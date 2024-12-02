Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка

Военно-морские силы Филиппин заявили, что в их исключительной экономической зоне была замечена подводная лодка армии России.
Как сказал филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший, это событие вызвало весьма серьёзную озабоченность.
Моряки Филиппин утверждают, что субмарина опознана как Kilo (по кодификации НАТО — Improved Kilo). В России такая серия подлодок более известна, как проект 636 "Варшавянка".
После установки связи субмарина идентифицировала себя как 490 UFA, отмечают в ВМС Филиппин. Надо сказать, что под этим именем у нас действительно есть подводная лодка — Б-588 "Уфа". Стоит она в составе 19-й бригады подлодок Тихоокеанского флота.
Цель нахождения в филиппинской исключительной экономической зоне русской субмарины командир назвал ожидание улучшения погоды для продолжения движения в порт Владивостока. Позже российская подводная лодка покинула район в сопровождении кораблей ВМС Филиппин.
Проект 636 "Варшавянка" — это серия многоцелевых дизель-электрических подводных лодок, представляющих собой модернизированный вариант проекта 877ЭКМ "Палтус". Известные своей тихой работой и высокой эффективностью, эти субмарины стали одним из самых успешных экспортных продуктов российского судостроения.
Существует несколько модификаций проекта 636.
Проект 636: базовая версия, экспортировалась в Китай и Алжир.
Проект 636М: модернизированная версия для ВМФ России, отличающаяся улучшенными характеристиками и новым вооружением.
А вот непосредственно сама подводная лодка Б-588 "Уфа".
Б-588 "Уфа" – это одна из самых современных дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота РФ. Субмарина является ярким примером развития российского подводного флота и воплощает в себе самые передовые технологии.
Ввод в строй Б-588 "Уфа" значительно усилил боевые возможности Тихоокеанского флота. Эта современная и мощная подводная лодка способна эффективно решать широкий круг задач, обеспечивая безопасность морских границ РФ и демонстрируя высокий уровень развития отечественного судостроения.
Исключи́тельная экономи́ческая зо́на — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.
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