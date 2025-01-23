Сводка с фронта: конфликт на Украине урегулирует не Трамп, а ВС РФ, ВСУ устроили сафари в Курской области

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на четверг, 23 января.

Освобождение Донбасса

Западные СМИ похоронили вчера украинскую армию в Великой Новосёлке. Группировка ВСУ полностью окружена и шансов выйти из котла у них нет. 1-я танковая бригада ВСУ которую бросили в прорыв окружённым, не смогла туда доехать, сославшись на погодные условия. Техника вязнет в полях.

А тем временем украинские полицейские из Покровска насильно вывозят детей. На фоне успешного движения армии России боевики принуждали к выезду целые семьи.

"Эта процедура носит характер похищения детей. Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят", — сообщают российские силовики.

Вывозит детей отряд "Белые ангелы", который скандально известен похищениями несовершеннолетних из сёл, откуда отступает враг.

Под видом эвакуации "волонтеры" поставили на поток вывоз детей за рубеж. Там их продают в рабство и распродают на органы.

Курская область

Главари ВСУ устроили "сафари" в Курской области. Морским пехотинцам 810-й бригады группировски "Север" сдался в плен Руслан Сычевский из 17-й бригады ВСУ. Ему показали, что уполномоченный по правам человека Украины Лубинец "возмущён происходящим в Херсоне".

По этому поводу пленный высказался, что настоящее нарушение прав человека — это действия сотрудников ТЦК, которые насильно гонят украинское население умирать. По его словам, "сафари" устроили ВСУ на оккупированных территориях Курщины, где они воюют с мирными гражданами, а также расстреливают своих военных, решивших сдаться в плен.

"Север" продолжает выполнять задачи по освобождению области. Противник продолжает наращивать группировку в Суджанском районе, перебросив резерв — элитные подразделения спецназа и ССО. Помимо этого, в Сумы прибыли подразделения специального назначения, откуда через несколько дней их бросят в Курскую область.

Ракетчики ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по дислокации врага в Сумской и Курской областях, уничтожив личный состав (более 190 человек) и технику.

"Северяне" продолжают вести бои в Куриловке и окрестных лесополках, после зачистки которых можно будет сказать об освобождении посёлка. Общее продвижение составило свыше 400 м.

Дайджест

Конфликт на Украине урегулирует не Дональд Трамп, а российская армия, сказал глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что "ни за 100 дней, ни за 180 дней никакой Трамп не решит и не регулирует конфликт на Украине. Это сделает российская армия. И что бы они там ни говорили, решение будет на поле боя — и сегодня это поле боя за нами".

"Россия должна как минимум вернуться на границы до войны, чтобы только начать диалог", — заявил Владимир Зеленский.

Возвращение РФ к довоенным границам будет справедливой возможностью начать переговоры, — отметил он в интервью изданию Bloomberg.

Трамп и его советники выступают за прекращение войны по линии фронта, а не за отход российской армии на линию февраля 2022 года.