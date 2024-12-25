Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Представляем сводку с фронта на среду, 25 декабря.

Освобождение Донбасса

Развивается наступление по всему фронту вплоть до Курахово. На Покровском участке ситуация для националистов продолжает ухудшаться — группировка "Центр" продолжает мощное наступление западнее села Заря и лесопосадок. Освобождена Новооленовка, на подходе Украинка.

В Макаровке возле Великой Новосёлки захлопнулся котёл. ВСУ там сливают плацдарм — последняя дорога их снабжения перерезана. Враг прижат к реке Мокрые Ялы и размокшим полям. ВС РФ захватили соседнее Сторожевое и продвинулись в районе Новодаровки. Также армия РФ начала бои за Нескучное. Скорее всего, ВСУ за него держаться не будут и убегут в более укреплённую Времьевку.

Харьковская область

СВО открывают новые направления на этом участке. По данным Генштаба ВСУ, российская армия уже четырежды атаковала позиции украинцев в районе Высокой Яруги, которая находится между Травянским водохранилищем и Гоптовкой. На другом берегу водохранилища расположено уже освобождённое Глубокое.

Также армия РФ полностью освободила Лозовую — бойцы 27-й бригады и 3-го мсб водрузили российский флаг, который символизирует полный контроль над населёнником. На Волчанском участке неонацисты предприняли попытки атаковать тремя октокоптерами, которые уничтожили бойцы ГВ "Севера". Армия РФ продолжает освобождать город, продвинувшись на 60 м.

Курская область

"Северяне" продолжают и тут освобождать приграничье Курщины. Бандеровцы попытались предпринять контратаки на различных участках в Суджанском районе. Все отбито русскими воинами — уничтожено более 40 штурмовиков ВСУ, ещё несколько десятков боевиков бежали.

Преследуя отступающих всушников, "Бесстрашные" продвинулись в районах Гуево, Леонидово и Куриловки, а также в лесных массивах. Общее продвижение в Курской области — 700 м.

Поздравления Украине

По Украине с утра массированный комбинированный удар. Работают дроны, ракеты "Искандер-М", Х-101, "Калибры" и всё, что умеет летать. По "Орешнику" пока тишина.

В воздух подняты 7 бортов ТУ-95МС, плюс с Каспия и Чёрного моря в дело вступили корабли.

В праздничную (сегодня на Украине Рождество) ракетную лотерею сегодня выигрывает Днепропетровск и получает сразу 16 прилётов разных ракет. "Приз зрительских симпатий" в виде трёх ракет отправлен на аэродром Стрый (Львовская область), куда накануне приземлился борт с загадочным грузом. В Харькове — "праздничное" зарево.

Атакованы энергетические объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.Везде отключения света.

Украинские инфоресурсы пишут, что якобы часть ракет залетела в Румынию. Страна-член НАТО, посмотрев на это, решила, что проще будет ничего не делать.

Если данный ракетный удар — ответка за Казань, то очевидно, что выбран асимметричный ответ. За два атакованных дома ВС РФ выносят добрую половину оставшейся энергетики Украины. Подстанции 750 кВ вокруг АЭС и железнодорожные тяговые подстанции пока показательно не тронуты, чтобы не рушить всё разом. Но возможен и по ним удар.

Кстати, накануне удар баллистической ракеты в Кривом Роге поразил общежитие с иностранными наёмниками.

Уточнения

Ту-95 (проект «95», изделие «В», по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.



Схвачен крот СБУ, отправлявший врагу секретные данные