Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота

Любой танк, боевая машина пехоты, БТР или иные виды колёсной и гусеничной военной техники могут быть переоборудованы под дистанционное управление. Об этом заявил индустриальный директор госкорпорации "Ростех" 25 ноября корреспонденту ТАСС Бекхан Оздоев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростех

В качестве примера он привёл программно-аппаратный комплекс "Прометей", который был испытан в феврале этого года для дистанционного управления боевой машиной на плаву.

При этом Бекхан Оздоев говорит именно о наличии компетенций. Это не значит, что уже есть готовые программно-технические решения под каждый вид военной техники. Но это значит, что для роботизации вооружений нет никаких ограничений, кроме временных. И что эта работа будет продолжена.

Почему в испытаниях был сделал акцент на дистанционном управлении техникой именно на плаву? БМП или БТР, форсирующий водную преграду в условиях боя, представляет собой лёгкую тихоходную и хорошо видную цель для противника. А значит, высок риск для экипажа и десанта, находящегося в в такой машине.

В подобной ситуации дистанционное управление позволит без опаски за жизнь бойцов переправлять технику через водные преграды. В свою очередь, личный состав может переправиться более скоростными, а значит более безопасными средствами. А затем уже занять места в той технике, которая была переправлена дистанционно.

Кстати, установка роботизированного управления не помешает управлять и использовать эту технику обычными штатными методами, то есть человеком. Ибо переделки под "робота" затрагивают исходную конструкцию незначительно.

Из свежих исторических примеров переделки техники под дистанционное управление можно привести работу азербайджанских коллег во время Второй карабахской войны осенью 2020 года. Старые самолеты-кукурузники Ан-2 оснащались дистанционным управлением, и применялись в качестве ударных дронов и самолётов-приманок.

При этом стоимость доработок была весьма бюджетной, и по оценке специалистов, переделанный таким образом Ан-2 становился не дороже среднего дрона-камикадзе. В то время как ударная мощь, за счёт оснащения самолета большим объемом взрывчатки, была сопоставима с показателями крылатой ракеты.

Что касается российской военной техники, то следующий шаг в роботизации вооружений — это дистанционная работа системы управления огнем. Когда будет решена эта задача, пока не говорится. Здесь есть объективные ограничения, связанные с необходимостью предварительного перехода на более современные системы управления огнем для боевых машин. Но можно не сомневаться, что эта задача будет решена. А значит, мы сделаем большой шаг вперед в деле сохранения жизни наших бойцов на передовой.

Кстати, Бекхан Оздоев видимо не случайно говорил об успешных испытаниях дистанционного управления на плаву в канун 27 ноября — Дня морской пехоты. Вот уж кто точно по достоинству оценит этих боевых роботов, так это морпехи. Именно им и нужна такая техника в первую очередь.

Ну и наконец восторжествовала справедливость — согласно свежему Указу президента РФ, 27 ноября День морской пехоты стал таким же профессиональным праздником, как День ВДВ или Сил специальных операций. Поздравляем с прошедшим праздником всех тех, кто служил и служит в морской пехоте!

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Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



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