Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на четверг, 28 ноября.

Утренняя дискотека

Сегодня рано утром российская армия начала массированную атаку на военные объекты Украины. Началось все, как обычно, с беспилотников. После дронов за дело взялись ракеты, разгоняя утреннюю "дискотеку" на Украине. По информации, количество крылатых ракет Х-101 в небе Украины увеличивалось до 45.

С утра сообщается о взрывах в Луцке, Львове и Львовской области. Также удары наносились по Винницкой, Харьковской, Хмельницкой областям. Украинские каналы позже сообщили о второй волне ракет по Кропивницкому, Харькову, Луцку, Ровно и Одессе.

По всей Украине слышна сирена воздушной тревоги. В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Глава украинской минэнергетики Галущенко заявил о массированном ударе по энергосистеме.

Освобождение Донбасса

Новая тактика ВС РФ дезорганизует украинскую оборону: русские хирургически вклиниваются в Курахово и Торецке. Российские бойцы прорываются отдельными группами на позиции ВСУ и закрепляются в зданиях.

"Это авантюрно, но сильно дезорганизует локальную систему нашей обороны", — жалуются укроэксперты.

Командир роты БПЛА ВСУ рассказал, как украинские военные "исчезли" в Торецке во время ротации. В момент смены солдат в тыл 95-й бригады вошли до 150 русских бойцов. Командование послало на позиции 4 бронемашины с личным составом для ротации, которые проезжали мимо позиций с русскими.

"Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то, что не сопровождали. Но они пропали", — рассказывает боевик.

По его словам, на второй день "ситуация повторилась". А за 10 дней ВСУ так потеряли не менее 500 человек, отметил неонацист, давая понять, что они погибли или попали в плен.

А тем временем Кураховский участок может стать катализатором большого обвала украинских оборонных линий. Сейчас армия России идёт в наступление по всей ЛБС, что растягивает резервы ВСУ и усиливает давление. В самом Курахово "Отважные" забирают город в клещи, отрезая путь бегства для подразделений неонацистов.

Курская дуга

Киев и Зеленский жертвуют Донбассом ради того, чтобы удерживать Курское приграничье, которое используют ради пиара, но без реальной стратегической перспективы.

Продолжаются бои в районе Новоивановки и Дарьино. Штурмовики ГВ "Север" продвинулись в лесополках у Малой Локни. Потери ВСУ — 60 боевиков, один танк, БМП и две станции РЭБ. По позициям врага результативно отработали расчёты "Солнцепёка", уничтожив более 30 бандеровцев.

"Зеленюгенд"

Вашингтон давит на Киев, чтобы он снизил мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что ВС РФ фактически достигли стабильного прогресса в ДНР и оттесняют ВСУ в Курске. Мобилизация, по мнению США, может изменить ситуацию.

Администрация Белого дома призывает Зеленского быстро увеличить численность вооружённых сил, снизив возрастной порог до 18 лет, подтверждает Associated Press. Источники издания утверждают, что по оценке Банковой, армии Украины необходимо дополнительно 160 тысяч солдат, но администрация Байдена уже засомневалась в этой цифре и считает, что понадобится больше.

Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала» и других ракет