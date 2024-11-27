Сводка с фронта: взятие Курахова — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК "Искандер" и "Гром"

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0 похороны

Представляем сводку с фронта на среду, 27 ноября.

Курская битва

Подразделения 106-й ВДД ВДВ в Курском приграничье наступают на разных направлениях. 51-й полк работает по сёлам Дарьино и Нижнему Клину. Там сейчас проходит зачистка прилегающих лесополос, заходят русские резервы закрепления, которые контролируют основные перекрестки и логистику ВСУ.

Сейчас там оборудуют инженерные позиции, развертывают средства РЭБ, устанавливаются минные поля на путях подвоза и эвакуации бандеровцев. 119-й ПДП зачищает лесопосадки, осуществляет зачистку, параллельно двигаясь с 137-м полком. Зачищен один из крупных опорных пунктов, есть пленные ВСУ.

ОТРК в Сумской области нанесли 4 ракетных удара по складу с американскими РСЗО "Хаймарс" и MLRS. Уничтожено две пусковые установки "Хаймарс", одна машина MLRS. Потери врага в живой силе составили до 60 боевиков. Расчёт "Торнадо-С" накрыл пункт резервов 21-й и 47-й бригад ВСУ в районе Писаревки. Уничтожено до 30 украинских солдат и 4 танка.

Харьковское направление

Российские разведгруппы прощупывают оборону националистов в Харьковской области. Местный гауляйтер Синегубов жалуется, что зона активных боёв увеличивается. Российская армия активно действует в районе Волчанска, Липцов, а также в Дергачевском и Золочевском районах.

"По линии столкновения было более 350 обстрелов позиций наших военных, 16 бомб, 25 обстрелов из авиации. Наши воины в крайне тяжёлых условиях," — сетует обладминистрация.

В пригороде Харькова нанесён удар по месту дислокации сил и военной техники противника. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья.

"В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике. Сообщают, что прилетело в боекомплекты, сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами. Много погибших", — сообщили в сопротивлении.

Донбасс

В Часове Яре десант российской армии пытается закрепиться на южной окраине огнеупорного завода. С мест сообщают, что там много грузинских наёмников.

В Курахово оборона противника сыплется, российская армия ведёт успешные бои в восточной части города, и уже зашла в его центр. Враг объясняет это тем, что ему не хватает всего: от живой силы до "смертной казни для коррупционеров".

В последние трое суток армия Украины в западной части Курахова отступает с позиций. Выходят неонацисты небольшими группами по несколько человек, зачастую без техники. Дорога на выход одна, и откатиться ВСУ без потерь не получается — их уничтожают БПЛА и артиллеристы. С учётом этого, взятие Курахова — вопрос нескольких дней.

Дуэль ОТРК

Накануне состоялась первая дуэль оперативно тактических ракетных комплексов — "Искандера" и "Грома". Русский ОТРК выследил и уничтожил ОТРК, атакующий полуостров Крым.

В ходе дуэли ракета "Искандер-М" сожгла украинскую систему на юге Одесской области в районе населённого пункта Новомихайловка, откуда националисты не раз атаковали Крым. Дрон-наблюдатель впервые зафиксировал уничтожение "Гром-2".

ОТРК "Гром-2" вооружён двумя ракетами дальностью 500 км, разрабатывался Киевом с 2013 года.

Огненный дождь на позициях врага