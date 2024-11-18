Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 18 ноября.

Эскалация

Сегодняшний обзор начнём с темы, которая наиболее обсуждаема с утра: на фоне успехов армии России на фронте, США и их союзники повысили ставку, сняв с Украины ограничения в использовании всех видов вооружений.

Тут надо заметить, что такого ограничения, по сути, и не было, ВСУ били дальнобойными ракетами и по Донбассу, и по Крыму. Поэтому тут для нас мало что изменится.

Характерно, что российская разведка об этом разрешении узнала заранее, а значит, вчерашний масштабный удар по Украине был предупреждением. Также удар показал, что на каждую западную ракету мы ответим десятью. Теперь надо смотреть, насколько Киев успешно сможет реализовать разрешение от США и какие цели захочет атаковать. От этого зависит, куда ударит Россия в следующий раз.

Владимир Зеленский уже прокомментировал разрешение бить вглубь территории РФ.

"План усиления Украины — это План победы, который я представил партнёрам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — отметил экс-президент Украины.

Освобождение приграничья

В Курской области российские войска блокировали подразделения националистов в районе Ольговской рощи. Группировка войск "Север" сегодня в 4 часа утра уничтожила около 80 боевиков, которые пытались группами по 15-20 солдат прорваться из "котла". 40 военнослужащих ВСУ ранены, многие брошены. 24 бандеровца взяты в плен. Продолжается зачистка и ликвидация оставшихся всушников.

Также националисты провели три контратаки в районе сёл Нижний Клин и Дарьино общей численностью до 25 боевиков, но успеха не имели.

Донбасс

На Кураховском участке российская армия ведёт штурм Берестков на северной части Кураховского водохранилища. В селе Дальнем бои сместились в район фермы. В южной части н. п. Трудовое российская группировка водрузила флаг РФ и продолжает накаты в направлении центра.

На Покровском участке армия РФ заняла оставшуюся северную часть н. п. Григоровка и продолжает штурм соседнего села Петровка.

Солдаты КНДР

Пхеньян может отправить в РФ до 100 тысяч военных. Так продолжает запугивать Банковую издание Bloomberg.

По словам авторов, разведслужбы Запада уверены, что такой шаг вполне возможен, и вероятнее всего, такая поддержка от КНДР будет ротацией войск, а не единовременным развертыванием.

Также СМИ уверены, что США разрешают бить Киеву ракетами ATACMS для ударов именно по северокорейцам на Курском фронте. И решение Байдена снять запрет касается только Курской области, пишет Axios.

Мотив Вашингтона — желание удержать Пхеньян от отправки войск в РФ.

"Чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть своё решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится", — сказано в статье.

О том, что приоритетной целью могут стать войска КНДР, вчера сообщала и New York Times. Означает ли это, что объекты РФ затронуты не будут — не уточнялось.

Как напоминание