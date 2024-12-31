Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на вторник, 31 декабря.

Освобождение Донбасса

Поступают данные, что внезапно для ВСУ пошло движение армии России на севере Донецкого фронта. Под контроль ВС РФ перешёл посёлок Воздвиженка. Фронт здесь стоял почти год.

На Покровском направлении армия России освободила поселок Вовково. А в Торецке бандеровцы в панике бегут и погибают. После радиоперехвата появилась информация, что украинские офицеры получают панические доклады от солдат, находящихся в районе Торецка. Их атакуют воины 132-й бригады ЮВО ВС РФ. Всушники сообщают офицеру, что при отступлении с занимаемых позиций, они несут серьёзные потери.

Курская область

Штурмовики армии России уже в двух километрах от Суджи. Бойцы закрепились на позиции, сейчас подтягивают резервы и усиление. Сообщается о штурме села Махновка. А группировка"Север" продолжает с боями продвигаться в лесополках Суджанского района и в окрестностях Черкасской Конопельки.

Ракетчики и авиация РФ нанесла огневое поражение по противнику на границе с Курской областью, уничтожив 400 оккупантов и военную технику. Кстати, тут уничтожена "элита ВСУ" — националисты из ССО — сил специальных операций.

Общее продвижение "Бесстрашных" — 550 м.

Любопытно, что командование ВСУ скрывает тот факт, что все резервы перебрасываются в Курщину на удержание позиций. Подразделения врага идут из Сумской области группами до 10-20 человек и 1-2 единицы военной техники. Так скрываются потери от западных спутников. Зеленский оттягивает перемирие и игнорирует Трампа во многом из-за этого — не хочет вскрытия правды о цене авантюры. На других участках такая же картина.

Ночью обезумевшие бандеровцы вновь ударили ракетами Himars по Льгову. Целями противника стали жилые дома, только чудом обошлось без погибших мирных жителей.

Дайджест

Также ночью армия Украины атаковала Севастополь, по отзывам очевидцев, был мощнейший налёт, как и в целом по России, но из "перемог" врага только нефтебаза в Смоленской области. Эти безумные удары будут учащаться — поскольку кроме осыпающихся фронтов, у Киева резко ухудшилась обстановка на Курском приграничье.

В течение ночи средствами ПВО уничтожены 68 украинских БПЛА. 25 дронов сбиты над Брянской областью, 17 — над Республикой Крым, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской областью, и по одному — над территориями Курской, Калужской и Ростовской областей, отметило Минобороны.

Из украинского плена накануне домой вернулись 150 военных ВС РФ, взамен переданы 150 украинских военнопленных, сообщило МО РФ.

С аэродромов в России взлетели и движутся на юг шесть ракетоносцев Ту-22М3. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы. Поступает информация о вероятном нанесении массированного удара по украинским целям. По предварительным данным, работают "Калибры", а также Х-101 и Х-22. Основная часть объектов, скорее всего, находится в центральной и западной части Украины.

ПВО и ПРО не остановят: в США визуализировали атаку "Орешника"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск смоленск
Обсудить
Новости Все >
Пять простых привычек, которые помогут поддерживать порядок в доме
Скрытая угроза картошки фри: что вы едите на самом деле
Как выбрать живую изгородь: вечнозелёная или листопадная
Способы справиться с отеками и кругами под глазами — что работает на 100%
Неуверенность в себе: как разобраться и победить
Фитнес-эксперт развеял главный миф! Пить воду во время тренировки не только можно, но и нужно
Как всего 30 граммов чеснока в неделю могут изменить вашу кожу
Как распознать и лечить дефицит магния у растений? Справится даже начинающий садовод
Фейерверки под запретом — что грозит за нарушение правил празднования Нового года
4 породы собак, которые не стоит заводить в доме
Сейчас читают
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Скрытая угроза картошки фри: что вы едите на самом деле
Как выбрать живую изгородь: вечнозелёная или листопадная
Способы справиться с отеками и кругами под глазами — что работает на 100%
Неуверенность в себе: как разобраться и победить
Фитнес-эксперт развеял главный миф! Пить воду во время тренировки не только можно, но и нужно
Как всего 30 граммов чеснока в неделю могут изменить вашу кожу
Как распознать и лечить дефицит магния у растений? Справится даже начинающий садовод
Фейерверки под запретом — что грозит за нарушение правил празднования Нового года
4 породы собак, которые не стоит заводить в доме
От чего зависит цена ОСАГО и как её снизить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.