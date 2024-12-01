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Олег Володин

По Москве в случае войны ударят 200 боеголовок, по городам РФ по 20 — исследовательский проект TNV

TNV: США приготовили 200 боеголовок Москве и по 20 каждому городу РФ
2:54
Силовые структуры

По 200 боеголовок на Москву и Петербург, по 20 на каждый крупный город РФ, в том числе по две на города в Крыму и Калининградской области — таковы рассекреченные планы ударов США в случае глобального ядерного обмена.

Рассекреченные планы ядерного удара США
Фото: Midjouney: План ядерного удара Top Secret by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала
Рассекреченные планы ядерного удара США

"В ответ Россия пришлёт по 10 боеголовок на основные города США, 20 на Вашингтон и Нью-Йорк, а также по 3-10 зарядов на 14 городов Европы и военные базы НАТО", — такие рассекреченные данные опубликовал общественный проект TNV, обычно изучающий рассекреченные документы Пентагона.

Сколько боеголовок и по каким именно целям планируют отправить по Китаю, справка не сообщает.

Также учёные опубликовали итоги учений США "по ядерной войне" со времён Холодной войны до сегодняшних дней. В ответ на критическую атаку или "попытки силовой демократизации" Москва обязательно нанесет контрсиловые и контрценностные стратегические ядерные удары.

Далее они приводят цитату организаторов учений: "Мы убили бы полмиллиарда человек сразу, а потом ещё больше людей умерли бы от радиации и голода, больше не было бы НАТО, части США, Европы и России".

Ранее Newsweek и Science Time провели моделирование ядерных ударов с использованием наиболее распространённой ракеты США по Москве, Пекину и Пхеньяну.

  1. Согласно моделированию Newsweek, в случае удара по Москве погибнет 1,4 миллиона человек, ещё 3,7 миллиона получат ранения.
  2. В случае удара по Пекину по расчетам журнала погибнет 1,5 миллиона человек, а 3,3 миллиона получат ранения. Удар по Пхеньяну унесёт жизни 1,3 миллиона человек, а 1,1 миллиона получат ранения.
  3. Согласно данным Science Time, бомба B-83 и ракета Trident II могут уничтожить 2,7 миллиона россиян одним ударом.
  4. Американские ракеты также могут убить более 1,5 миллиона человек в Пекине, а китайская DF-5C может нанести удар по Вашингтону и собрать "урожай" в 1,3 миллиона американцев — сообщает проект.

В научном видео ST также показаны последствия применения ракет "Сатана" (Р-36) и "Сармат" (РС-28). В Сан-Франциско и Нью-Йорке они могут уничтожить около 8 миллионов граждан противника.

По данным "Бюллетеня учёных-атомщиков", одна ракета "Сармат" может уничтожить территорию площадью до 700 тысяч квадратных километров или обрушить половину береговой линии любого континента.

Уточнения

РС-28 «Сарма́т» ракетная система шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). «Сармат». В ракете сделан акцент на доставку боеголовок по таким траекториям и такими способами, которые существенно затруднят их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» нацелена на нанесение удара по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли.
 

Ответные и ответно-встречные ядерные удары — способы ядерного реагирования в потенциальном военном конфликте с использованием ядерного и термоядерного оружия между ядерными державами. Это может быть контрценностный удар — уничтожение защищаемых целей, то есть населения, городов, промышленности, объектов инфраструктуры, не имеющих военного значения, но имеющих экономическое и социальное. Либо контрсиловой удар - уничтожение целей, имеющих военное значение — например, пусковые шахты МБР, авиабазы, порты базирования подводных лодок и центры управления войсками.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы нью-йорк пентагон сан-франциско
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