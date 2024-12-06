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Дмитрий Плотников

ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону

4:13
Силовые структуры » Военные новости

54Итак, американский журналист Такер Карлсон опубликовал большое интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Лавров
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лавров

Урок дипломатии

Невооружённым глазом было видно, что это интервью для американского пользователя. Поскольку всё, что трамповому журналисту озвучил Лавров, в России прекрасно знают и понимают. С терпеливостью мудрого отца министр российского внешнеполитического ведомства рассказал заокеанским юзерам всю суть не только конфликта на Украине, но и суть нынешней российской политики, которая именно с февраля 2022 года взяла курс на настоящий суверенитет и независимость.

У меня сложилось впечатление, что Такера большего волновали собственные вопросы, а не ответы Лаврова. Конечно, он ждал, что глава МИДа выскажется о кровожадности и неадекватности демократов, по полной обвинит администрацию Байдена в развязывании кровавой войны. Однако Лавров — воробей стреляный, он настоящий дипломат и знает, что, когда подавать, и в каких пропорциях. Хотя, конечно, масштабность проблемы он подчеркнул: "Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной".

Но, по большому счёту, для россиян интервью было знаковым лишь тем, что заокеанская команда готова и желает нас слушать и слышать. Кстати, по американским ресурсам уже расходятся восторженные комментарии о том, какой "хороший английский" у русского министра, как он рассудителен и спокоен, а многие выражают мнение, что именно таким и должен быть настоящий дипломат, и у русских этому бы надо поучиться.

Тезисы Лаврова

Теперь давайте разберём тезисно, а что же декларировал наш министр иностранных дел.

Главное, на что обратил внимание Сергей Лавров, это на то, что просроченный президент Украины Владимир Зеленский не вполне адекватен. Аргументировал он это тем, что после всех оскорблений и высказываний Зеленский всё-таки ещё питает надежду вернуть на Украину людей русской культуры.

Очень подробно он остановился и на государственном перевороте на Украине, в котором самое деятельное участие принимали США. Здесь глава российского МИДа в конце подчеркнул, что полуостров Крым, возможно, остался бы на Украине, если бы в 2014 году не произошёл Майдан.

По Дональду Трампу он прошёлся очень осторожно и как бы вскользь (к сожалению Карлсона). Он отметил, что русские люди оценят работу Трампа по конкретным действиям, и заметил, что администрация уходящего президента Джо Байдена оставляет ему очень тяжёлое "наследство".

Затронул Лавров тему и ядерного удара. Об этой угрозе он сказал чётко — это путь к катастрофе, которую Кремль желает избежать.

К бабке не ходи, что Лавров не подстроился под журналиста и его аудиторию. Такер хотел нагнетать и показывать, что ситуация сегодня — похуже карибского кризиса. Однако российский дипломат спокойно и уверенно дал понять, что мир на планете во многом зависит от действий США. А конкретно мир на Украине сводится к одному: никакого вступления в блок НАТО, никаких военных учений на Украине с участием западных армий, никаких военных баз на украинской земле.

Ну и, что немаловажно, это то, что при урегулировании конфликта нужно учитывать тот факт, что в России уже находятся четыре новых региона. Это значит, что никаких условий мы не меняем и придерживаемся твёрдого пути, который избрали с начала СВО.

Вот это всё по пунктам американской аудитории разложил Сергей Лавров. Подытоживая интервью, скажу, что, как и в случае с Владимиром Путиным, так и в случае с Лавровым, собеседники Карлсона были интереснее ведущего и его вопросов.

В общем, впечатление от интервью — ДБ. Что значит, Добру Быть, а не то, что многие подумали…

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сша сергей лавров владимир зеленский
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