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Дмитрий Плотников

Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается

5:38
Силовые структуры » Военные новости

Удивляюсь я некоторым аналитикам и суперэкспертам на первых телеканалах, которые надеются, что Дональд Трамп положит конец конфликту на Украине.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Очарование блондином

Хочется спросить таких, да с чего вдруг американская власть воспылает любовью к России? К России, которая является её стратегическим соперником! Напомните мне, когда западный мир отличался человеколюбием и пацифизмом?

Многие мне возразят, мол, так Вашингтон захочет задобрить Путина, чтобы перетянуть его на свою сторону в войне с Китаем, поскольку КНР — это красная тряпка для Трампа.

Но разве можно поверить, что после всего "что произошло между нами" мы пустим розовые слюни и бросимся в объятия американцев? Как говорит персонаж одного из замечательных фильмов, "нас на эту туфту не купишь".

Скорее, наоборот, российско-китайский альянс будет укрепляться для противостояния Западу. Кстати, напомню, что Китай накануне уже "показал зубы", ответив на санкции, запретив экспорт в США металлов для производства проводников, а также графита.

Так что не ждите 20 января прихода доброго Трампа. Все мы помним, что он является любителям эпатажа и надутых щек. Поэтому эта птичка не менее ястреб, чем хищники в стае Байдена. Сменятся вывески, сменятся лозунги, но тезис о "великой Америке" так и будет тащить русофобов и людей, считающих себя избранной нацией, по проторенной дорожке собственной исключительности.

Словом, вместо спотыкающегося немощного неадекватного Байдена мы получим пока ещё бодрого, но такого же неадекватного Трампа. И в феврале 2025 года весь мир это увидит.

Гибкий путь татами

А теперь пару слов о нашем президенте.

Напрасно все думают, что Владимир Путин плывёт по течению процессов. Критиканы не раз заявляли, что российский лидер только реагирует на происходящее.

Не соглашусь с этим. Недаром Путин занимался восточными единоборствами. Как известно, прямой тупой силой там победить нельзя. Дзю-до и самбо — это довольно гибкие виды единоборств. Прежде всего, там нужно думать, предсказывать ходы соперника, а если ты действительно мастер, то заставлять соперника делать те шаги, которые выгодны тебе.

Сдаётся мне, нечто похожее и в политике Путина. Обладая мудростью, выдержкой, но в тоже время хитростью, он знает на несколько ходов вперёд. Сейчас многие военблогеры очарованы ракетной системой "Орешник". Очень возможно, что это ещё не самое неожиданное и серьёзное вооружение российской армии в неядерном исполнении.

Подозреваю, что глава РФ в ближайшие два месяца нам расскажет об очередной ракетной системе, которая работает на принципиально других физических принципах.

Путин мудр и адекватен, и именно эти качества и заставили его очень тщательно проанализировать всю будущую ситуацию перед спецоперацией. И только поняв, как она будет происходить, какие риски она несёт для России, для наших партнёров, президент страны "дал добро" на проведение СВО.

Андердогом пущу Зеленского. Ведь все его действия импульсивны, спонтанны и внезапны. Ясное дело, что он "исполняет" очень часто не своё, но тем не менее, расписывается за всё именно Зеленский. Отсюда факт — все его действия наносят огромный вред как армии Украины, так и его собственной стране, которая превратилась в территорию террора. Полиция, СБУ и ТЦК сегодня держат в страхе весь украинский народ.

Или взять партнёров Киева — НАТО. Все мы помним, как бесславно закончились операции ССО ВСУ в Крынках. Многочисленные высадки десанта были катастрофичны для Киева. Это всё к тому, что эти операции готовили спецслужбы НАТО. А вернее, британцы. И вот такие "замечательные" стратеги и планировщики операций там находится.

Место в "буфэте"

К бабке не ходи, многие генералы НАТО сегодня молят бога, чтобы не началось столкновение с РФ. Те кто видят, что находится во внутренней кухне альянса, понимают, что это колосс на глиняных ногах. Никакого длительного столкновения с российской армией этот военный блок не выдержит.

Нынешний формат уничтожения лучших бригад армии Украины в Курской области, удары по резервам в Сумской области, уверенное продвижение в Донбасской области, начавшееся наступление в Запорожье и на Харьковщине — это, пожалуй, самый удобный и выгодный вариант для России. Во-первых, подготовленное авиацией и артиллеристами наступление очень сберегает личный состав. Во-вторых, этот формат наносит катастрофические потери обороняющимся, которые жуткой мобилизацией уже не могут латать дыры.

Как сказал недавно Путин, не надо возвращаться на путь, которым мы шли до 2022 года. А значит, отныне Россия будет играть первым номером. А что там будет декларировать команда нового президента США, нам уже не столь важно. Мировую политику формировать мы теперь будем сами. Место Запада теперь в "буфэте"…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы владимир путин
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