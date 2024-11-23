Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш

Силовые структуры » Военные новости

Первые самый непонятный военным обозревателям, специалистам и широкой общественности вопрос после "премьерного показа" ракетного комплекса "Орешник" — это вопрос о его разрушительной способности.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, CC0
Ядерный взрыв

Также вызывают интерес его гиперзвуковые суббоеприпасы, да и вообще их тип.

Молчание по приказу

Объективного контроля ни украинская сторона, ни российские обозреватели, не выложили, хотя о его существовании прямо заявил президент России Владимир Путин.

При этом Украина обошлась дежурными заявлениями, в стиле, "шо цэ брехня", однако ни одной воронки, или входного отверстия не показала, хотя, скорее всего, не каждый русский боеприпас прилетел точно в цель. Киев мог бы ситуацию обыграть в своём стиле и в свою пользу, но не стал. Прежде всего, чтобы не усугубить ситуацию. Ну и хозяева тоже не разрешили украинским туземцам пока раскрывать рот по этому поводу.

Там, конечно, враги могли притянуть за уши, что они сейчас секретят все данные, поскольку вся выложенная в Сеть информация позволила бы России прямо или косвенно оценивать результаты работы своего вооружения, однако случай здесь не тот. Тут им первым делом необходимо срочно успокоить и свой несчастный народ, да и западных кураторов, со стороны смотревших на всё действо квадратными глазами.

Нет смысла утверждать, что имеющиеся многочисленные ролики прилёта боевой части ракеты не произвели впечатления только на совсем больных или совсем свидомых. Один такой "авиационный эксперт" из Киева Константин Криволап уже заявил, что мало того, что у России якобы просто "не существует такой ракеты", так она ещё и "сломалась и развалилась" при подлёте.

Однако остальные вменяемые аналитики, мягко говоря, в полном шоке. Такое люди планеты Земля видели лишь в фантастических триллерах.

Опять "дайте что-нибудь"

Пока понятно, что Банковой настолько "понравился" результат, что она немедленно запросила, всё, чем можно это сбивать. Хотя самые распоследние ракеты для американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которые предназначены для уничтожения маневрирующей "баллистики", у ВСУ есть.

Кстати, основным оружием ВКС России, которое сегодня уничтожает противника, является УМПК, который по сей день армия Незалежной пытается научится сбивать, но у неё это не получается.

Итак, когда погода позволит-таки подтащить БПЛА или сработать спутникам в оптическом канале, нас всё же порадуют чёткими снимками. Разумеется, если Украина не успеет всё спрятать и исказить.

Рефлексы НАТО

Сейчас аналитики НАТО оценивают характеристики "Орешника" — степень поражения и его возможности по имеющимся у них видеороликам, обломкам, увиденного и услышанного. Затем они проанализируют, что будет, если вместо 30 элементов в неядерном исполнении, с этой точностью прилетит 30 элементов в ядерном исполнении и, разумеется, свои возможности по противодействию.

По кадрам пока можно сказать, что было два взрыва, причиной которых, вполне вероятно, вторичная детонация, но для каких-либо оценок степени поражения информации пока слишком маловато.

И самое главное. Уже очень много людей сообщает, что завода Южмаш больше не существует. Кстати, со вчерашнего дня с работников завода снята бронь по мобилизации. Похоже, и правда, работать им больше негде…

Прилёт сразу нескольких боевых блоков по объекту в Днепропетровске
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Как избавиться от второго подбородка без операций и уколов
Как выбрать идеальные обои для вашего дома
Ваш щенок — ваше отражение: как научить его правильному поведению
Почему дачники раскладывают шишки по участку
Музыкальная разметка на трассах: старт расширения с 2025 года
Как имбирный чай согревает и защищает зимой
Ричард Гир поделился воспоминаниями о первой встрече с Джулией Робертс
Отец Юлии Началовой публично обратился к вдове Владимира Лёвкина
Как правильно подобрать специи для восточного плова
Сейчас читают
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Садоводство, цветоводство
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона Аудио 
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Еда и рецепты
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом Аудио 
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Садоводство, цветоводство
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Как имбирный чай согревает и защищает зимой
Ричард Гир поделился воспоминаниями о первой встрече с Джулией Робертс
Отец Юлии Началовой публично обратился к вдове Владимира Лёвкина
Как правильно подобрать специи для восточного плова
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Джо Байден вновь рассмешил публику, назвав себя своим мужем
Как вырастить банановое дерево у себя дома: пошаговая инструкция
Гарику Харламову стоило жениться на Марине Федункив: мнение звёздного психолога
Это другое: в Германии отреагировали на ордер МУС на арест Нетаньяху
Маленькая кухня: 3 идеи, которые изменят ваш взгляд на пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.