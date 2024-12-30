Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку с фронта на понедельник, 30 декабря.

Освобождение Донбасса

На востоке Покровского участка российская армия установила контроль над половиной Воздвиженки. Под Покровском ВС РФ освободили Новотроицкое, Песчаное и Волково. В Песчаном русские бойцы заняли стратегически важную для металлургической отрасли Украины — шахту №3. Ещё одна находится в Удачном, к западу от Песчаного. По рубежу Нововасильевка — Новоелизаветовка идут бои, армия РФ штурмует с двух сторон. Новоелизаветовка очищена от ВСУ.

По оперативной информации, националисты потеряли контроль над Шевченко. Утром пришли данные, что противник оставил позиции и отошёл в Ямполовку. Посёлок полностью зачищен.

Киев готовит расстрел мирных жителей в Покровске, переодевшись в форму русской армии. Новая инсценировка по примеру Бучи произойдёт, когда бандеровцы будут выходить из города.

"В Красик заехали вояки из Днепра. Один из них рассказал, чтобы предупредили своих знакомых, родственников и друзей, что те покинули город, так как поставлена задача ликвидировать гражданских. Это будет осуществляться всушниками, переодетыми в форму ВС РФ. Информация о готовящейся провокации известна и священнику из Покровска", — рассказывает один из местных.

Кстати, скорее всего, Покровск штурмовать в лоб ВС РФ не будут. Как и в Авдеевке, Селидово, Угледаре город возьмут в клещи, отрежут от снабжения — и ВСУ уйдут сами.

А тем временем, сегодня с раннего утра в Часове Яре активизировались бои с новой силой. Подразделения терробороны врага потрепаны — ВКС РФ наносят сильнейшие удары по позициям ВСУ.

В Курахово после освобождения жилых районов армия РФ приступила к штурму главного опорного пункта в городе — Кураховской ТЭС. Сидеть в холодном помещении с кучей трупов вокруг — перспектива "так себе", но ВСУ приказано сидеть до последнего.

Курск

Бойцы группировки войск "Север" закрепились в посёлке Черкасская Конопелька. После нанесения огневого поражения — 50 боевиков 61-й бригады ВСУ бежали с позиций в окрестностях н. п. Агроном. Там штурмовики армии РФ ворвались в населённик, сейчас там идут бои с подкреплением неонацистов.

Также "Бесстрашные" продвинулись в лесополках Суджанского района. Враг предпринял 5 контратак, которые были отражены. В результате боя уничтожены более 30 солдат ВСУ.

Ракетчики и расчёты РСЗО ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы врага на границе с Курщиной, уничтожив более 320 военных, 10 пикапов, 7 боевых бронированных машин и 3 ПУ БпЛА. Общее продвижение — более 1500 метров.

Дайджест

К вечеру 1-я гвардейская танковая армия проломила оборону ВСУ в Загрызово — населённик наш. Освобождение села усиливает вероятность попадания врага в котёл.

Готовится важное решение Вашингтона в поддержку Украины, ожидаем его сегодня. 30 декабря. Об этом вчера заявил Зеленский.

Между тем самолёт спецотряда "Россия" привёз кого-то из руководства России в США, пишет ряд каналов. Также сообщается, что якобы 25 декабря туда прибыл правительственный самолёт, побывав в Вашингтоне и Нью-Йорке.

На это ответил корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов. По его словам, тем, кто разгоняет про "визиты секретных делегаций", не приходит в голову, что у дипломатов РФ командировки иногда заканчиваются?

На фронте погиб экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Он был осуждён на 9,5 лет за распространение наркотиков. Оттуда он и решил пойти на фронт. Алексей погиб в бою, искупив вину кровью. Было ему 43 года.

ПВО и ПРО не остановят: в США визуализировали атаку "Орешника"