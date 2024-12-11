Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия

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Украинская армия на днях в пятый раз попыталась атаковать астраханский полигон Капустин Яр.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Напомним, именно откуда по заводу Южмаш в Днепропетровске была запущена новая ракета "Орешник".

Взбесившийся комик

По данным СМИ, против пока неустановленных сотрудников СБУ возбуждено уголовное дело о террористическом акте группой лиц по предварительному сговору.

Последний беспилотник был сбит в Астраханской области 10 декабря, около 05:00 утра. Российские системы ПВО сработали чётко: один выстрел — одна цель. Это был уже пятый дрон, сбитый в этом районе после прилёта новой российской ракеты по Южмашу.

По предварительной информации, Украина использует беспилотные аппараты типов UJ-22 Airborne и PD-2. UJ-22 Airborne имеет дальность полёта до 800 км, а PD-2 — до 1300 км. Запускаются эти дроны, предположительно, из Днепропетровской области, расстояние оттуда до Капустина Яра приблизительно — 700 км.

Однако Зеленский должен понимать, что его ожидает взвешенный и асимметричный ответ на попытку ударов по стратегическому космодрому Капустин Яр, а также за попытки боевого воздействия на Крымский мост.

Крепкий орешник

Между тем, тема "Орешника" сегодня очень популярна в околовоенной среде. Например, известный журнал Military Watch Magazine пишет, что РФ ежемесячно может производить до 25 таких ракет, что составляет 300 ракет в год.

Данная система имеет дальность — 4 тысячи км и может нести до шести боеголовок, каждая с независимым наведением. "Орешник" может запускаться с обычными и ядерными боеголовками. И всё это будет чрезвычайно эффективно против многочисленных войск НАТО по всей планете, подчёркивают аналитики издания.

А тем временем, Киев жалуется, что "Орешник" будет передан Белоруссии по просьбе её президента Александра Лукашенко. Развертывание комплекса за пределами России подтверждает масштабы производства, уже отметило в своём докладе ГУР Украины.

Ореховые розги

На фоне этих страстей, всех "успокаивает" президент России Владимир Путин.

"Ядерное оружие не нужно, если в наличии достаточно таких ракет как "Орешник". По большому счёту, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — отметил он.

Однако другое издание — The National Interest пишет, что Вашингтон в ответ на "Орешник" может на Украине разместить ядерные бомбы B-61. Для размещения ядерного оружия Пентагон также может выбрать и Польшу, поскольку она — член НАТО.

"Сама мысль о том, что Запад допустит размещение ядерного оружия на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, его передачу Украине, по сути, безумна", — тем не менее, отмечают авторы.

И в этом случае размещение ядерных B-61 "сделает маловероятным мирное урегулирование конфликта на Украине", подытожило издание.

Кстати, президент Путин ранее чётко сказал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, и будет использовать все средства поражения в случае получения Киевом ядерного оружия. А значит, "ореховые розги" будут применены еще не однажды...

Ядерное оружие не нужно, если в наличии достаточно таких ракет как «Орешник»