Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на субботу, 28 декабря.
После окончательного освобождения Курахово армия России может схлопнуть украинский оборонительный рубеж на площади в 580 кв. км. Об этом заявили зарубежные военные эксперты. Устойчиво оборонять эту линию можно лишь при постоянных подкреплениях и вооружении, но много сил перенаправлено в Курскую область, где у Киева положение ещё более шаткое. Когда ВСУ утратят рубеж обороны, весь Южнодонецкий фронт сложится сам под себя и позиции там будет уже не восстановить.
На Покровском участке армия РФ освободила н. п. Украинку.
Украинская армия в Курской области заканчивается. Судя по оперативной информации, бандеровцев заходило туда до 55 тысяч военных. Плюс резерв который тянул в приграничье Генштаб ВСУ, а это ещё где-то 20 тысяч военных. После несложных арифметических действий вычитания убитых, раненых и дезертиров получается остаток порядка 12 тысяч на ЛБС и ещё 10 тысяч резервов в Сумской области.
Времени удерживать Суджу уже не очень много, плюс некем. Никаких нескольких бригад резерва, как пишут многие блогеры, у Киева нет. Вернее, резервы есть, но они не акцентированы и распиханы по фронту, которыми украинское командование затыкает дыры.
Киев может потерять территории к весне, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков США. При усилиях ВС РФ по вытеснению украинской армии в январе, Киев сможет удерживать территорию максимум до весны, после чего ему придётся отступать — или ВСУ окажутся в окружении. Всё это ослабит украинскую сторону на переговорах, поскольку офис Зеленского заявил, что надеется использовать территорию в Курской области в качестве козыря на переговорах с Москвой.
Кстати, Зеленский продолжает выдумывать небылицы и накануне заявил о нескольких солдатах КНДР, которых ВСУ якобы взяли в плен. Правда, "все они были ранены и скончались, поэтому показать их не представляется возможным".
Грядёт битва за Днепропетровскую область — ВС РФ уже близко к последней линии украинской обороны, до Днепропетровщины остаётся 7 км.
"Ситуация сильно ухудшается в этом направлении. Российские войска постепенно подходят к населённым пунктам, они не собираются останавливаться, потому что для этого они готовились!" — жалуются всушники.
Российские войска начали атаковать по направлению к селу Ясенево и уже вышли к населённику с обеих сторон. Этот посёлок важный логистический узел, а его потеря ухудшит коммуникацию ВСУ. После чего образуется угроза южнее Петропавловки и Славянки. Потеря этих населённых пунктов приведёт к дальнейшему продвижению армии РФ на Андреевку.
Группировка "Запад" водрузила российский флаг в центре Лозовой на Купянском участке. К вечеру пришли данные, что воины 1-й гвардейской танковой армии окончательно проломили оборону националистов в Загрызово, заняв его. Освобождение данного села усиливает вероятность очередного котла для ВСУ.
На Волчанском участке с упорным боями группировка "Север" продолжает освобождать районный центр, продвинувшись в городской застройке. "Бесстрашные" закрепились на выгодных позициях, и уже оттуда отразили две контратаки противника. За сутки потери врага составили до 660 человек (более 580 на Сумском участке).
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