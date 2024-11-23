Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш

Первые самый непонятный военным обозревателям, специалистам и широкой общественности вопрос после "премьерного показа" ракетного комплекса "Орешник" — это вопрос о его разрушительной способности.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, CC0 Ядерный взрыв

Также вызывают интерес его гиперзвуковые суббоеприпасы, да и вообще их тип.

Молчание по приказу

Объективного контроля ни украинская сторона, ни российские обозреватели, не выложили, хотя о его существовании прямо заявил президент России Владимир Путин.

При этом Украина обошлась дежурными заявлениями, в стиле, "шо цэ брехня", однако ни одной воронки, или входного отверстия не показала, хотя, скорее всего, не каждый русский боеприпас прилетел точно в цель. Киев мог бы ситуацию обыграть в своём стиле и в свою пользу, но не стал. Прежде всего, чтобы не усугубить ситуацию. Ну и хозяева тоже не разрешили украинским туземцам пока раскрывать рот по этому поводу.

Там, конечно, враги могли притянуть за уши, что они сейчас секретят все данные, поскольку вся выложенная в Сеть информация позволила бы России прямо или косвенно оценивать результаты работы своего вооружения, однако случай здесь не тот. Тут им первым делом необходимо срочно успокоить и свой несчастный народ, да и западных кураторов, со стороны смотревших на всё действо квадратными глазами.

Нет смысла утверждать, что имеющиеся многочисленные ролики прилёта боевой части ракеты не произвели впечатления только на совсем больных или совсем свидомых. Один такой "авиационный эксперт" из Киева Константин Криволап уже заявил, что мало того, что у России якобы просто "не существует такой ракеты", так она ещё и "сломалась и развалилась" при подлёте.

Однако остальные вменяемые аналитики, мягко говоря, в полном шоке. Такое люди планеты Земля видели лишь в фантастических триллерах.

Опять "дайте что-нибудь"

Пока понятно, что Банковой настолько "понравился" результат, что она немедленно запросила, всё, чем можно это сбивать. Хотя самые распоследние ракеты для американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которые предназначены для уничтожения маневрирующей "баллистики", у ВСУ есть.

Кстати, основным оружием ВКС России, которое сегодня уничтожает противника, является УМПК, который по сей день армия Незалежной пытается научится сбивать, но у неё это не получается.

Итак, когда погода позволит-таки подтащить БПЛА или сработать спутникам в оптическом канале, нас всё же порадуют чёткими снимками. Разумеется, если Украина не успеет всё спрятать и исказить.

Рефлексы НАТО

Сейчас аналитики НАТО оценивают характеристики "Орешника" — степень поражения и его возможности по имеющимся у них видеороликам, обломкам, увиденного и услышанного. Затем они проанализируют, что будет, если вместо 30 элементов в неядерном исполнении, с этой точностью прилетит 30 элементов в ядерном исполнении и, разумеется, свои возможности по противодействию.

По кадрам пока можно сказать, что было два взрыва, причиной которых, вполне вероятно, вторичная детонация, но для каких-либо оценок степени поражения информации пока слишком маловато.

И самое главное. Уже очень много людей сообщает, что завода Южмаш больше не существует. Кстати, со вчерашнего дня с работников завода снята бронь по мобилизации. Похоже, и правда, работать им больше негде…

Прилёт сразу нескольких боевых блоков по объекту в Днепропетровске