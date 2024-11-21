Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия

Российская армия в Днепропетровске нанесла удар по одному из промышленных объектов ракетами средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении комплекса "Орешник".
Об этом в вечернем обращении заявил президент России Владимир Путин.
"Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов", — подчеркнул глава страны.
Он особо отметил, что средств противодействия ракетам "Орешник" сегодня в мире нет. А скорость этих ракет — 10 махов.
Также глава государства назвал применение "Орешника" ответом на планы американцев по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности. Но наше командование при применении данного вооружения будет заранее предлагать мирному населению Украины покинуть опасную зону.
"Мы готовы к любому варианту развития событий. Ответ всегда будет", — подытожил Владимир Путин.
Характерное тут то, что в открытых источниках информации о российском ракетном комплексе с названием "Орешник" весьма и весьма немного.
Это название может относиться к:
Если речь идёт о новых российских военных разработках, то в последние годы упоминались такие системы, как "Гермес", "Осина-РВ" и другие, относящиеся к высокоточным и дальнобойным вооружениям. Однако конкретного упоминания "Орешника" среди них не было.
Некоторые эксперты уже заявили, что вероятно, комплекс "Орешник" — это развитие ракетных комплексов РСД-10 "Пионер", принятых на вооружение в 1976 г. При выполнении Договора о РСМД расформированы 58 ракетных полков, где находились "Пионеры", отмечают аналитики.
Итак, сегодня мир (и многие военные обозреватели) впервые узнали, что "Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности, о которой стало широко известно после заявления Владимира Путина о её применении в ходе конфликта на Украине. Ракета позиционируется как высокоточное оружие, способное преодолевать существующие системы противоракетной обороны.
Основные характеристики (насколько известно):
Конечно, мировые СМИ начали моментально рефлексировать. Например, телеканал СNN тут же выпустил новость, что Россия, вероятно, имеет лишь несколько экспериментальных ракет "Орешник", одна из которых была применена по Днепропетровску. А значит, чтобы враги окончательно поняли, что шутки кончились, нужно как можно раньше повторить…
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