Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на вторник, 31 декабря.

Освобождение Донбасса

Поступают данные, что внезапно для ВСУ пошло движение армии России на севере Донецкого фронта. Под контроль ВС РФ перешёл посёлок Воздвиженка. Фронт здесь стоял почти год.

На Покровском направлении армия России освободила поселок Вовково. А в Торецке бандеровцы в панике бегут и погибают. После радиоперехвата появилась информация, что украинские офицеры получают панические доклады от солдат, находящихся в районе Торецка. Их атакуют воины 132-й бригады ЮВО ВС РФ. Всушники сообщают офицеру, что при отступлении с занимаемых позиций, они несут серьёзные потери.

Курская область

Штурмовики армии России уже в двух километрах от Суджи. Бойцы закрепились на позиции, сейчас подтягивают резервы и усиление. Сообщается о штурме села Махновка. А группировка"Север" продолжает с боями продвигаться в лесополках Суджанского района и в окрестностях Черкасской Конопельки.

Ракетчики и авиация РФ нанесла огневое поражение по противнику на границе с Курской областью, уничтожив 400 оккупантов и военную технику. Кстати, тут уничтожена "элита ВСУ" — националисты из ССО — сил специальных операций.

Общее продвижение "Бесстрашных" — 550 м.

Любопытно, что командование ВСУ скрывает тот факт, что все резервы перебрасываются в Курщину на удержание позиций. Подразделения врага идут из Сумской области группами до 10-20 человек и 1-2 единицы военной техники. Так скрываются потери от западных спутников. Зеленский оттягивает перемирие и игнорирует Трампа во многом из-за этого — не хочет вскрытия правды о цене авантюры. На других участках такая же картина.

Ночью обезумевшие бандеровцы вновь ударили ракетами Himars по Льгову. Целями противника стали жилые дома, только чудом обошлось без погибших мирных жителей.

Дайджест

Также ночью армия Украины атаковала Севастополь, по отзывам очевидцев, был мощнейший налёт, как и в целом по России, но из "перемог" врага только нефтебаза в Смоленской области. Эти безумные удары будут учащаться — поскольку кроме осыпающихся фронтов, у Киева резко ухудшилась обстановка на Курском приграничье.

В течение ночи средствами ПВО уничтожены 68 украинских БПЛА. 25 дронов сбиты над Брянской областью, 17 — над Республикой Крым, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской областью, и по одному — над территориями Курской, Калужской и Ростовской областей, отметило Минобороны.

Из украинского плена накануне домой вернулись 150 военных ВС РФ, взамен переданы 150 украинских военнопленных, сообщило МО РФ.

С аэродромов в России взлетели и движутся на юг шесть ракетоносцев Ту-22М3. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы. Поступает информация о вероятном нанесении массированного удара по украинским целям. По предварительным данным, работают "Калибры", а также Х-101 и Х-22. Основная часть объектов, скорее всего, находится в центральной и западной части Украины.

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