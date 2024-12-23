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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта на 23 декабря: ВСУ выбиты из центра Курахово, Трамп опять заявил про Украину

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку с фронта на понедельник, 23 декабря.

Освобождение Донбасса

Армия России практически выбила противника из центра Курахово.

"Наши подразделения уже из высотной застройки из центра города противника практически выбили", — сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Враг цепляется за пару участков на северо-западе населённика, но долго он там не продержится. А освобождение города лишит украинцев возможности вести обстрелы Донецка. Также накануне пришла информация, что армия РФ ликвидировала польских наёмников в городе.

В районе Великой Новоселки ВС РФ все глубже вклинивается глубину оборону ВСУ, постепенно завершая манёвр по её охвату и блокированию. ВКС РФ и артиллерия уже перерезали главные пути коммуникации, уничтожили мосты, снабжение бандеровцев полностью нарушено.

Для дальнейшего блокирования села в результате слаженных действий штурмовики 60-й бригады группировки войск "Восток" освободили посёлок Сторожевое. Бойцы сейчас зачищают прилегающую территорию в направлении села Нескучное. В ходе штурмов безвозвратные потери неонацистов — 52 человека.

И судя по последним данным, бои уже идут у Времевки. Это последняя дорога снабжения ВСУ в Великой Новосёлке. Её контроль обеспечит блокаду трассы.

Курская область

На Курском приграничье армия России освободила село Кругленькое с северо-запада, а с юго-востока на противоположном фланге Суджи приступила к штурму посёлка Куриловка. Также русские штурмовики продвинулись в сторону Николаевки и Малой Локни.

Неприятель за сутки подтянул сюда девять крупных подразделений шести бригад. По всей вероятности, основной укреплённый район он выстраивает вокруг Суджи. Цель ВСУ — держать населённый пункт до февраля. Ради этого Генштаб Украины не жалеет резервы из теробороны и "штрафников".

Также штурмовые отряды ГВ "Север" продвинулись в районах Русское Поречное, Дарьино и Леонидово. Общее продвижение "северян" — 1200 м.

В Суджанском районе ВСУ предприняли 4 безуспешные контратаки: уничтожено боевиков 40 боевиков, несколько десятков бросили оружие и боеприпасы, бежав. Операторы дронов ВС РФ уничтожили там два танка, в том числе Abrams, две БМП Bradley, БТР М-113 и САУ "Гвоздика".

Заявления от США

"Я закончу конфликт на Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и не допущу Третьей мировой войны", — сказал накануне Дональд Трамп на конференции в Аризоне.

Также он отметил, что Соединённые Штаты "перестанут участвовать в нелепых войнах", и пообещал в первый же день президентства объявить крупнейшую депортацию нелегалов. Он подчеркнул, что создаст в стране новую систему противоракетной обороны полностью производства США.

А в это время советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан — призывает Трампа "давить" на Владимира Путина.

"Я думаю, что Трампу нужно продолжить давление. В этом случае сделка может быть достигнута. Если мы откажемся помогать Украине, если скажем, что больше им ничего не дадим, если мы примем то, что предлагает Путин, я думаю, что это нанесет вред долгосрочным интересам Америки", — заявляет уходящая администрация США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу денис пушилин джейк салливан
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