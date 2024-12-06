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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Запад готовит Зеленскому золотое изгнание в Лондоне, Ермаку в США вручён ультиматум

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем сводку с фронта на пятницу, 6 декабря.

Освобождение Донбасса

Российские бойцы подняли триколор над Романовкой под Курахово. 242-й полк 20-й дивизии ЮВО освободил село ещё 3 декабря, и вот после зачистки и закрепления там водружён флаг РФ. Приходит информация о заходе ВС РФ в Успеновку в район сельскохозпостроек. Расширена зона контроля армии России вдоль северного берега р. Сухие Ялы.

Российские войска рвутся к Покровску, штурмуя Шевченко и взяв Новопустынку. Также они приступили к штурму села Новотроицкое, обеспечивая себе логистику и тылы. Русские бойцы смогли проникнуть в район турбазы.

"Дорога между Новотроицким и Шевченко полностью простреливается русскими. Лысогорская плотина останется в нашей памяти", — жалуются укроресурсы.

Есть продвижения ВС РФ по ж/д в сторону Нового Труда, который может стать базой для накопления сил и штурмов в обход Покровска с запада и юго-запада.

Украинский офицер "Алекс" подтверждает их критическое положение на данном направлении. Он отмечает, что русские группами по 5-15 человек пробираются оврагами и балками вдоль ж/д, пролезают по труднопроходимым местам, обходя Шевченко и пробивая коридор с перспективой взятия очень важного населённого пункта на фланге Покровска.

Утром пришли данные, что в центре Часова Яра ВС РФ завершают штурм огнеупорного комбината, там идут бои.

Курская битва

Обновление от Минобороны РФ по потерям ВСУ в Курском приграничье. Киев там потерял 38235 военных, 168 БМП, 232 танка, 123 БТР, 1228 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 ПУ реактивных систем залпового огня, из них — 6 MLRS и 11 HIMARS производства США. И это потери всего за 4 (!) месяца Курской авантюры Зеленского.

А тем временем Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Он сообщил, что в ближайшее время направляется в регион и приступит к работе, назвав огромной честью и большой ответственностью своё назначение.

Киев перестал применять ракеты ATACMS вглубь России. Либо они закончились, либо хозяева им запретили. Все военные усилия ВСУ сконцентрированы на Курщине и Донбассе.

Западная пресса с утра пишет, что трамписты вручили Андрею Ермаку некий список требований по кадровым решениям, действиям ВСУ и изменению информполитики Киева. Якобы Ермак был на всё согласен, поскольку ультиматум офису Зеленского звучал как "покорность или смерть". Судя по всему, там и Курский фронт упомянут, и запрет на применение ATACMS. Наблюдаем.

Переговоры и договоры

В продолжение вояжа Ермака. Он остался весьма недоволен встречей с командой Дональда Трампа, никто и не думает в США рассматривать план мира и победы Банковой, им чётко дали понять об отказе от территорий в пользу РФ. Сейчас Киев ждёт новых кейсов, по которым начнут толкать новые информационные кампании.

Также в США намекнули, что если Киев продолжит брать Трампа "на слабо" и сливать всё демократам, то Трамп заявит, что не считает Зеленского легитимным президентом, а также Верховную раду, у которой прошёл срок её легитимности.

Тем временем, на Украине считают, что Запад готовит "золотое изгнание" в Лондон для Зеленского. В дипломатических кругах уже полмесяца ходят слухи: когда наступит прекращение огня, Зеленский убежит в Лондон, а Украина проведёт президентские выборы.

Авиация накрыла ПВД врага в подконтрольной ВСУ части ДНР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область александр хинштейн
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