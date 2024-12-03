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Дмитрий Плотников

РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию

Силовые структуры » Военные новости

Западная пресса продолжает разгонять тему передачи оружия Северной Кореи в ряды русских войск.

РСЗО
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
РСЗО

Поступают сообщения, что после передачи дальнобойных гаубиц M1989 Пхеньян якобы мог отгрузить в Россию 240 мм РСЗО — реактивные системы залпового огня M1991.

Максимальная дальность стрельбы этой системы — 60 километров, что теоретически может позволить российским войскам уплотнить огонь по тылу Украины и осложнить оборону населённых пунктов, к примеру, Днепропетровска или Харькова. Но каких-то доказательств присутствия данных систем на передовой (или хотя бы на полигонах) никем ещё не предоставлено.

О чём речь

240-мм РСЗО M1991 была принята на вооружение Корейской народной армии в конце 1980-х гг. Она является модификацией крупнокалиберной реактивной системы залпового огня M1985. По доступным источникам можно отследить, что на текущий период на вооружении КНА находится около двухсот единиц M1985/M1991.

Наименование

Проводя аналогию с северокорейской 170-мм гусеничной "самоходкой" M1989 Koksan, индекс M1985/M1991 присвоен реактивным системам залпового огня КНДР на основании их первой идентификации американскими разведслужбами и не имеет ничего общего с их истинным названием, которое до сих пор остаётся в тайне.

Существует мнение, что северокорейские военные инженеры наладили выпуск 240-мм артиллерийских снарядов после того, как в 1960-х годах Москва передала армии КНДР реактивные системы залпового огня БМ-24М того же калибра на шасси грузовика ЗИЛ-157, а оригинальную пусковую установку M1985 на тяжёлой грузовой машине Пхеньян начал выпускать не ранее 1980 года, вдохновлённый новой тогда советской 220-мм системой "Ураган”.

Ракеты и дальность

О характеристиках 240-мм артиллерийских снарядов северокорейской РСЗО известно по данным о боеприпасах к реактивной системы залпового огня Fajr-3 (производства Иран), поскольку она является лицензионным вариантом M1985, поставленным на шасси Mercedes 2631 и производимым в компании Shahid Bagheri Industries.

Реактивный снаряд РСЗО M1985/M1991:

  • Длина: 5,2 метра,
  • Масса: 300-400 кг,
  • Максимальная дальность поражения: 60 км,
  • Боевая часть реактивного снаряда: 90 кг (в осколочном варианте).

В 2024 году северокорейская Академия нацобороны провела успешное испытание управляемого 240-мм артиллерийского снаряда для M1991 с увеличением дальности до 80 километров, что по характеристикам почти аналогично управляемым реактивным снарядам для российских систем "Торнадо-С” или для американских "Хаймарсов".

Пусковая установка

РСЗО M1985 имеет 12 транспортно-пусковых контейнеров для реактивных снарядов и размещается на шасси грузовика с колесной формулой 6х6. В этом варианте в кабине автомобиля добавлен отсек для 4-х человек (расчёт РСЗО).

Пусковая установка РСЗО M1991 имеет 22 единицы реактивных артиллерийских снарядов и размещается на шасси грузовой машины Isuzu Motors (6х6) с кабиной для расчёта РСЗО из двух человек, а также водителя и командира.

Вывод

Тяжёлая 240-мм РСЗО M1991 с колесной формулой 6х6 — это мощная артиллерийская система производства Северной Кореи. И хотя не факт, что поставки вооружений из КНДР состоялись, но если это и произошло, то пора бы это сделать в открытую. Такой шаг стал бы посланием для Запада, сплотившегося не вокруг Украины, а именно против России...

North Korea's M1991 MLRS: A Potent Force Along the DMZ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу кндр пхеньян северная корея
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