Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт

Удара возмездия, которого ждали в Киеве 20 ноября, не случилось, но был удар по "Южмашу" в Днепропетровске, предварительно, межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Рубеж", что увеличило панику на Западе.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0

Паника на Западе в ожидании удара возмездия

В ожидании массированного удара ВКС РФ в качестве ответа за применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям свои посольства 20 ноября в Киеве закрыли

США,

Испания,

Италия,

Греция,

Португалия,

Канада.

Посольство США опубликовало предупреждение со ссылкой на свои источники, что из-за угрозы "значительной воздушной атаки" американцам рекомендуется уехать с Украины. Воздушные тревоги 20 ноября звучали по всей стране, в Киеве — пять раз.

Паника ещё более усилилась после того, как посольства Казахстана Азербайджана и Киргизии призвали своих граждан по возможности покинуть Украину. Они что-то определённо знают, подумал противник.

Владимир Зеленский даже призвал своих союзников "не сеять страха в украинском обществе". Киев заявил, что "информация", на которую ссылались США, выглядит как "психологическая операция", начатая Москвой в попытке дестабилизировать страну. Паника — уже сильное наказание, и она будет теперь постоянной, пока Кремль держит паузу. Тем более, что был совет главы МИД Сергея Лаврова почитать внимательно новую ядерную доктрину России.

Удар по "Южмашу" — последнее предупреждение Москвы

20 ноября был произведён показательный удар ВКС РФ по "Южмашу" в Днепропетровске.

Ударили, как пишут украинские СМИ, МБР РС-26 "Рубеж". Летела ракета с полигона "Капустин Яр" менее пяти минут. На видео видно, что идут подряд шесть вспышек и в каждой — по несколько следов от падения ракет. Это очень похоже на использование разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Однако взрывов не наблюдалось, то есть это был кинетический удар весом.

По мнению экспертов, "Рубеж" сделан на базе мобильных "Тополей", но ракета официально не была поставлена на вооружение ВС РФ. Как пишет украинское издание "Страна", возможно, это объясняется тем, что она относится к ракетам средней дальности, запрещённым прежним договором по их сокращению. Сейчас этот договор не действует.

"Рубеж" предназначен для доставки ядерных зарядов, а разделяющиеся боеголовки значительно усложняют их перехват системами ПВО. Практически они несбиваемы. Москва таким образом предупредила Зеленского и его хозяев, что в следующий раз будет не просто удар обычной боевой частью, а прилетит ракета, заряженная ядерной начинкой.

Теперь мяч на стороне Зеленского, который должен решить, будет ли Украина полностью лишена электричества, отопления, водоснабжения, мостов и туннелей. После этого будет полностью нарушена логистика, это повлечёт за собой гиперинфляцию и продуктовую панику.

Почему был выбран "Южмаш"? Указывается, что на заводе под землёй действуют три объекта военной инфраструктуры. Ранее это было крупное предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции. Сейчас, возможно, там ведутся опыты по созданию "грязной" ядерной бомбы.

Уточнения

РТ-2ПМ2 «То́поль-М» — российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР 15Ж65 (15Ж55 — ПГРК), разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов на базе комплекса РТ-2ПМ «Тополь». Первая МБР, разработка которой была завершена в России после распада СССР.





РС-26 «Рубеж» — российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».



