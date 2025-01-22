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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем сводку с фронта на среду, 22 января.

Освобождение Донбасса

Российские бойцы расширяют свои плацдармы на правом берегу р. Жеребец в Ивановке и на правобережье Оскола в Двуречной. Успехи ВС РФ снова признают и ресурсы врага. Также подразделения армии России продолжают продвижение в районе Тернов, на левом берегу Жеребца. Появились и видео с присутствием ВС РФ в южной части села Терны, что подтверждает полный контроль над селом, которое русские бойцы начали штурмовать с северного фланга

"На Лиманском направлении ситуация усугубилась. Речь идет о тактических продвижениях врага, ничего крайне критического и масштабного, но и хорошего мало", — пишут СМИ Украины

Тем временем под Великой Новосёлкой продолжается выжигание остатков гарнизона противника. Часть украинских военных пытается бежать полями, другая часть закрыта на позициях, которые нельзя ни покинуть, ни оборонять. Линия обороны противника в этом районе начинает походить на то, что было в Артёмовске перед его освобождением — ровного ЛБС нет, а фланги разорваны, что осложняет для ВСУ какие-то активные действия.

Курская область

Группировка "Север" продолжает выполнять задачи по освобождению Курской области. Морпехи продолжают уничтожение ВСУ в Куриловке и окрестностях посёлка, выбивая их из хорошо оборудованных позиций.

На следующий рубеж обороны западнее населённика вражеское командование выставило отъявленных неонацистов из ССО "Восток", которые будут выполнять задачи пехотных подразделений. "Бесстрашные" выбили основные силы врага из Николаево-Дарьино, завершают его зачистку и окрестных лесополос.

Общее продвижение в Курской области составило более 1800 м

Взятый в плен в Курской области зек с Украины рассказал, что вступил в ВСУ, чтобы быстрее оказаться в РФ. Военнопленный Дмитрий В. поделился, что получил предложение подписать контракт с ВСУ в ИК, где отбывал срок за мародерство. По его словам, он согласился, чтобы на фронте сдаться в плен и оказаться в РФ. После подготовки его подразделение направили под Сумы, а потом — в Курскую область, где он сдался "северянам".

Кейс Вашингтона

В Пентагоне уволены все, кто отвечал за Украину. Об этом написал украинский журналист Роман Бочкала по итогам встречи с The Washington Post.

"Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений", — констатировал Бочкала.

Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал указ о приостановке помощи странам на 3 месяца. Однако, как выяснилось, пока эта мера не коснется военной поддержки Киева.

Также Трамп поручил своему спецпредставителю завершить войну на Украине за 100 дней, пишет WSJ. По оценкам СМИ, заключение сделки с Москвой будет более сложной задачей, чем её себе представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, заявляя, что положит конец конфликту до вступления в должность.
▪️Хотя Келлогу и была выдана задача, контролировать ход переговорного процесса президент США намерен сам, отмечает Wall Street Journal.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы донбасс дональд трамп
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