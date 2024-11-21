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Дмитрий Плотников

Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия

3:38
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия в Днепропетровске нанесла удар по одному из промышленных объектов ракетами средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении комплекса "Орешник".

Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия
Фото: National Archives and Records Administration is licensed under public domain

Об этом в вечернем обращении заявил президент России Владимир Путин.

"Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов", — подчеркнул глава страны.

Он особо отметил, что средств противодействия ракетам "Орешник" сегодня в мире нет. А скорость этих ракет — 10 махов.

Также глава государства назвал применение "Орешника" ответом на планы американцев по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности. Но наше командование при применении данного вооружения будет заранее предлагать мирному населению Украины покинуть опасную зону.

"Мы готовы к любому варианту развития событий. Ответ всегда будет", — подытожил Владимир Путин.

О чём речь

Характерное тут то, что в открытых источниках информации о российском ракетном комплексе с названием "Орешник" весьма и весьма немного.

Это название может относиться к:

  • Перспективной или секретной разработке, о которой данные пока недоступны в публичном доступе.
  • Ошибочной интерпретации названия или неофициальному обозначению уже существующего проекта.

Если речь идёт о новых российских военных разработках, то в последние годы упоминались такие системы, как "Гермес", "Осина-РВ" и другие, относящиеся к высокоточным и дальнобойным вооружениям. Однако конкретного упоминания "Орешника" среди них не было.

Некоторые эксперты уже заявили, что вероятно, комплекс "Орешник" — это развитие ракетных комплексов РСД-10 "Пионер", принятых на вооружение в 1976 г. При выполнении Договора о РСМД расформированы 58 ракетных полков, где находились "Пионеры", отмечают аналитики.

Суперзагадка

Итак, сегодня мир (и многие военные обозреватели) впервые узнали, что "Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности, о которой стало широко известно после заявления Владимира Путина о её применении в ходе конфликта на Украине. Ракета позиционируется как высокоточное оружие, способное преодолевать существующие системы противоракетной обороны.

Основные характеристики (насколько известно):

  • Тип: баллистическая ракета средней дальности.
  • Цель: поражение наземных целей, в том числе военных объектов.
  • Скорость: 10 махов.
  • Дальность: точные данные о дальности не разглашаются, однако предполагается, что она существенно превышает дальность традиционных крылатых ракет.
  • Точность: высокая точность поражения целей.
  • Манёвренность: способна маневрировать на конечном участке траектории, что затрудняет перехват.
  • Противодействие ПВО: разработана с учётом современных систем противоракетной обороны, что позволяет ей преодолевать их.

Вывод

Конечно, мировые СМИ начали моментально рефлексировать. Например, телеканал СNN тут же выпустил новость, что Россия, вероятно, имеет лишь несколько экспериментальных ракет "Орешник", одна из которых была применена по Днепропетровску. А значит, чтобы враги окончательно поняли, что шутки кончились, нужно как можно раньше повторить…

Срочное заявление ПУТИНА по ракетным ударам по России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша владимир путин
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