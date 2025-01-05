ВСУ начали наступление на Курск по дороге от Суджи, но повторения августа не будет

3:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наступление ВСУ по дороге от суджи на Курск в направлении Большого Солдатского остановлено на подступах к хутору Бердин.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта Суджанского района Курской области

Как сообщило Минобороны РФ, наступать ВСУ начали 5 января в 9 утра. Направление на Большое Солдатское выбрано для атаки по причине того, что деревня расположена на основной трассе от Суджи на Курск и на Курскую АЭС. То есть военная задача Киева — расширить плацдарм на стратегическом направлении. Тактика прежняя — движутся по дорогам, активно используют РЭБ. В украинских источниках сообщалось о шести бригадах ВСУ, участвующих в наступлении, но по данным Минобороны, штурмовая группа насчитывала два танка, машины разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом .

Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщает Минобороны в Telegram.

Российские блогеры пишут, что после 14 часов пошла вторая атака ВСУ. Группа Аида публикует в Telegram кадры поражения бронетехники ВСУ до 6 единиц оптическими fpv-дронами.

Подтверждений информации, что ВСУ удалось взять часть только что отбитого села Черкасское Поречное, нет. Военкоры сообщали также о наступлении ВСУ на правом российском фланге на Дарьино (у границы Сумской области) и в сторону недавно освобождённой Новоивановки, а также в сторону приграничного Тёткино. Делается вывод о последующем возможном ударе ВСУ в стык Курской и Белгородской, Курской и Брянской областей. Пока подтверждения этой информации также нет.

Киевский режим идёт ва-банк, учитывая обстановку на южно-донбасском направлении. Взять несколько деревень — это будет поражением, повторением топтания у Работина. Нужны значимые успехи, тогда можно убедить США продолжать помощь.

Для российского командования наступление не было неожиданностью, о его подготовке в военных пабликах писали уже две недели. Поэтому, конечно, меры приняты — это не август. Активно используется авиация, благо небо ясное. Другой ход — контратаки, которые начались сразу же. Одно направление — атака в районе Русского Поречного и Малой Локни во фланг противнику, а также в направлении украинской границы с заходом в Сумскую область. Об этом сообщают украинские источники.

Некоторые российские аналитики давно продвигают идею о том, что в курском полукотле около Суджи ВС РФ перемалывают лучшие резервы противника, а Киев демонстрирует полную неготовность к политическому решению военного конфликта.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. 4 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

