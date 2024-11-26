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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на вторник, 26 ноября.

Освобождение Донбасса

Со вчерашнего дня СМИ Германии, Франции, США и Турции пишут, что на Донецком направлении ВС РФ наступают как минимум на двадцати (!) различных участках. Сил у Киева, чтобы сдержать это наступление, не хватает. В ближайшее время армия Украины сдаст Курахово, а потом Великую Новосёловку, а зарубежные эксперты после этого ожидают обвала фронта.

Кстати, с утра штурмовики ВС РФ уже зашли в восточные кварталы Великой Новосёловки.

Также сейчас армия России зачищает "огневой мешок", в который попали националисты южнее Курахово, пути отступления врага взяты под контроль. Боевики под натиском русских бойцов бежали из населённых пунктов Ильинка, Романовка и Елизаветовка.

Вечером бандеровцы ушли из многоэтажек Курахова. Боевики и техника мимо ТЭС уходят к западной окраине в район трубного завода и далее к селу Дачному. Времени на выход у ВСУ практически не остаётся. Также армии России осталось не более 5 километров до Покровска, одного из ключевых украинских логистических пунктов.

Курская битва

Контратаки российской армии выбили противника с позиций южнее Кремяного, также есть движение в сторону посёлка Камышёвка. От Зелёного Шляха русская группировка идёт в сторону н. п. Свердликово. Есть продвижение в Дарьино, куда враг тщетно кидает резервы.

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать приграничье Курской области. "Бесстрашные" продвинулись в районе Новоивановки и прилегающих лесополках. В результате боёв уничтожено до 70 боевиков, двое украинских солдат взяты в плен. Общее число пленных — 490 военнослужащих.

Харьковское направление

Прорвав границу ещё на одном участке Харьковской области, ВС РФ имеют тут полную инициативу. Также идут накаты на Казачью Лопань и продолжаются бои на подступах к Купянску.

Российская ДРГ ночью попыталась прорвать границу на КПП Гоптовка — Нехотеевка, сообщают украинцы. Российские бойцы перешли на правобережье Оскола и закрепились там. Надежды на то, что русские ограничатся левым берегом Оскола, у ВСУ рухнули.

На Купянском участке бои идут уже у Новоосиново, что означает потерю для Киева Глушковки. Кольцо вокруг Купянска сжимается: армия РФ уже подошла к Петропавловке, которая прикрывает левобережье города.

Пару слов по Днепропетровщине и Запорожью. Они становятся ближе: в украинских военных источниках указывают, что ВС РФ неумолимо приближаются к границам Днепропетровской области. Также армия РФ продвигается в Запорожской области. У ВСУ нарастает тревога относительно ухудшения ситуации на этом направлении.

Страсти по КНДР

Пхеньян расширяет производство ракет, используемых РФ в спецоперации. Как сообщает Reuters, сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения уверен, что увеличил выпуск своей продукции Завод имени 11 февраля — единственный, который в КНДР производит твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11. Банковая утверждает, что эти ракеты использовались российской армией.

Издание отмечает, что на спутниковых снимках видно, что там строится ещё одно сборочное здание и новый жилой комплекс.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу кндр купянск курахово запорожье
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