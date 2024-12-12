Американская ракета PrSM. Пентагон готовит замену устаревшей ATACMS

США приступают к производству ракет нового поколения PrSM.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Уже сообщается, что данная баллистическая ракета малой дальности призвана заменить в американской армии устаревшие ATACMS.

"Актуальные" ракеты имеют дальность до 1000 км и запускаются с пусковых установок M270 и М142, но предполагается, что дальность будут увеличивать, что потребует новых пусковых систем.

О чём речь

PrSM (Precision Strike Missile) — это современная баллистическая ракета малой дальности, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Она создана для замены устаревающих ракет ATACMS и предназначена для поражения высокоценных наземных целей с высокой точностью.

Ключевые особенности PrSM

Высокая точность: данная ракета оснащена современными системами наведения, что позволяет поражать цели с отклонением от заданной точки попадания в несколько метров.

Большая дальность: по сравнению с предшественником (ракетой ATACMS), PrSM имеет значительно большую дальность полёта, что расширяет возможности её применения.

Модульность: ракета может быть оснащена различными типами боевых частей, что позволяет решать широкий спектр задач.

Интеграция с существующими системами: PrSM совместима с пусковыми установками HIMARS и MLRS, что упрощает её интеграцию в существующие системы вооружения.

На сегодня существует пять модификаций ракеты PrSM с разной боевой частью. И как раз вариант Increment 5 считается самым перспективным, но, по всей вероятности, её не смогут запускать с установок MLRS и HIMARS. Раньше уже была информация, что Пентагон ведёт разработку универсальной РСЗО, которая будет "уметь" запускать и PrSM последней модели с улучшенной точностью и увеличенной дальностью полёта.

Как сказал генерал американской армии Крук, данные ракеты будут прорывом в будущих военных конфликтах, в которых будут принимать участие ВС США.

Возможности применения

Поражение высокоценных стационарных целей: командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов, объекты инфраструктуры.

Поражение подвижных наземных целей: ЗРК, бронетехника.

Проведение глубоких ударов в тылу потенциального противника: нанесение ущерба силам и средствам, находящимся на значительном удалении от линии фронта.

Преимущества PrSM

Высокая точность: позволяет поражать цели с минимальным "побочным ущербом", снижая риск гражданских потерь.

Большая дальность: расширяет возможности для проведения глубоких ударов.

Модульность: позволяет адаптировать ракету под различные задачи.

Совместимость с существующими системами: упрощает процесс внедрения в вооружённые силы.

Будущее PrSM

PrSM является перспективной системой вооружения, которая будет активно развиваться в ближайшие годы. Ожидается, что в будущем появятся новые модификации ракеты с ещё более высокими характеристиками.

Возможные направления развития

Увеличение дальности полёта. Разработка новых типов боевых частей. Интеграция с беспилотными системами.

Вывод

По заявлениям американских военных, PrSM представляет собой значительный шаг вперёд в развитии высокоточных систем вооружения, позволяя значительно повысить огневую мощь сухопутных войск и обеспечивает выполнение задач в самых сложных условиях. Однако развитие РСЗО в других странах не стоит на месте, и многие системы имеют похожие характеристики, а значит, и средства борьбы.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.



Высокоточная ударная ракета (PrSM)