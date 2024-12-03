Сводка с фронта: ВСУ лихорадочно ищут солдат КНДР, массово погибать до инаугурации Трампа

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Представляем сводку с фронта на вторник, 3 декабря.

Освобождение Донецкой области

Продолжается наступление армии РФ в Донбассе. Российские войска уже штурмуют населённый пункт Старые Терны. Также армия РФ активно выбивает боевиков из высотных зданий в Курахово и подтягивает резерв для усиления атак. На северном фланге штурмовики уже закрепляются по всему побережью водохранилища.

Продолжаются бои в кармане у р. Сухие Ялы, где русская группировка продавливает позиции противника. Есть информация о продвижении русских воинов от Селидово к Покровску.

Судя по сообщениям укроисточников, их оборона на юге Торецка постепенно рушится. "Шторма" ВС РФ вышли к терриконам и начинается зачистка южного фланга города. Однако этот оптимистичный сценарий возможен лишь в случае ряда благоприятных факторов. В случае с Торецком всё идёт приблизительно как и с Часовым Яром. Бой за каждый дом и каждую улицу, переход районов из рук в руки несколько раз.

Курск

Армии Украины приказали удерживать территории в Курском приграничье до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает телеканал BBC, ссылаясь на военных ВСУ.

"Удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы потом обменять её на что-то. Никто не знает, на что", — сказал один из военнослужащих.

Чтобы удерживать территории, Киев каждый день отдает часть Донбасса. Националисты также рассказывают о наградах — БПЛА или отпуске — которые дадут тому, кто захватит в плен солдата КНДР.

"В тёмном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно если его здесь нет", — с сарказмом говорят боевики.

ГУР уже оправдался, сказав, что северокорейцы не находятся на передовых позициях.

"Возможно, они не на передовых позициях, но всё равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", — сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

В конце ноября глава Генштаба ВСУ Баргилевич заявил, что северокорейские солдаты уже вступали в бои против ВСУ.

Брошенные

Главком Александр Сырский поддерживает Запад и просит Владимира Зеленского немедленно снизить мобилизационный возраст ради "мяса". У ВСУ страшный дефицит личного состава, все силы бросают на Курскую область. На Банковой ищут формат, при котором граждане сами пойдут в ТЦК, но их уже просто нет, а пропаганда больше не влияет на общественное мнение.

Но даже на фоне жуткого дефицита живой силы Киев отказывается обменивать и забирать 630 своих военных, которые оказались в российском плену. Киеву нужны несколько недобитков из политического пула национальных батальонов. Сегодня вся Украина видит списки тех, кого просто бросили. Эти украинские ребята остаются в плену из-за того, что просто не нужны собственной стране.

"Мирный" саммит

Киев готов провести второй "саммит мира". Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

Сперва его хотели устроить в ноябре, однако в октябре было понятно, что ничего пока не получится. Теперь саммит хотят провести "до конца года", ну или в крайнем случае — "в ближайшем будущем".

Кстати, диктатор Украины Зеленский вечером заявил, что они пригласят РФ на второй саммит.

Десантники таранят коптеры врага