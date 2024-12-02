Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка

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Военно-морские силы Филиппин заявили, что в их исключительной экономической зоне была замечена подводная лодка армии России.

Фото: commons.wikimedia.org by jon218, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Варшавянка в Полярном

Как сказал филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший, это событие вызвало весьма серьёзную озабоченность.

Моряки Филиппин утверждают, что субмарина опознана как Kilo (по кодификации НАТО — Improved Kilo). В России такая серия подлодок более известна, как проект 636 "Варшавянка".

После установки связи субмарина идентифицировала себя как 490 UFA, отмечают в ВМС Филиппин. Надо сказать, что под этим именем у нас действительно есть подводная лодка — Б-588 "Уфа". Стоит она в составе 19-й бригады подлодок Тихоокеанского флота.

Цель нахождения в филиппинской исключительной экономической зоне русской субмарины командир назвал ожидание улучшения погоды для продолжения движения в порт Владивостока. Позже российская подводная лодка покинула район в сопровождении кораблей ВМС Филиппин.

О чём речь

Проект 636 "Варшавянка" — это серия многоцелевых дизель-электрических подводных лодок, представляющих собой модернизированный вариант проекта 877ЭКМ "Палтус". Известные своей тихой работой и высокой эффективностью, эти субмарины стали одним из самых успешных экспортных продуктов российского судостроения.

Основные характеристики

Высокая акустическая скрытность: благодаря использованию новых материалов и технологий, уровень шума "Варшавянки" значительно снижен, что делает её практически неслышимой для гидроакустических систем противника.

Многоцелевое вооружение: вооружены торпедами, крылатыми ракетами и минами, что позволяет им эффективно поражать как надводные, так и подводные цели.

Автономность: благодаря увеличенным запасам топлива и провизии, "Варшавянки" способны длительное время находиться в море без пополнения запасов.

Современные системы управления: оснащены новейшими системами управления, навигации и связи, что повышает их боевые возможности.

Существует несколько модификаций проекта 636.

Проект 636: базовая версия, экспортировалась в Китай и Алжир.

Проект 636М: модернизированная версия для ВМФ России, отличающаяся улучшенными характеристиками и новым вооружением.

Вооружение

Торпеды: универсальные торпеды, способные поражать различные цели. Крылатые ракеты: противокорабельные и крылатые ракеты большой дальности, такие как "Калибр". Мины: морские мины различных типов.

А вот непосредственно сама подводная лодка Б-588 "Уфа".

Б-588 "Уфа" – это одна из самых современных дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота РФ. Субмарина является ярким примером развития российского подводного флота и воплощает в себе самые передовые технологии.

Краткая история и характеристики

Завод: Адмиралтейские верфи (Санкт-Петербург)

Закладка: 1 ноября 2019 года

Спуск на воду: 31 марта 2022 года

Ввод в строй: 16 ноября 2022 года

Основное назначение: Борьба с подводными лодками и надводными кораблями противника, разведка, патрулирование.

Вывод

Ввод в строй Б-588 "Уфа" значительно усилил боевые возможности Тихоокеанского флота. Эта современная и мощная подводная лодка способна эффективно решать широкий круг задач, обеспечивая безопасность морских границ РФ и демонстрируя высокий уровень развития отечественного судостроения.

Уточнения

Исключи́тельная экономи́ческая зо́на — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.



История Подводной лодки проекта 636 «Варшавянка»