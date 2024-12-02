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Дмитрий Плотников

Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка

4:12
Силовые структуры » Военные новости

Военно-морские силы Филиппин заявили, что в их исключительной экономической зоне была замечена подводная лодка армии России.

Варшавянка в Полярном
Фото: commons.wikimedia.org by jon218, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Варшавянка в Полярном

Как сказал филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший, это событие вызвало весьма серьёзную озабоченность.

Моряки Филиппин утверждают, что субмарина опознана как Kilo (по кодификации НАТО — Improved Kilo). В России такая серия подлодок более известна, как проект 636 "Варшавянка".

После установки связи субмарина идентифицировала себя как 490 UFA, отмечают в ВМС Филиппин. Надо сказать, что под этим именем у нас действительно есть подводная лодка — Б-588 "Уфа". Стоит она в составе 19-й бригады подлодок Тихоокеанского флота.

Цель нахождения в филиппинской исключительной экономической зоне русской субмарины командир назвал ожидание улучшения погоды для продолжения движения в порт Владивостока. Позже российская подводная лодка покинула район в сопровождении кораблей ВМС Филиппин.

О чём речь

Проект 636 "Варшавянка" — это серия многоцелевых дизель-электрических подводных лодок, представляющих собой модернизированный вариант проекта 877ЭКМ "Палтус". Известные своей тихой работой и высокой эффективностью, эти субмарины стали одним из самых успешных экспортных продуктов российского судостроения.

Основные характеристики

  • Высокая акустическая скрытность: благодаря использованию новых материалов и технологий, уровень шума "Варшавянки" значительно снижен, что делает её практически неслышимой для гидроакустических систем противника.
  • Многоцелевое вооружение: вооружены торпедами, крылатыми ракетами и минами, что позволяет им эффективно поражать как надводные, так и подводные цели.
  • Автономность: благодаря увеличенным запасам топлива и провизии, "Варшавянки" способны длительное время находиться в море без пополнения запасов.
  • Современные системы управления: оснащены новейшими системами управления, навигации и связи, что повышает их боевые возможности.

Существует несколько модификаций проекта 636.

Проект 636: базовая версия, экспортировалась в Китай и Алжир.

Проект 636М: модернизированная версия для ВМФ России, отличающаяся улучшенными характеристиками и новым вооружением.

Вооружение

  1. Торпеды: универсальные торпеды, способные поражать различные цели.
  2. Крылатые ракеты: противокорабельные и крылатые ракеты большой дальности, такие как "Калибр".
  3. Мины: морские мины различных типов.

А вот непосредственно сама подводная лодка Б-588 "Уфа". 

Б-588 "Уфа" – это одна из самых современных дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота РФ. Субмарина является ярким примером развития российского подводного флота и воплощает в себе самые передовые технологии.

Краткая история и характеристики

  • Завод: Адмиралтейские верфи (Санкт-Петербург)
  • Закладка: 1 ноября 2019 года
  • Спуск на воду: 31 марта 2022 года
  • Ввод в строй: 16 ноября 2022 года
  • Основное назначение: Борьба с подводными лодками и надводными кораблями противника, разведка, патрулирование.

Вывод

Ввод в строй Б-588 "Уфа" значительно усилил боевые возможности Тихоокеанского флота. Эта современная и мощная подводная лодка способна эффективно решать широкий круг задач, обеспечивая безопасность морских границ РФ и демонстрируя высокий уровень развития отечественного судостроения.

Уточнения

Исключи́тельная экономи́ческая зо́на — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.

История Подводной лодки проекта 636 «Варшавянка»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы филиппины владивосток
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