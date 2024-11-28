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Дмитрий Плотников

Трактор Сталинец С-60. Великий советский труженник тыла и фронта

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Мы продолжаем серию репортажей о выставке техники Великой Отечественной войны, которая не так давно состоялась на Красной площади в Москве.

Трактор Сталинец С-60
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Трактор Сталинец С-60

Сегодня мы расскажем о труженике тыла — гусеничном тракторе С-60 "Сталинец".

На заре тракторостроения

В 30-м году прошлого столетия молодая Советская Республика решила строить собственный тракторный завод. Местом первого такого предприятия был выбран Челябинск. И хотя завод был заложен летом 1930 года, но уже через каких-то полгода завод выпустил свой первый образец.

Этот образец и был пионером тракторостроения СССР — С-60 "Сталинец". Кстати, в конце 1934 года с заводского конвейера сошел 10-тысячный "Сталинец". И к этому времени о нём знала уже вся Страна Советов.

И это благодаря его трудовым подвигам в жесточайших зимних условиях, когда он спасал грузы с застрявшего во льдах каравана судов, когда через заснеженные перевалы Памира доставлял продовольствие города Мургабу, когда возделывал огромные площади целинных земель. Да ещё много когда…

Вот вам факт — трактор "Сталинец" был представлен на международную выставку 1937 г. в Париже. Там советский работяга (правда, тогда уже С-65) был награждён высшей наградой "Гран-при".

Всего за пять лет ЧТЗ выпустил почти 69 тысяч тракторов "Сталинец". Ясно, что по нынешним меркам это тихоходный, неуклюжий, маломощный трактор с довольно ограниченными возможностями. Однако тем выше его заслуга, ведь даже такая машина совершала настоящие подвиги.

Нельзя обойти его героическое прошлое и во время Великой Отечественной. Там трактор "Сталинец" работал в основном артиллерийским тягачом. Надо отметить, что фашисты охотились за ним. И если кто-то из гитлеровцев пригонял трактор С-60 в качестве трофея, то он получал длительный отпуск. Немцы знают толк в технике, и не просто так считали "Сталинец" ценным трофеем.

О чём речь

Сталинец С-60 был одним из самых крупных и мощных тракторов, производившихся в СССР в 1930-х годах. Этот гусеничный гигант был символом индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе.

Создание и назначение

  • Разработка: трактор С-60 был разработан на Челябинском тракторном заводе и назван в честь Иосифа Сталина.
  • Назначение: основное назначение С-60 было в сельском хозяйстве. Он использовался для вспашки тяжёлых почв, перевозки грузов, а также для привода различных сельскохозяйственных орудий.
  • Модификации: существовали различные модификации трактора С-60, отличавшиеся двигателями, трансмиссией и дополнительным оборудованием.

Технические характеристики

Мощность: двигатель С-60 развивал мощность 60 лошадиных сил, что делало его одним из самых мощных тракторов своего времени.

Габариты: имел внушительные размеры и массу, что позволяло ему эффективно работать в тяжёлых условиях.

Производительность: благодаря своей мощности и надёжности, С-60 значительно повысил производительность сельскохозработ.

Значение для с/хозяйства

  1. Механизация: С-60 сыграл важную роль в механизации сельского хозяйства в СССР. Он позволил значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
  2. Индустриализация: производство С-60 стало одним из символов индустриализации СССР.
  3. Экспорт: трактор С-60 экспортировался в ряд стран, что способствовало укреплению международного престижа СССР.

Наследие

С течением времени С-60 был вытеснен более современными и производительными тракторами. Но несмотря на то, что его производство было прекращено, он оставил значительный след в истории советского тракторостроения. Трактор С-60 стал символом эпохи и одним из наиболее узнаваемых образцов советской техники.

Сталинец С-60 трактор. На службе в ВВС РККА
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы челябинск
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