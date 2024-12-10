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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения

3:47
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

похороны
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
похороны

Представляем сводку с фронта на вторник, 10 декабря.

Освобождение Донбасса

На Кураховском участке вечером был зафиксирован выход разрозненных групп ВСУ с территории трубного завода к селу Дачное. По ним отработали российские БПЛА.

Судя по всему, эвакуацию бандеровцам так и не разрешили. Бегут оттуда в основном тероборонщики, которых бросили останавливать продвижение ВС РФ. Выходят безвозвратно — ротации нет. Многие сдаются в плен.

"Отважные" взяли под контроль село Шевченко под Покровском, начав "отрезать" стратегический населённый пункт.

"Наших там нет", — жалуется офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Также есть есть информация, что враг сбежал из посёлка Новотроицкого. Русским бойцам осталось 6 км до последней шахты коксующего угля. Половина украинской экономики сейчас зависит от неё.

Под Торецком группировка войск "Центр" развивает наступление за Нью-Йорком. Оборона противника продавлена и "шторма" ВС РФ закрепились на южном фланге Щербиновки. Также идут атаки на соседнюю Леонидовку, освобождена уже большая часть населённика. Российская армия в Торецке выбивает боевиков ВСУ из районов терриконов.

Курская область

Российская армия полностью освободила н. п. Плёхово. Бойцы подразделения ОБСПР "Курские витязи" и "Арбат", 22-я бригада, полностью освободили от боевиков село в Суджанском районе.

Также группировка "Север" шаг за шагом продавливает украинскую оборону в районе Новоивановки и лесах у Малой Локни. Уничтожено до 40 националистов.

ВСУ попытались осуществить две контратаки двумя штурмовыми группами численностью 26 человек. Выдвижение врага было вскрыто разведкой, уничтожено 10 солдат ВСУ, остальные бежали.

Общее продвижение армии РФ в Курской области — 800 м.

Мечты Зеленского

Офис президента Украины потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского новую концепцию ведения военных действий без помощи Вашингтона, с ограниченным вооружением. Он должен показать предложения Зеленскому, чтобы иметь возможность продолжать войну, опираясь только на внутренние и европейские ресурсы.

В кулуарах Банковой знают, что Зеленский желает продлить войну на 2025 год, и будет воевать лишь "мясом". И если мирных переговоров не будет, то очень возможно понижение мобилизационного возраста и женская мобилизация.

Но накануне Зеленский пока отверг требование Белого дома по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Так он сперва хочет выпросить ракеты.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", — подчеркнул экс-президент Украины.

Приоритет Запада — поставка ракет и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста на Украине, подытожил Зеленский.

Напомним, накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что в случае понижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет новые военнослужащие будут экипированы полностью. 

800 000 российских войск воюют на Украине, если Киев падёт, Путин вернётся в Сирию и Африку, — Зеленский пугает эстонцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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