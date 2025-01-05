Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВСУ начали наступление на Курск по дороге от Суджи, но повторения августа не будет

3:05
Силовые структуры » Военные новости

Наступление ВСУ по дороге от суджи на Курск в направлении Большого Солдатского остановлено на подступах к хутору Бердин.

Карта Суджанского района Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Карта Суджанского района Курской области

Как сообщило Минобороны РФ, наступать ВСУ начали 5 января в 9 утра. Направление на Большое Солдатское выбрано для атаки по причине того, что деревня расположена на основной трассе от Суджи на Курск и на Курскую АЭС. То есть военная задача Киева — расширить плацдарм на стратегическом направлении. Тактика прежняя — движутся по дорогам, активно используют РЭБ. В украинских источниках сообщалось о шести бригадах ВСУ, участвующих в наступлении, но по данным Минобороны, штурмовая группа насчитывала два танка, машины разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом .

Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщает Минобороны в Telegram.

Российские блогеры пишут, что после 14 часов пошла вторая атака ВСУ. Группа Аида публикует в Telegram кадры поражения бронетехники ВСУ до 6 единиц оптическими fpv-дронами.

Подтверждений информации, что ВСУ удалось взять часть только что отбитого села Черкасское Поречное, нет. Военкоры сообщали также о наступлении ВСУ на правом российском фланге на Дарьино (у границы Сумской области) и в сторону недавно освобождённой Новоивановки, а также в сторону приграничного Тёткино. Делается вывод о последующем возможном ударе ВСУ в стык Курской и Белгородской, Курской и Брянской областей. Пока подтверждения этой информации также нет.

Киевский режим идёт ва-банк, учитывая обстановку на южно-донбасском направлении. Взять несколько деревень — это будет поражением, повторением топтания у Работина. Нужны значимые успехи, тогда можно убедить США продолжать помощь.

Для российского командования наступление не было неожиданностью, о его подготовке в военных пабликах писали уже две недели. Поэтому, конечно, меры приняты — это не август. Активно используется авиация, благо небо ясное. Другой ход — контратаки, которые начались сразу же. Одно направление — атака в районе Русского Поречного и Малой Локни во фланг противнику, а также в направлении украинской границы с заходом в Сумскую область. Об этом сообщают украинские источники.

Некоторые российские аналитики давно продвигают идею о том, что в курском полукотле около Суджи ВС РФ перемалывают лучшие резервы противника, а Киев демонстрирует полную неготовность к политическому решению военного конфликта.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. 4 августа 2024 года Суджа была оккупирована Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы курская область
Обсудить
Новости Все >
Как применить просроченные лекарства на грядках
Турция в 2025 году вводит рекордные налоги и штрафы
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как вырастить богатый урожай перцев: секреты опытных огородников
Венгрия, Малага и Мадрид: лидеры роста цен на недвижимость в 2025 году
Как избавиться от гормональных прыщей: топ-3 средства и советы по уходу
Льняное масло: в чём его польза и как правильно употреблять
Породы собак, которые окружат вас любовью и вниманием
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Сейчас читают
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Домашние животные
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Недвижимость
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Нюансы выращивания пионов: дренаж и плодородие почвы
Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения
Шоколад и пирожные для собак: что может случиться
Как поднять ворс ковра и вернуть ему привлекательность
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна
Судьба собаки, оставшейся без погибшего в авиакатастрофе хозяина
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.