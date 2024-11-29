Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку с фронта на пятницу, 29 ноября.

Освобождение ДНР

Российские войска на Южнодонецком направлении полностью освободили посёлок Раздольное. Подразделения 36-й армии вместе с 40-й гвардейской бригадой морпехов попутно отразили несколько попыток контратак ВСУ. В ходе них контратак националисты понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

На Кураховском участке российская армия закрепляется на занятых рубежах у Ильинки и в районе Берестков. В Торецке группировка ВС РФ продвинулась в южной части Нелеповки. Южнее Торецка армия России прошла в лесополках на глубину до 650 м. С Покровского участка поступает информация о решительном рывке русских воинов на 3 километра от Петровки к Жёлтому.

Курское приграничье

Бойцы группировки войск "Север" освобождают Курскую область. "Бесстрашные" продвинулись в районе села Мартыновка, есть продвижения в Новоивановке и в лесах у Малой Локни, бои идут возле Плехово. В ходе боев уничтожено 50 боевиков. В районе Николаево-Дарьино ракетный удар РСЗО "Торнадо" поразил крупный ПВД операторов дронов ВСУ. Уничтожено 70 боевиков и 10 единиц автотехники.

Общее продвижение ВС РФ в Курской области — 2000 м.

Тылы Украины

Накануне в Одесской области поражены все пусковые установки западных РСЗО, осуществляющие удары по полуострову Крым.

В порту Черноморска уничтожены три пусковые платформы, запускавшие ударные дроны по югу России.

Также в момент комплексного группового удара армии России по объектам энергосистемы Украины натовские F-16 оказались бессильны. Взлетев с Румынии, они зашли в воздушное пространство Украины, однако когда на локаторах появились ракеты, самолёты уже не смогли бы сманеврировать и дозаправиться, поскольку все аэродромы повреждены. Все F-16 вернулись домой с позором.

В результате, системы ПВО Украины сбили только незначительную часть беспилотников, что является катастрофическим итогом работы. Кстати, удары по Сумской и Харьковской областям баллистическими ракетами различных типов были полностью пропущены.

"Внезапная" смерть офицеров НАТО

А в рядах НАТО очередная "внезапная" смерть. 25 ноября "скоропостижно" скончался подполковник штаба главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, и чудесным образом по совместительству офицер Объединенной оперативной группы Украина Кент Миллер, обучавший ВСУ.

По реальной информации он был уничтожен на базе наёмников российским ударом.

Вот два сообщения, которые безусловно связаны между собой:

"С тяжёлым сердцем Объединенная оперативная группа Украина объявляет о потере одного из наших солдат, подполковника (LCol) Кента Миллера" (власти Канады) .

. "25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен"* в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США" (Минобороны России).

Миллер был инженерным офицером с огромным опытом работы в вооруженных силах Канады, командующим 41-го полка боевых инженеров в Альберте.

Также он служил в штабе Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе в рамках операции UNIFIER, когда он якобы скончался от медицинских осложнений 25 ноября.

* - подразделение признано террористическим и запрещено в РФ.

Уточнения

Операция «Unifier (Объединитель)» также известная как Объединенная оперативная группа Вооруженных сил Канады на Украине, является вкладом Вооруженных сил Канады в обеспечение безопасности Украины в координации с Вооруженными силами Украины. В группу также входит небольшой шведский контингент. Операция была начата в 2015 году по просьбе правительства Украины.



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