наиболее обсуждаема с утра: на фоне успехов армии России на фронте, США и их союзники повысили ставку, сняв с Украины ограничения в использовании всех видов вооружений.

Тут надо заметить, что такого ограничения, по сути, и не было, ВСУ били дальнобойными ракетами и по Донбассу, и по Крыму. Поэтому тут для нас мало что изменится.

Характерно, что российская разведка об этом разрешении узнала заранее, а значит, вчерашний масштабный удар по Украине был предупреждением. Также удар показал, что на каждую западную ракету мы ответим десятью. Теперь надо смотреть, насколько Киев успешно сможет реализовать разрешение от США и какие цели захочет атаковать. От этого зависит, куда ударит Россия в следующий раз.

Владимир Зеленский уже прокомментировал разрешение бить вглубь территории РФ.

"План усиления Украины — это План победы, который я представил партнёрам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — отметил экс-президент Украины.

Освобождение приграничья

В Курской области российские войска блокировали подразделения националистов в районе Ольговской рощи. Группировка войск "Север" сегодня в 4 часа утра уничтожила около 80 боевиков, которые пытались группами по 15-20 солдат прорваться из "котла". 40 военнослужащих ВСУ ранены, многие брошены. 24 бандеровца взяты в плен. Продолжается зачистка и ликвидация оставшихся всушников.

Также националисты провели три контратаки в районе сёл Нижний Клин и Дарьино общей численностью до 25 боевиков, но успеха не имели.

Донбасс

На Кураховском участке российская армия ведёт штурм Берестков на северной части Кураховского водохранилища. В селе Дальнем бои сместились в район фермы. В южной части н. п. Трудовое российская группировка водрузила флаг РФ и продолжает накаты в направлении центра.

На Покровском участке армия РФ заняла оставшуюся северную часть н. п. Григоровка и продолжает штурм соседнего села Петровка.

Солдаты КНДР

Пхеньян может отправить в РФ до 100 тысяч военных. Так продолжает запугивать Банковую издание Bloomberg.

По словам авторов, разведслужбы Запада уверены, что такой шаг вполне возможен, и вероятнее всего, такая поддержка от КНДР будет ротацией войск, а не единовременным развертыванием.

Также СМИ уверены, что США разрешают бить Киеву ракетами ATACMS для ударов именно по северокорейцам на Курском фронте. И решение Байдена снять запрет касается только Курской области, пишет Axios.

Мотив Вашингтона — желание удержать Пхеньян от отправки войск в РФ.

"Чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть своё решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится", — сказано в статье.

О том, что приоритетной целью могут стать войска КНДР, вчера сообщала и New York Times. Означает ли это, что объекты РФ затронуты не будут — не уточнялось.

Как напоминание
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск джо байден владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
В России наблюдается резкое уменьшение размеров и сроков ипотечных кредитов
Т-Инвестиции тестируют круглосуточные торги
Всё, что нужно знать о ботоксе 
Безалкогольное пиво: сколько можно пить без вреда для здоровья
О чём нельзя забывать владельцам кошек
Газобаллонное оборудование: шанс на экономию или пустая трата
Внутреннее ядро Земли оказалось сложнее, чем думали
Теперь без пересадок: как доехать из Минска в Мюнхен за сутки
Как из переспелых бананов приготовить лучшие десерты, которые полюбит вся семья
Цены на новые авто в России: лидеры подорожания и снижения ноября 2024 года
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Авто
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Последние материалы
Адель похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом
Осенняя обрезка пионов: почему нельзя торопиться
Опасные ингредиенты в косметике. Что нужно знать, чтобы защитить свою кожу
Ким Кардашьян задержал полицейский патруль
Сбербанку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 млрд рублей с Башкиравтодора
Вода на Марсе: китайский марсоход подтвердил ключевую гипотезу
Халатность на высоте: как самолет летал три недели на грани катастрофы
Анджелина Джоли роется в своём шкафу и выставляет на продажу семейные драгоценности
Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет
Способы помочь кошке и вам высыпаться без лишних хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.