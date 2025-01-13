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Любовь Степушова

В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам

Силовые структуры » Военные новости

После освобождения Курахова ВС РФ близки к заходу в Днепропетровскую область, там уже разрастается паника в руководящих кругах.

Карта наступления ВС РФ на новопавловском направлении
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Карта наступления ВС РФ на новопавловском направлении

Выход ВС РФ в Днепропетровскую область имеет огромное политическое значение

Генштаб ВСУ переименовал кураховское направление в новопавловское, по имени населённого пункта Новопавловское, который находится уже в Днепропетровской области.

На этом направлении ВС РФ активно атакуют широким фронтом около 20 километров от Новоелизаветовки на севере до Андреевки на юге.

Движение на запад усилится после того, как будет ликвидирован гарнизон, обороняющийся к западу от освобождённого Курахова южнее и севернее дороги на Запорожье между Дачным и Константинополем. Ключевой населённый пункт — Андреевка, где уже удалось закрепиться на восточных окраинах. Андреевка стоит на дороге на Новопавловку, вдоль этой дороги, вероятно, и будет идти наступление российской армии. До границы с Днепропетровской областью по прямой осталось около семи километров, а, по некоторым данным, и 5,5 километра после взятия населённого пункта Солёное. До Новопавловского — около 15 километров.

Несомненно, выход к этому населённому пункту случится совсем скоро, так как укреплённые районы остаются к северу от Новоелизаветовки. Дальнейшая цель — Павлоград, от которого до Днепропетровска, крупнейшего центра военной промышленности ВСУ, 60 километров по прямой. С военной точки зрения административные границы не имеют значения, но с политической оно огромно, это станет сильным деморализующим ударом по киевскому режиму.

Председатель областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук заявил в Теlegram, что ВС РФ уже могут наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным районам области с территории Донбасса, и призвал население к осторожности. И тут же был раскритикован за панику со стороны исполнительной власти области.

Близится освобождение ДНР с возвращением в Славянск

Появились данные в украинских источниках, что из-под Курахова освобождаемые подразделения ВС РФ перебрасываются на правый фланг наступления на Покровск. Благодаря этому удалось занять Воздвиженку и выйти на дорогу Артёмовск — Покровск. По данным российских военных блогеров, близится освобождение Часова Яра и Торецка, после этого настанет очередь вернуться в Константиновку, а там и в Краматорск со Славянском.

Именно из этих двух городов в июле 2014 года отступил Игорь Стрелков со своими бойцами, что позволило ВСУ войти в ЛНР, а Донецк стал прифронтовым городом. С тех пор эти территории превращены в сильно укреплённые районы. Вероятно, ко времени разворота на Краматорск и Славянск с юга ВС РФ преодолеют сопротивление ВСУ в районе Северска и начнут наступать на этот последний укрепрайон ВСУ в ДНР с востока. Освобождение ДНР от нацистов вполне по силам российской армии осуществить к 80-летию Победы, что станет огромной радостью для России.

Несомненно, поставлена задача и в кратчайшие сроки додавить ВСУ в Курской области, а также освободить многострадальный Купянск с выходом на позиции, которые были оставлены ВС РФ в 2023 году.

Уточнения

Игорь Всеволодович Ги́ркин  также известный как Игорь Иванович Стрелко́в — российский военный и политический деятель, публицист, военный эксперт, военный блогер, критик министерства обороны Российской Федерации. В течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боевых действий в городе Славянске, а позднее возглавлял вооружённые формирования в Донецке. 

Николай Васильевич Лукашук — украинский государственный деятель, председатель Днепропетровского областного совета с 16 декабря 2020 года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы славянск покровск павлоград краматорск игорь стрелков
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