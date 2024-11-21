Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт

Силовые структуры » Военные новости

Удара возмездия, которого ждали в Киеве 20 ноября, не случилось, но был удар по "Южмашу" в Днепропетровске, предварительно, межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Рубеж", что увеличило панику на Западе.

Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0

Паника на Западе в ожидании удара возмездия

В ожидании массированного удара ВКС РФ в качестве ответа за применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям свои посольства 20 ноября в Киеве закрыли

  • США,
  • Испания,
  • Италия,
  • Греция,
  • Португалия,
  • Канада.

Посольство США опубликовало предупреждение со ссылкой на свои источники, что из-за угрозы "значительной воздушной атаки" американцам рекомендуется уехать с Украины. Воздушные тревоги 20 ноября звучали по всей стране, в Киеве — пять раз.

Паника ещё более усилилась после того, как посольства Казахстана Азербайджана и Киргизии призвали своих граждан по возможности покинуть Украину. Они что-то определённо знают, подумал противник.

Владимир Зеленский даже призвал своих союзников "не сеять страха в украинском обществе". Киев заявил, что "информация", на которую ссылались США, выглядит как "психологическая операция", начатая Москвой в попытке дестабилизировать страну. Паника — уже сильное наказание, и она будет теперь постоянной, пока Кремль держит паузу. Тем более, что был совет главы МИД Сергея Лаврова почитать внимательно новую ядерную доктрину России.

Удар по "Южмашу" — последнее предупреждение Москвы

20 ноября был произведён показательный удар ВКС РФ по "Южмашу" в Днепропетровске.

Ударили, как пишут украинские СМИ, МБР РС-26 "Рубеж". Летела ракета с полигона "Капустин Яр" менее пяти минут. На видео видно, что идут подряд шесть вспышек и в каждой — по несколько следов от падения ракет. Это очень похоже на использование разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Однако взрывов не наблюдалось, то есть это был кинетический удар весом.

По мнению экспертов, "Рубеж" сделан на базе мобильных "Тополей", но ракета официально не была поставлена на вооружение ВС РФ. Как пишет украинское издание "Страна", возможно, это объясняется тем, что она относится к ракетам средней дальности, запрещённым прежним договором по их сокращению. Сейчас этот договор не действует.

"Рубеж" предназначен для доставки ядерных зарядов, а разделяющиеся боеголовки значительно усложняют их перехват системами ПВО. Практически они несбиваемы. Москва таким образом предупредила Зеленского и его хозяев, что в следующий раз будет не просто удар обычной боевой частью, а прилетит ракета, заряженная ядерной начинкой.

Теперь мяч на стороне Зеленского, который должен решить, будет ли Украина полностью лишена электричества, отопления, водоснабжения, мостов и туннелей. После этого будет полностью нарушена логистика, это повлечёт за собой гиперинфляцию и продуктовую панику.

Почему был выбран "Южмаш"? Указывается, что на заводе под землёй действуют три объекта военной инфраструктуры. Ранее это было крупное предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции. Сейчас, возможно, там ведутся опыты по созданию "грязной" ядерной бомбы.

Уточнения

РТ-2ПМ2 «То́поль-М»  — российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР 15Ж65 (15Ж55 — ПГРК), разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ «Тополь». Первая МБР, разработка которой была завершена в России после распада СССР.
 

РС-26 «Рубеж» — российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».
 

Глава МИД Франции требует не воспринимать ядерные угрозы России всерьёз и продолжать наносить удары.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы днепропетровск
Обсудить
Новости Все >
Врач категорически не рекомендует пытаться самостоятельно чистить печень от токсинов
Режиссёры-дебютанты хотели бы снимать кино о семье, космосе и науке
Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Сейчас читают
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Шоу-бизнес
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Израиль превращает античный ливанский город Тир в руины
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках
Почему инспекторы ГАИ задают неожиданные вопросы на дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.