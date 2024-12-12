Американская ракета PrSM. Пентагон готовит замену устаревшей ATACMS

США приступают к производству ракет нового поколения PrSM.
Уже сообщается, что данная баллистическая ракета малой дальности призвана заменить в американской армии устаревшие ATACMS.
"Актуальные" ракеты имеют дальность до 1000 км и запускаются с пусковых установок M270 и М142, но предполагается, что дальность будут увеличивать, что потребует новых пусковых систем.
PrSM (Precision Strike Missile) — это современная баллистическая ракета малой дальности, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Она создана для замены устаревающих ракет ATACMS и предназначена для поражения высокоценных наземных целей с высокой точностью.
На сегодня существует пять модификаций ракеты PrSM с разной боевой частью. И как раз вариант Increment 5 считается самым перспективным, но, по всей вероятности, её не смогут запускать с установок MLRS и HIMARS. Раньше уже была информация, что Пентагон ведёт разработку универсальной РСЗО, которая будет "уметь" запускать и PrSM последней модели с улучшенной точностью и увеличенной дальностью полёта.
Как сказал генерал американской армии Крук, данные ракеты будут прорывом в будущих военных конфликтах, в которых будут принимать участие ВС США.
Поражение высокоценных стационарных целей: командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов, объекты инфраструктуры.
Поражение подвижных наземных целей: ЗРК, бронетехника.
Проведение глубоких ударов в тылу потенциального противника: нанесение ущерба силам и средствам, находящимся на значительном удалении от линии фронта.
PrSM является перспективной системой вооружения, которая будет активно развиваться в ближайшие годы. Ожидается, что в будущем появятся новые модификации ракеты с ещё более высокими характеристиками.
По заявлениям американских военных, PrSM представляет собой значительный шаг вперёд в развитии высокоточных систем вооружения, позволяя значительно повысить огневую мощь сухопутных войск и обеспечивает выполнение задач в самых сложных условиях. Однако развитие РСЗО в других странах не стоит на месте, и многие системы имеют похожие характеристики, а значит, и средства борьбы.
ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
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