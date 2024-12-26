На границе Узбекистана с Казахстаном и Киргизией существует сеть опасных для РФ тоннелей

На границе Узбекистана с союзными России Казахстаном и Киргизией сформирована сеть подземных тоннелей, которая представляет огромную террористическую опасность.

Фото: Otay Drug Tunnel Discovery by U.S. Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тоннель наркотрафика, ведущий в США

Контрабандисты вырыли сеть тоннелей на границе Узбекистана с Казахстаном и Киргизией

Под казахстанско-узбекской границей нашли тоннель длиной 450 метров. Об этом сообщила прокуратура Туркестанской области Казахстана.

Тоннель был предназначен для контрабандного вывоза ГСМ — 5-7 тонн ежедневно. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев. Правоохранительные органы Казахстана и Узбекистана совместно провели специальную операцию по обе стороны границы, участники задержаны. Установлена схема перечисления денежных средств.

Это не первый случай выявления такого тоннеля. В июле правоохранители Узбекистана обнаружили — на границе с Казахстаном в той же Туркестанской области, тоннель длиной 310 метров, через который контрабандно переправлялись лекарства. Он вёл прямо в дом одного из жителей, был оборудован вентиляцией и освещением, специальными тележками и канатами для переправки.

Ранее сообщалось, что такие же тоннели есть на границе Узбекистана с Киргизией. Задержанные контрабандисты по этим артериям перетаскивали валюту, золото, смартфоны и планшеты. Сообщалось, что в одном из обнаруженных тоннелей был даже лифт. Очевидно, что это дело поставлено на поток, и такие подкопы функционируют не без ведома местных властей, в том числе спецслужб.

Подземные тоннели приведут террористов в Россию

Так как Казахстан и Киргизия являются членом ЕАЭС с открытыми границами по движению трудовых ресурсов, а недавний террорист, убивший генерала Игоря Кирилова, приехал из Узбекистана, у которго протяжённая незащищённая граница с Таджикистаном (откуда приехали террористы "Крокуса"), то можно себе представить себе степень существующей угрозы. Тем более в условиях активности украинских спецслужб по формированию "спящих ячеек" террористов в РФ. Но есть и непосредственная угроза. Так, сеть тоннелей, вырытых ХАМАС, позволяет группировке хранить оружие и боеприпасы, собираться и перемещаться под землёй, перемещать заложников и отступать, не будучи обнаруженными израильскими или египетскими властями.

В Казахстане и Киргизии были попытки госпереворотов. В Казахстане в январе 2022 года и в Киргизии — почти перманентно. Представляется, что российским властям надо обратить внимание Астаны и Бишкека на угрозы и принимать меры.