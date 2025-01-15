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Петр Ермилин

В США заявили об отставании от Китая в гонке истребителей

3:13
Силовые структуры » Военные новости

Китай может выиграть гонку за право получить первые истребители шестого поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они анализируют потенциал китайских разработок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер предупредил, что Китай может стать первой страной, которая получит истребители шестого поколения, после того как в конце декабря были опубликованы изображения двух демонстрационных летательных аппаратов в рамках отдельных китайских программ следующего поколения.

Говоря о "гонке" за созданием военно-воздушных сил следующего поколения, Хантер предупредил, что "они могут опередить нас".

"Справедливо будет сказать, что мы уделяем большое внимание тому, что делают китайцы. И поэтому не все, что становится достоянием общественности, вызывает шок. Но, несмотря на это, их темпы невероятно высоки, — пояснил он, — Мы, конечно, не можем терять времени", — добавил он, отметив, что ввод истребителя в строй — это то, в чем "они вполне могут опередить нас" с точки зрения сроков.

Поскольку ожидается, что Китай начнет поставлять свои первые истребители шестого поколения ближе к 2030 году, конкурирующая с Америкой программа господства в воздухе следующего поколения (NGAD) столкнулась с растущей неопределенностью. В 2024 году неоднократно поднимался вопрос о возможности прекращения программы из-за ее высокой стоимости. Китаю неизменно удавалось создавать истребители с небольшими затратами на разработку по сравнению с американскими аналогами, при этом, по оценкам, разработка истребителя пятого поколения J-20 стоила менее одной десятой от стоимости его американского конкурента F-35.

Прецедент, связанный с серьезными задержками в реализации американских программ создания истребителей пятого поколения F-22 и F-35, заставил экспертов высказать серьезные опасения относительно того, смогут ли Соединенные Штаты поставить истребитель шестого поколения в те же сроки, что и Китай. Ведущий эксперт по китайским программам истребителей нового поколения и автор книги Абрахам Абрамс отметил по этому поводу, что, хотя F-35 "мог бы позаимствовать многие из своих самых сложных технологий у уже испытанный F-22, "это" все же заняло пятнадцать лет между началом инженерного производства и разработки и получением им ограниченных первоначальных эксплуатационных возможностей в ВВС.

По словам Абрамса, значительное расхождение, постоянно демонстрируемое Китаем и Соединенными Штатами в течение последних 30 лет в том, как быстро они могут разработать новые передовые самолеты, указывает на то, что китайский истребитель шестого поколения, скорее всего, поступит на вооружение задолго до своего американского аналога.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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