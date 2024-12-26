Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

На границе Узбекистана с Казахстаном и Киргизией существует сеть опасных для РФ тоннелей

Силовые структуры » ФСБ

На границе Узбекистана с союзными России Казахстаном и Киргизией сформирована сеть подземных тоннелей, которая представляет огромную террористическую опасность.

Тоннель наркотрафика, ведущий в США
Фото: Otay Drug Tunnel Discovery by U.S. Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тоннель наркотрафика, ведущий в США

Контрабандисты вырыли сеть тоннелей на границе Узбекистана с Казахстаном и Киргизией

Под казахстанско-узбекской границей нашли тоннель длиной 450 метров. Об этом сообщила прокуратура Туркестанской области Казахстана.

Тоннель был предназначен для контрабандного вывоза ГСМ — 5-7 тонн ежедневно. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев. Правоохранительные органы Казахстана и Узбекистана совместно провели специальную операцию по обе стороны границы, участники задержаны. Установлена схема перечисления денежных средств.

Это не первый случай выявления такого тоннеля. В июле правоохранители Узбекистана обнаружили — на границе с Казахстаном в той же Туркестанской области, тоннель длиной 310 метров, через который контрабандно переправлялись лекарства. Он вёл прямо в дом одного из жителей, был оборудован вентиляцией и освещением, специальными тележками и канатами для переправки.

Ранее сообщалось, что такие же тоннели есть на границе Узбекистана с Киргизией. Задержанные контрабандисты по этим артериям перетаскивали валюту, золото, смартфоны и планшеты. Сообщалось, что в одном из обнаруженных тоннелей был даже лифт. Очевидно, что это дело поставлено на поток, и такие подкопы функционируют не без ведома местных властей, в том числе спецслужб.

Подземные тоннели приведут террористов в Россию

Так как Казахстан и Киргизия являются членом ЕАЭС с открытыми границами по движению трудовых ресурсов, а недавний террорист, убивший генерала Игоря Кирилова, приехал из Узбекистана, у которго протяжённая незащищённая граница с Таджикистаном (откуда приехали террористы "Крокуса"), то можно себе представить себе степень существующей угрозы. Тем более в условиях активности украинских спецслужб по формированию "спящих ячеек" террористов в РФ. Но есть и непосредственная угроза. Так, сеть тоннелей, вырытых ХАМАС, позволяет группировке хранить оружие и боеприпасы, собираться и перемещаться под землёй, перемещать заложников и отступать, не будучи обнаруженными израильскими или египетскими властями.

В Казахстане и Киргизии были попытки госпереворотов. В Казахстане в январе 2022 года и в Киргизии — почти перманентно. Представляется, что российским властям надо обратить внимание Астаны и Бишкека на угрозы и принимать меры.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы граница киргизия казахстан узбекистан
Обсудить
Новости Все >
Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?
Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации
Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее
Никита Пресняков распевает песни Константина Меладзе в американских барах
Из-за кого взорвалось судно Ursa Major? Ответы на главные вопросы
Запахи, которые помогут отучить кошку от плохих привычек
Чтобы в новогодние праздники чувствовать себя хорошо, надо следовать двум простым советам
Как избавиться от бардака в багажнике раз и навсегда
Сейчас читают
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Полина Гагарина раскрыла, как будет встречать Новый год: буду совмещать несовмещаемое
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана
Тайланд к концу года посетит рекордное количество российских туристов
Николай Цискаридзе рассказал, как однажды его выносили из театра
42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца
Различия между сублимированными и сушеными лакомствами: стоит ли переплачивать
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.