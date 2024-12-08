Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 8 декабря.

Освобождение Донбасса

Приходят сообщения, что под Курахово южный карман "практически всё". Остались немногие очаги сопротивления, но сдача участка украинскими боевиками уже оформляется. Самому городу тоже осталось недолго.

Также продолжает обостряться ситуация вокруг Большой Новосёлки. Как пишет украинский портал Deep State недавнее освобождение Благодатного дало возможность армии России выровнять восточный фланг вплоть до села Раздольное. К югу от населённика напряжённая ситуация у Макаровки, русские воины могут туда зайти с юга.

Боевая авиация РФ начала массированно обстреливать критическую трассу для снабжения гарнизона ВСУ в Покровске. ВКС РФ стали работать по дороге Днепропетровск — Покровск, теперь здесь очень опасно ездить, жалуется бандеровец с позывным "Мучной".

А Генштаб ВСУ сетует на то, что бригады не укомплектованы на 30-40 процентов, а все заявления экс-президента Зеленского о десяти новых бригадах — банальная ложь. План мобилизации полностью провалился, причём ситуация хуже даже, чем весной 2024 года, когда закон ещё не был принят. Генштаб армии Украины сейчас ищет формат для отправки тыловых подразделений на фронт, чтобы доукомплектовать части на передовой.

Курская битва

Бойцы группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по освобождению приграничья Курской области.

На северном фланге Суджанского района "Бесстрашные" с тяжёлыми боями продвинулись в Новоивановке и прилегающих лесах. ВСУ дважды попытались контратаковать двумя штурмовыми группами численностью до 13 человек. Обе попытки сорваны, ударами БПЛА уничтожено 8 боевиков. На юге района в ходе боев подразделениями морпехов "Севера" освобождено село Плёхово, зачищены прилегающие леса. Уничтожено более 350 националистов.

Общее продвижение ВС РФ составило до 2500 м.

Гопак киевской хунты

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает танцевать гопак перед США. Однако он не встретил понимания у трампистов, когда предложил помочь отвоевать территории Украины до границ 2022 года. Также он предложил предусмотреть их вступление в НАТО. Но и эти предложения команда Трампа встретила с отрицательной реакцией.

Также американская сторона выразила недовольство предоставленными данными о ситуации на фронте, подчёркивая разногласия между "украшенной" информацией и реальным положением дел.

"У них есть реальная ситуация, а им рассказывают приукрашенную", — пишет издание NV.

Также к вступлению Украины в НАТО против и уходящая администрация Белого дома. Ну а встреча Ермака с людьми Трампа длилась "недолго", никаких решений не приняли.

А сегодня появилась информация, что Дональд Трамп, оказывается, не желал встречаться с Владимиром Зеленским накануне в Париже. Трампа очень уговаривал Эммануэль Макрон. А вот кто просил Макрона уговаривать Трампа — тоже ясно — это спонсоры, обеспокоенные рисками. Но если Трамп не хотел встречаться, то никакие заявления о данной встрече можно не брать в расчёт, отмечают аналитики.

Тем временем пришла информация, что Россия закрывает небо над астраханским полигоном Капустин Яр с 10 по 13 декабря. Напомним, раньше с этого полигона был нанесён удар ракетой "Орешник" по заводу Южмаш в Днепропетровске.